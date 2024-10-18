Messi'nin Veliahtı Olarak Gösterilen Ansu Fati'nin Fenerbahçe'ye Geleceği İddia Edildi
Messi'nin Veliahtı Olarak Gösterilen Ansu Fati'nin Fenerbahçe'ye Geleceği İddia Edildi
Gelecek sezonun transfer hazırlıklarına hızla giriş yapan Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, devre arası transfer döneminde Messi'nin haleflerinden biri olarak gösterilen Ansu Fati'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.
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İspanyol basınından Fenerbahçelileri heyecanlandıracak bir haber ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Messi'nin veliahtı olarak gösterilen Ansu Fati için girişimde bulunacağı iddia edildi.
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Sol kanat, 10 numara ve forvet pozisyonlarında oynayabilen yetenekli futbolcu için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kararlı bir şekilde devreye girdiği iddia ediliyor.
Bu sezon sadece üç maçta forma giyen Ansu Fati toplamda sadece 52 dakika forma giyebildi. Fati gol ya da asist katkısı yapamadı.
2021'in ilk ayında piyasa değeri 80 milyon Euro'ya kadar yükselen ve Lionel Messi'nin haleflerinden biri olarak görülen Ansu Fati, 2022 ile birlikte önemli bir değer kaybı yaşadı.
Fenerbahçe'nin genç yıldız için 15 Milyon Euro'luk bir bütçe hazırladığı ve ilk etapta kiralama yöntemine gitmek istediği iddia edildi.
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Bu kadar salakk transfer politikası olan bir takım olamaz