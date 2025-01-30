Gönlünden Geçen Cumhurbaşkanı Adayını Açıklayan Fatih Portakal Açıklamalarıyla Şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan gazeteci Barış Pehlivan hakkında söyledikleri ile tepki çeken Fatih Portakal, yeni bir açıklamasıyla daha gündem oldu. Barış Pehlivan hakkında Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir bilirkişi görüşmesinin kaydını yayınladığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, Pehlivan'dan sonra Serhan Asker ve Seda Selek de gözaltına alınmıştı. Fatih Portakal, Pehlivan hakkında eleştiride bulununca tepkilerin odağı olmuştu.
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Fatih Portakal canlı yayında gönlünden geçen cumhurbaşkanı adayını açıkladı.
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Ekrem İmamoğlu ile yakın arkadaş oldukları bilinen Portakal gönlüden geçen adayın Mansur Yavaş olduğunu, Ekrem İmamoğlu kazanırsa yıllar içinde güç zehirlenmesi yaşayabileceğini söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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