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Serhat Akın'dan Ameliyat Öncesi Paylaşım: ''Bir Daha Yürüyebilir Miyim Bilmiyorum''

Serhat Akın'dan Ameliyat Öncesi Paylaşım: ''Bir Daha Yürüyebilir Miyim Bilmiyorum''

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
18.10.2024 - 15:11

Eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırı sonrası yeniden ameliyat olacak. Durumuyla ilgili X hesabından bir paylaşım yapan Serhat Akın, uzun ve zorlu bir ameliyata gireceğini söyledi.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, İstanbul Beykoz'da program çıkışı silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, İstanbul Beykoz'da program çıkışı silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın detaylarına şu içeriğimizde değinmiştik👇

Son durumu merak edilen eski futbolcu, resmi X hesabından bir tweet atarak, ''Zor bir ameliyat olacak. Bir daha yürür müyüm bilmiyorum ama Allah büyük o biliyor'' dedi.

Son durumu merak edilen eski futbolcu, resmi X hesabından bir tweet atarak, ''Zor bir ameliyat olacak. Bir daha yürür müyüm bilmiyorum ama Allah büyük o biliyor'' dedi.

İşte o paylaşım👇

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