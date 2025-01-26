Bolu'da Facianın Meydana Geldiği Grand Kartal Otel'in Sahibinin 2 Ay Önce Verdiği Röportaj Ortaya Çıktı

Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel, 78 vatandaşımıza mezar oldu. Olayın ardında pek çok kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında otelin sahibi Halit Ergül de vardı. Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı. Yangında herhangi bir sorumluluğu olmadığını söyleyen Ergül, yangınla ilgili personeli ve denetim firmasını suçladı.
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Halit Ergül'ün yangın faciasından 2 ay önce verdiği röportaj ortaya çıktı.
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Sezona hazır olduklarını belirten Ergül'ün, alınan bazı önlemleri de sıraladığı görüldü.
İşte o röportaj;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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