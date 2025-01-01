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Yılbaşı Gecesinde Gergin Anlar: Yeni Yıla Tekme Tokat Kavga Ederek Girdiler

Yılbaşı Gecesinde Gergin Anlar: Yeni Yıla Tekme Tokat Kavga Ederek Girdiler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.01.2025 - 13:55

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Konya’nın Selçuklu ilçesinin Bosna Hersek Mahallesi’nde yaşanan olay vatandaşların kameralarına yansıdı. Yeni yıla birlikte giren iki ayrı arkadaş grubu arasında bilinmeyen bir sebepten çıkan anlaşmazlık kötü bitti. Tekme tokat birbirlerine saldıran gruplar diğer vatandaşların müdahalesiyle ayrıldı. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: İHA

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Sokak ortasında birbirine giren grup çevresindeki vatandaşları da panik yaptı.

Sokak ortasında birbirine giren grup çevresindeki vatandaşları da panik yaptı.

Kısa süre içerisinde büyük bir kalabalık oluştu. Vatandaşlar zar zor ayırdı.

Kısa süre içerisinde büyük bir kalabalık oluştu. Vatandaşlar zar zor ayırdı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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