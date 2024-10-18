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İskoçyalı Ricky Eskişehirspor Maçını İzlemek İçin 4 Bin Kilometre Yol Geldi

İskoçyalı Ricky Eskişehirspor Maçını İzlemek İçin 4 Bin Kilometre Yol Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
18.10.2024 - 23:40

İskoçya Premier Lig ekiplerinden St. Johnstone taraftarı Ricky Marshall, Eskişehir-Osmanlı 1453 Spor Kulübü karşılaşmasını izlemek için 4 bin kilometre yoldan geldi.

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Ricky Marshall, İskoçya Premier Lig ekiplerinden olan St. Johnstone taraftarı. Marshall, kulübünün kardeş takımı olan Eskişehirspor için 4 bin kilometre yol katedip Türkiye’ye geldi.

Ricky Marshall, İskoçya Premier Lig ekiplerinden olan St. Johnstone taraftarı. Marshall, kulübünün kardeş takımı olan Eskişehirspor için 4 bin kilometre yol katedip Türkiye’ye geldi.

Eskişehirspor ve St. Johnstone 2012’de ‘kardeş’ takım oldu. İki takım da 12 yıldır birbirlerine desteğini sürdürüyor.

Eskişehirspor ve St. Johnstone 2012’de ‘kardeş’ takım oldu. İki takım da 12 yıldır birbirlerine desteğini sürdürüyor.

İskoçya’nın Perth şehrinde yaşayan 62 yaşındaki Marshall, kardeş takımı Eskişehirspor’un Osmanlı 1453 Spor Kulübü karşılaşmasını izlemek için kente adım attı.

İskoçya’nın Perth şehrinde yaşayan 62 yaşındaki Marshall, kardeş takımı Eskişehirspor’un Osmanlı 1453 Spor Kulübü karşılaşmasını izlemek için kente adım attı.

Marshall, internet üzerinden Eskişehirspor taraftarlarıyla yazıştığını ifade ederek “Eskişehir'de yıllardan beri görüştüğüm dostlarım var. Geldiğimde onlarla birlikte olma şansı da buluyorum" diye konuştu.

Marshall, internet üzerinden Eskişehirspor taraftarlarıyla yazıştığını ifade ederek “Eskişehir'de yıllardan beri görüştüğüm dostlarım var. Geldiğimde onlarla birlikte olma şansı da buluyorum" diye konuştu.

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