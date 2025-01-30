Gönlünden Geçen Cumhurbaşkanı Adayını Açıklayan Fatih Portakal Açıklamalarıyla Şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan gazeteci Barış Pehlivan hakkında söyledikleri ile tepki çeken Fatih Portakal, yeni bir açıklamasıyla daha gündem oldu. Barış Pehlivan hakkında Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir bilirkişi görüşmesinin kaydını yayınladığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, Pehlivan'dan sonra Serhan Asker ve Seda Selek de gözaltına alınmıştı. Fatih Portakal, Pehlivan hakkında eleştiride bulununca tepkilerin odağı olmuştu.