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Nedim Şener'in Ekrem İmamoğlu ile İlgili Sözleri Gündem Oldu: "İmamoğlu Nefret Kazanacak"

Nedim Şener'in Ekrem İmamoğlu ile İlgili Sözleri Gündem Oldu: "İmamoğlu Nefret Kazanacak"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.01.2025 - 22:56

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 'Ülke Politikaları Vakfı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması' başlıklı bir panelde 20 Ocak Pazartesi günü yaptığı konuşmanın ardından ''tehdit ve terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek' suçlamasıyla soruşturma açıldı. Bu olayın üzerinden yalnızca bir hafta geçmişken, 27 Ocak'ta İmamoğlu hakkında bir başka soruşturma daha başlatıldı. İmamoğlu'nun bu iki soruşturma sebebiyle 31 Ocak Cuma günü adliyede ifade vermesi bekleniyor bildiğiniz üzere.

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Nedim Şener, Ekrem İmamoğlu'nun tüm bu dava süreçlerini cumhurbaşkanlığı adaylığına bir dayanak yapmaya çalıştığını söyledi.

Nedim Şener, Ekrem İmamoğlu'nun tüm bu dava süreçlerini cumhurbaşkanlığı adaylığına bir dayanak yapmaya çalıştığını söyledi.

Fakat bu süreçte İmamoğlu'nun büyük nefret kazanacağını söyleyen Şener'in sözleri gündem oldu.

Fakat bu süreçte İmamoğlu'nun büyük nefret kazanacağını söyleyen Şener'in sözleri gündem oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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