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Yangından Kurtulduktan Sonra İçerdekilere Yardım Etmek İçin Geri Dönen Gençlerin Yakını Yaşananları Anlattı

Yangından Kurtulduktan Sonra İçerdekilere Yardım Etmek İçin Geri Dönen Gençlerin Yakını Yaşananları Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.01.2025 - 21:30

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21 Ocak gecesi Bolu'da meydana gelen yangın faciası yüreklerimizi yaktı. Yangında hayatını kaybeden 78 vatandaşımız memleketlerinde toprağa verildi. Yangının, otelin restoranında başladığı ve ihmaller zinciri sebebiyle olayın bir faciaya dönüştüğü ortaya çıktı. Felaketin 3. gününde acı bilanço daha net ortaya çıkmaya başladı. O günden geriye pek çok acı hikaye kaldı.

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Oteldede konaklayan Doktor Yiğit Gençbay ve Mühendis Alp Mercan, yangının ilk anında otelden çıkmayı başardı, yetkililere de iyi olduklarını bildirdi.

Oteldede konaklayan Doktor Yiğit Gençbay ve Mühendis Alp Mercan, yangının ilk anında otelden çıkmayı başardı, yetkililere de iyi olduklarını bildirdi.

Fakat ardından içerde mahsur kalanlara yardım etmek için geri döndükleri öğrenilen iki gencin bu esnada hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

Fakat ardından içerde mahsur kalanlara yardım etmek için geri döndükleri öğrenilen iki gencin bu esnada hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

Yaşananları Alp Mercan'ın ablası anlattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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