Aslında Bu Kadar Kolay! İsveç'te Yaşayan Bir Türk Yaşadığı Binadaki Basit Önlemleri Gösterdi

Bolu'daki yangın faciasında 78 canımızı kaybettik. Yangının otelin restoranında çıktığı ve oradan yayıldığı öğrenildi. Olayın ardından yapılan incelemelerde pek çok ihmal de ortaya çıktı. Bu durum akıllara 'Kendimizi korumak için ne yapabiliriz?' sorusunu getirdi. Yurt dışında yaşayan pek çok insandan, yangınları önlemek için zorunlu tutulan kuralları paylaştı.