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Bursa'da Bir AVM'nin Yemek Katının Tavanı Çöktü: Yüzlerce Kişi Ölümden Döndü

Bursa'da Bir AVM'nin Yemek Katının Tavanı Çöktü: Yüzlerce Kişi Ölümden Döndü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.02.2025 - 19:43

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Gün geçmiyor ki ülkede talihsiz bir olay yaşanmasın. Korkutan bir haber de Bursa'dan geldi.  Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Mudanya Caddesi'nde bulunan bir AVM'nin yemek katının tavanı çöktü. Yüzlerce kişinin yemek yediği sırada gerçekleşen olayda can kaybı yaşanmadı.

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Deprem oluyor zannedilen olayda insanlar bir anda kendilerini dışarı attı. Güvenlik görevlileri olası bir izdihama engel oldu.

Deprem oluyor zannedilen olayda insanlar bir anda kendilerini dışarı attı. Güvenlik görevlileri olası bir izdihama engel oldu.

Olayda tavandan düşen parçaların altında kalan bir kişi yaralanırken, epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir çalışan ise baygınlık geçirdi.

Olayda tavandan düşen parçaların altında kalan bir kişi yaralanırken, epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir çalışan ise baygınlık geçirdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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