İrfan Can Kahveci'nin TikTok'ta Yaptığı Paylaşım Güldürdü: ''Her Erkeğin Defansif Orta Saha Fetişi Vardır''
İrfan Can Kahveci'nin TikTok'ta Yaptığı Paylaşım Güldürdü: ''Her Erkeğin Defansif Orta Saha Fetişi Vardır''
Geçtiğimiz günlerde TikTok hesabı açan İrfan Can Kahveci, Osayi ile yaptığı güldüren paylaşımın ardından şimdi de İsmail Yüksek'e sardı.
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Yaptığı paylaşımlarla güldüren yıldız oyuncu, takım arkadaşı İsmail Yüksek'i videoya çektiği anları ''Her erkeğin defansif orta saha fetişi vardır'' notuyla paylaştı.
İrfan Can'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı👇
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