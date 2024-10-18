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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Acun Ilıcalı ile Dostluğu Hakkında Konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Acun Ilıcalı ile Dostluğu Hakkında Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
18.10.2024 - 22:39

Acun Ilıcalı'nın gerçekleştirdiği basın toplantısında hedef aldığı arkadaşı Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı ile ilgili açıklama geldi. Buruk, dostluklarına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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Acun Ilıcalı, gerçekleştirdiği basın toplantısında Okan Buruk'un hakemler hakkında söylediklerini gündeme taşımış ve ceza alıp almaması hakkında düşüncelerini söylemişti.

Acun Ilıcalı, gerçekleştirdiği basın toplantısında Okan Buruk'un hakemler hakkında söylediklerini gündeme taşımış ve ceza alıp almaması hakkında düşüncelerini söylemişti.

Emre Belözoğlu, Okan Buruk ve Acun Ilıcalı'nın arkadaşlıkları futbol dünyasının uzun zamandır bildiği bir dostluktu. Bu açıklamaların ardından bu dostluğun akıbeti ise merak ediliyordu.

Emre Belözoğlu, Okan Buruk ve Acun Ilıcalı'nın arkadaşlıkları futbol dünyasının uzun zamandır bildiği bir dostluktu. Bu açıklamaların ardından bu dostluğun akıbeti ise merak ediliyordu.

Okan Buruk 343 Digital'de katıldığı programda bu konuya değindi. Acun Ilıcalı ile ilgili dostluklarının son durumu sorulan Buruk "eskisi gibi değil" dedi.

Okan Buruk 343 Digital'de katıldığı programda bu konuya değindi. Acun Ilıcalı ile ilgili dostluklarının son durumu sorulan Buruk "eskisi gibi değil" dedi.

Okan Buruk, “Eskisi gibi görüşmüyoruz. Son haftalarda açıklamalar da çoğalınca eskisi gibi olmuyor.” dedi.

Okan Buruk, “Eskisi gibi görüşmüyoruz. Son haftalarda açıklamalar da çoğalınca eskisi gibi olmuyor.” dedi.

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