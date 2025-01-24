Aslında Bu Kadar Kolay! İsveç'te Yaşayan Bir Türk Yaşadığı Binadaki Basit Önlemleri Gösterdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFH0Ki...
Bolu'daki yangın faciasında 78 canımızı kaybettik. Yangının otelin restoranında çıktığı ve oradan yayıldığı öğrenildi. Olayın ardından yapılan incelemelerde pek çok ihmal de ortaya çıktı. Bu durum akıllara 'Kendimizi korumak için ne yapabiliriz?' sorusunu getirdi. Yurt dışında yaşayan pek çok insandan, yangınları önlemek için zorunlu tutulan kuralları paylaştı.
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İsveç'te yaşayan 'atalay_family' isimli sosyal medya kullanıcısı, yaşadığı evdeki basit ama etkili yangın önlemlerini paylaştı.
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Paylaştığı detaylar aslında yangınla mücadele etmenin ne kadar basit olabileceğini gösterdi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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lan bak ülkemi değil ahlaksız şerefsiz aç gözlü müteahhitleri yeriyorum şu an üç kuruş fazla almak için 100 mt2 evler yerine 40mt2 ev yapıyorlar salon mutfak... Devamını Gör
Arkadaş, ben bizim ülkemizde hiçbir yerde bu adamın yaşadığı yerdeki ekipmanların, önlemlerin hepsinin bir arada olduğu bir yer görmedim:)) Abi nasıl önlem a... Devamını Gör
millet her şeyin önlemeni alıyor.deprem oluyor yerinden kıpırdamıyor lar.yanginin önlemini alıyorlar.bizde bı deprem olsa korkudan pencereden atlıyor lar.ayn... Devamını Gör