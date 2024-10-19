Dortmund'un Eski Teknik Direktörü Edin Terzic, Kastamonuspor'u Analiz Etti
Dortmund'un Eski Teknik Direktörü Edin Terzic, Kastamonuspor'u Analiz Etti
Borussia Dortmund ile hem yardımcı antrenör hem de teknik direktör olarak harika sezonlar geçiren Edin Terzic yerini Nuri Şahin'e bıraktı. Bizim için hiç de yabancı bir isim olmayan Terzic, Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcısı olarak görev yapmış Türkiye ile bağlarını koparmamıştı. Genç teknik direktör Kastamonuspor analiziyle Türk futboluna kısa bir dönüş yaptı.
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Türk futbolunda Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giyen milli takımda da ter dökmüş isimlerden Olcay Şahan bugünlerde Altınordu'da teknik direktörlük yapıyor.
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Genç teknik direktör kariyerinin ilk adımlarında eski teknik direktörler ve antrenörleriyle de ilişkilerini iyi tutarak yoluna devam ediyor.
Onlardan biri de Beşiktaş'ta top koşturduğu dönemde Bilic'in yardımcılığını yapan Edin Terzic oldu. Terzic'in Altınordu ziyaretiyle yeniden gündeme gelen bu dostluktan ilginç de bir hikaye çıktı.
Olcay Şahan, Edin Terzic ile iletişimi hakkında şunları söyledi: "Edin Terzic ile haftada 3 kez konuşuyoruz. Maçlarımızı izliyor ve sonrasında görüntülü görüşme yapıyoruz." dedi.
Olcay Şahan, Edin Terzic ile maçları detaylı analiz ettiklerini belirterek "Maçları birlikte analiz ediyoruz. Örneğin, Kastamonuspor ile oynadığımız maçta 4-4-2 dizilişiyle oynamamızı tavsiye etti." dedi.
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Beşiktaş ve Trabzonspor'dan takım arkadaşı Sosa ile de görüştüğünü söyleyen Olcay Şahan, "Türkiye'ye geldiğimde beraber çalışacağız' diyor. Ben de 'Tabii ki benim yardımcılığımı yaparsın' diye espri yapıyorum" dedi.
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