"Evim Yok, Çadırdayım" Demişti: O Kadının Eşi "Zaten Devletin Başı Kendinden Aşkın" Diyerek Özür Diledi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongresi için Malatya'ya gitmişti. Malatya'da çocuklara parti otobüsünün içinden oyuncak dağıttı. Bildiğiniz üzere Malatya 6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerimizden biriydi. Erdoğan oyuncak dağıttığı sırada bir kadın derdini anlatmak istemiş, 'Evim yok, çadırda kalıyorum' diyerek sesini duyurmaya çalışmıştı. Fakat kadına izin verilmedi.
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O anların gündem olmasının ardından kadının eşi, devlet büyüklerinden özür diledi.
Eşinin konteyner yerine çadır dediğini söyleyen adam, "Devlet büyüklerimizden özür dileriz. Devletten beklentim yok. Zaten devletin başı kendinden aşkın." dedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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