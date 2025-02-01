Bursa'da Bir AVM'nin Yemek Katının Tavanı Çöktü: Yüzlerce Kişi Ölümden Döndü

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Deprem oluyor zannedilen olayda insanlar bir anda kendilerini dışarı attı. Güvenlik görevlileri olası bir izdihama engel oldu.
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Olayda tavandan düşen parçaların altında kalan bir kişi yaralanırken, epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir çalışan ise baygınlık geçirdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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