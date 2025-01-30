Nedim Şener'in Ekrem İmamoğlu ile İlgili Sözleri Gündem Oldu: "İmamoğlu Nefret Kazanacak"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 'Ülke Politikaları Vakfı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması' başlıklı bir panelde 20 Ocak Pazartesi günü yaptığı konuşmanın ardından ''tehdit ve terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek' suçlamasıyla soruşturma açıldı. Bu olayın üzerinden yalnızca bir hafta geçmişken, 27 Ocak'ta İmamoğlu hakkında bir başka soruşturma daha başlatıldı. İmamoğlu'nun bu iki soruşturma sebebiyle 31 Ocak Cuma günü adliyede ifade vermesi bekleniyor bildiğiniz üzere.