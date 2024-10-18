Galatasaray'da İsteneni Veremeyen Jelert, Transferde Son Çareymiş
Galatasaray'da İsteneni Veremeyen Jelert, Transferde Son Çareymiş
Galatasaray'da bir türlü isteneni veremeyen ve bonservis bedeliyle de eleştiri oklarının hedefi olan Jelert için önemli bir iddia ortaya atıldı. Jelert ana planda alternatif isimlerin bile gerisindeymiş.
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9 milyon Euroluk bonservis bedeli ve gösterdiği performansla transfer edildiği günden beri en çok konuşulan isimlerin başında Elias Jelert geliyor.
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Ajansspor'da yer alan bir habere göre Jelert transferi için ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Jelert, Galatasaray için neredeyse son çareymiş.
Wan-Bissaka, Doue, Assignon ve Alexandre Bah isimleri için yoğun bir çaba sarf eden Galatasaray, bu dört ismin de transferini noktalayamamıştı.
Dört isimden gelen olumsuz cevabın ardından Galatasaray da transfer listesinde beşinci sırada yer alan Elias Jelert'i kadrosuna kattı.
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