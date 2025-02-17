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SMS ile Öğrendiler: İş Gıda Binlerce İşçiyi Kod-18 İle İşten Çıkardı

SMS ile Öğrendiler: İş Gıda Binlerce İşçiyi Kod-18 İle İşten Çıkardı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.02.2025 - 20:27

Dünyaca ünlü KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki haklarının sahibi olan İş Gıda konkordato ilan etmişti. Şirketlerin sahibi Yum Brands ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Türkiye’deki dükkanlarını kapatmak zorunda kalan İş Gıda, binlerce çalışanını da işten çıkardı. İşçiler, kendilerine gönderilen SMS ile işin sona ermesini ifade eden Kod-18 ile işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçiler, henüz şirket tarafından SGK’ya bildirim yapılmadığı için işsizlik maaşına da başvuramıyor.

Kaynak: BirGün

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Yum Brands, KFC ve Pizza Hut gibi markalarının Türkiye’de işletme sahibi İş Gıda ile olan sözleşmesini feshetmişti.

Yum Brands, KFC ve Pizza Hut gibi markalarının Türkiye’de işletme sahibi İş Gıda ile olan sözleşmesini feshetmişti.

Binlerce çalışanı olan İş Gıda, Yum Brands ile yaşananlar sonrasında konkordato ilan etmişti.

Binlerce çalışanı olan İş Gıda, Yum Brands ile yaşananlar sonrasında konkordato ilan etmişti.

BirGün’den Melisa Ay’ın haberine göre, binlerce işçi telefonlarına gelen SMS ile işten çıkarıldığını öğrendi.

BirGün’den Melisa Ay’ın haberine göre, binlerce işçi telefonlarına gelen SMS ile işten çıkarıldığını öğrendi.

Kaynak

İşçiler, işin sona ermesini ifade eden Kod-18 ile işten çıkarıldı. İşsizlik ödeneğine başvurabilmek için şart olan SGK'ye fesih bildirimi ise henüz gerçekleşmedi.

İşçiler, işin sona ermesini ifade eden Kod-18 ile işten çıkarıldı. İşsizlik ödeneğine başvurabilmek için şart olan SGK'ye fesih bildirimi ise henüz gerçekleşmedi.

Binlerce işçinin, ihbar ve kıdem tazminatları ile ödenmeyen maaşlarını ne zaman alacağı ise bilinmiyor.

Binlerce işçinin, ihbar ve kıdem tazminatları ile ödenmeyen maaşlarını ne zaman alacağı ise bilinmiyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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