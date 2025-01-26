Bolu'da Facianın Meydana Geldiği Grand Kartal Otel'in Sahibinin 2 Ay Önce Verdiği Röportaj Ortaya Çıktı

Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel, 78 vatandaşımıza mezar oldu. Olayın ardında pek çok kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında otelin sahibi Halit Ergül de vardı. Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı. Yangında herhangi bir sorumluluğu olmadığını söyleyen Ergül, yangınla ilgili personeli ve denetim firmasını suçladı.