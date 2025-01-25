Bolu'daki Yangının Ardından Öfkesini Çektiği Video ile Dile Getiren Genç Tüm Ülkenin Hislerine Tercüman Oldu

Bolu'da meydana gelen yangının ardından ortaya çıkan ihmaller zinciri tüm ülkenin öfkesini arttırdı bildiğiniz üzere. Olayın hemen ardından hayatını kaybedenlerin taşınması için üzerinde kızarmış piliç resmi olan tırların gönderilmesi her birimize akıl tutulması yaşandı. Tüm bunların üzerine bugün hala belediye ve bakanlık suçu birbirlerine atarak sorumluluk almıyor. Gerçekleştirilen tutuklamalar olsa da asıl sorumlunun kim olduğu hala ortaya çıkmadı.