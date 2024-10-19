Dortmund'un Eski Teknik Direktörü Edin Terzic, Kastamonuspor'u Analiz Etti

Borussia Dortmund ile hem yardımcı antrenör hem de teknik direktör olarak harika sezonlar geçiren Edin Terzic yerini Nuri Şahin'e bıraktı. Bizim için hiç de yabancı bir isim olmayan Terzic, Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcısı olarak görev yapmış Türkiye ile bağlarını koparmamıştı. Genç teknik direktör Kastamonuspor analiziyle Türk futboluna kısa bir dönüş yaptı.