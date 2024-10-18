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İrfan Can Kahveci'nin TikTok'ta Yaptığı Paylaşım Güldürdü: ''Her Erkeğin Defansif Orta Saha Fetişi Vardır''

İrfan Can Kahveci'nin TikTok'ta Yaptığı Paylaşım Güldürdü: ''Her Erkeğin Defansif Orta Saha Fetişi Vardır''

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
18.10.2024 - 16:40

Geçtiğimiz günlerde TikTok hesabı açan İrfan Can Kahveci, Osayi ile yaptığı güldüren paylaşımın ardından şimdi de İsmail Yüksek'e sardı.

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Son dönemlerin formda ismi İrfan Can Kahveci, 12 Ekim'de TikTok hesabı açtığını şu paylaşımla duyurmuştu👇

Yaptığı paylaşımlarla güldüren yıldız oyuncu, takım arkadaşı İsmail Yüksek'i videoya çektiği anları ''Her erkeğin defansif orta saha fetişi vardır'' notuyla paylaştı.

Yaptığı paylaşımlarla güldüren yıldız oyuncu, takım arkadaşı İsmail Yüksek'i videoya çektiği anları ''Her erkeğin defansif orta saha fetişi vardır'' notuyla paylaştı.

O anları şuradan izleyebilirsiniz👇

İrfan Can'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı👇

İrfan Can'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı👇
twitter.com

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