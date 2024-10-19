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Acun Ilıcalı'dan Ses Getirecek Proje: Fenerbahçe, Rihanna ve ASAP Rocky ile İş Birliği Yapmaya Hazırlanıyor!

Acun Ilıcalı'dan Ses Getirecek Proje: Fenerbahçe, Rihanna ve ASAP Rocky ile İş Birliği Yapmaya Hazırlanıyor!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
19.10.2024 - 14:34

Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ile sıra dışı bir iş birliğine imza atmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin söz konusu olan bu projeden 50 milyon dolarlık gelir beklediği belirtiliyor.

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Acun Ilıcalı önderliğinde Fenerbahçe Spor Kulübü, küresel çapta ses getirmesi beklenen önemli bir tanıtım anlaşması yapmaya hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı önderliğinde Fenerbahçe Spor Kulübü, küresel çapta ses getirmesi beklenen önemli bir tanıtım anlaşması yapmaya hazırlanıyor.

Fanatik'in yaptığı habere göre Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve eşi ASAP Rocky ile özel bir anlaşma imzalayacak.

Fanatik'in yaptığı habere göre Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve eşi ASAP Rocky ile özel bir anlaşma imzalayacak.

Bu anlaşmaya göre Rihanna ve eşi ASAP Rocky, Fenerbahçe'nin maçlarını izlemek için Kadıköy'e gelecek. Dünyaca ünlü çift, ayrıca Fenerbahçe forması giyip fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşacak.

Bu anlaşmaya göre Rihanna ve eşi ASAP Rocky, Fenerbahçe'nin maçlarını izlemek için Kadıköy'e gelecek. Dünyaca ünlü çift, ayrıca Fenerbahçe forması giyip fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşacak.

Rihanna'nın Instagram hesabında 151 milyon, X (Twitter) platformunda ise 108,5 milyon takipçisi bulunuyor. Eşi ASAP Rocky'nin Instagram'daki takipçi sayısı ise 19,6 milyon.

Rihanna'nın Instagram hesabında 151 milyon, X (Twitter) platformunda ise 108,5 milyon takipçisi bulunuyor. Eşi ASAP Rocky'nin Instagram'daki takipçi sayısı ise 19,6 milyon.

Kulübün bu anlaşma için Rihanna ve ASAP Rocky'ye ödeyeceği miktar henüz netleşmemişken, Fenerbahçe yönetimi tüm dünyada ses getirmeyi hedeflediği bu anlaşmadan 50 milyon dolarlık gelir bekliyor.

Kulübün bu anlaşma için Rihanna ve ASAP Rocky'ye ödeyeceği miktar henüz netleşmemişken, Fenerbahçe yönetimi tüm dünyada ses getirmeyi hedeflediği bu anlaşmadan 50 milyon dolarlık gelir bekliyor.

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