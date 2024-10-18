Seçimler Tamamlandı: Mehmet Akif Üstündağ, Oy Çokluğuyla Yeniden Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Seçildi!
Seçimler Tamamlandı: Mehmet Akif Üstündağ, Oy Çokluğuyla Yeniden Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Seçildi!
Bugün Ankara’da yapılan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 6. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkanlığa seçildi.
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TVF'nin Seçimli Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleşti. Crowne Plaza'da düzenlenen genel kurulda başkanlık için Mehmet Akif Üstündağ ile Gökhan Dinçer yarıştı.
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Genel kurulda 238 delegeden 188'inin katılımıyla çoğunluk sağlanırken, Abdi Serdar Üstünsalih de oy birliğiyle divan kurulu başkanlığına seçildi.
Başkanlık oylamasında ise mevcut Başkan Mehmet Akif Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkan oldu. Diğer aday Gökhan Dinçer 95 oyda kalırken 2 oy geçersiz sayıldı.
Böylece, 2016'dan bu yana görevini sürdüren Mehmet Akif Üstündağ, üst üste girdiği üçüncü seçimi de kazanmış oldu.
Seçimlerin Türk voleyboluna hayırlı olmasını dileyen TVF Başkanı Üstündağ, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağı müjdesini de verdi.
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