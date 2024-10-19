Toprak Razgatlıoğlu Tarih Yazdı: İkinci Kez Dünya Superbike Şampiyonu Oldu!
Toprak Razgatlıoğlu Tarih Yazdı: İkinci Kez Dünya Superbike Şampiyonu Oldu!
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya Jerez Pisti'ndeki yarışı ikinci sırada tamamlayarak puanını 493'e çıkardı ve Dünya Superbike şampiyonluğunu ilan etti.
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2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarışı İspanya'da yapıldı. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bu yarışta ikinci oldu ve puanını 493'e çıkararak ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
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Rokit BMW Motorrad takımının pilotu Razgatlıoğlu, en yakın rakibi Nicolo Bulega'ya 41 puan fark attı.
Bu sezon üst üste 13 yarışı ilk sırada tamamlamayı başaran Razgatlığlu, organizasyon tarihinin seri birincilik rekorunun da sahibi olmuştu.
WSBK’nin 2024 sezonunda toplam 25 kez podyuma çıkan Toprak Razgatlıoğlu, WBSK’deki ilk dünya şampiyonluğunu ise 2021 sezonunda Yamaha adına yarışırken elde etmişti.
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