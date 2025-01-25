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Bolu'daki Yangının Ardından Öfkesini Çektiği Video ile Dile Getiren Genç Tüm Ülkenin Hislerine Tercüman Oldu

Bolu'daki Yangının Ardından Öfkesini Çektiği Video ile Dile Getiren Genç Tüm Ülkenin Hislerine Tercüman Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.01.2025 - 19:50

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Bolu'da meydana gelen yangının ardından ortaya çıkan ihmaller zinciri tüm ülkenin öfkesini arttırdı bildiğiniz üzere. Olayın hemen ardından hayatını kaybedenlerin taşınması için üzerinde kızarmış piliç resmi olan tırların gönderilmesi her birimize akıl tutulması yaşandı. Tüm bunların üzerine bugün hala belediye ve bakanlık suçu birbirlerine atarak sorumluluk almıyor. Gerçekleştirilen tutuklamalar olsa da asıl sorumlunun kim olduğu hala ortaya çıkmadı.

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Yaşananlara öfkelenen bir genç, hislerini çektiği bir video ile anlatmak istedi.

Yaşananlara öfkelenen bir genç, hislerini çektiği bir video ile anlatmak istedi.

“Tahammül edemiyorum artık. Bir gün morg yetmiyor. Kızarmış piliç tırı gönderiyorsunuz. Dalga mı geçiyorsunuz?" diyen genç tüm ülkenin hislerine tercüman oldu.

“Tahammül edemiyorum artık. Bir gün morg yetmiyor. Kızarmış piliç tırı gönderiyorsunuz. Dalga mı geçiyorsunuz?" diyen genç tüm ülkenin hislerine tercüman oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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