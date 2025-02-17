SMS ile Öğrendiler: İş Gıda Binlerce İşçiyi Kod-18 İle İşten Çıkardı

Dünyaca ünlü KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki haklarının sahibi olan İş Gıda konkordato ilan etmişti. Şirketlerin sahibi Yum Brands ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Türkiye’deki dükkanlarını kapatmak zorunda kalan İş Gıda, binlerce çalışanını da işten çıkardı. İşçiler, kendilerine gönderilen SMS ile işin sona ermesini ifade eden Kod-18 ile işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçiler, henüz şirket tarafından SGK’ya bildirim yapılmadığı için işsizlik maaşına da başvuramıyor.

Kaynak: BirGün