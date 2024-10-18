Serhat Akın'dan Ameliyat Öncesi Paylaşım: ''Bir Daha Yürüyebilir Miyim Bilmiyorum''
Serhat Akın'dan Ameliyat Öncesi Paylaşım: ''Bir Daha Yürüyebilir Miyim Bilmiyorum''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, İstanbul Beykoz'da program çıkışı silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son durumu merak edilen eski futbolcu, resmi X hesabından bir tweet atarak, ''Zor bir ameliyat olacak. Bir daha yürür müyüm bilmiyorum ama Allah büyük o biliyor'' dedi.
Bu paylaşıma destek mesajları da gecikmedi👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın