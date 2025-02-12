İş Gıda’dan KFC ve Pizza Hut Çalışanları İçin Maaş Açıklaması
İş Gıda’dan KFC ve Pizza Hut Çalışanları İçin Maaş Açıklaması
Dünyanın fast food devleri KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye'deki şubeleri kapandı. ABD merkezli Yum! Brands'in Türkiye'de söz konusu markalar ile franchise anlaşması bulunan İş Gıda ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesi kapanma sürecini başlattı. İş Gıda'nın konkordato talep etmesinin ardından yaklaşık 7 bin çalışan mağdur olurken, İş Gıda'dan sürece dair yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada mahkemenin 3 aylık süre verdiği ifade edildi.
İş Gıda, çalışanların ocak ayı maaşının şubat sonuna kadar ödeneceğini belirterek, 'İşten çıkış işlemleri kapsamında çalışanlarımızın varsa kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin alacakları yasal olarak saklıdır' dedi.
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ABD merkezli fast food devi Yum! Brands bünyesinde bulunan KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye'deki şubeleri kapandı.
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Yaklaşık 7 bin KFC ve Pizza Hut çalışanı mağdur olurken işçiler haklarının verilmesi için eylem gerçekleştiriyor.
İş Gıda'dan son duruma dair açıklama yapıldı. Şirket konkordato başvurularının ardından mahkemenin 3 aylık süre verdiğini ifade etti.
Çalışanların ocak ayı maaşlarının şubat sonuna kadar ödeneceği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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