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İş Gıda’dan KFC ve Pizza Hut Çalışanları İçin Maaş Açıklaması

İş Gıda’dan KFC ve Pizza Hut Çalışanları İçin Maaş Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.02.2025 - 14:28

Dünyanın fast food devleri KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye'deki şubeleri kapandı. ABD merkezli Yum! Brands'in Türkiye'de söz konusu markalar ile franchise anlaşması bulunan İş Gıda ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesi kapanma sürecini başlattı. İş Gıda'nın konkordato talep etmesinin ardından yaklaşık 7 bin çalışan mağdur olurken, İş Gıda'dan sürece dair yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada mahkemenin 3 aylık süre verdiği ifade edildi.

İş Gıda, çalışanların ocak ayı maaşının şubat sonuna kadar ödeneceğini belirterek, 'İşten çıkış işlemleri kapsamında çalışanlarımızın varsa kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin alacakları yasal olarak saklıdır' dedi.

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ABD merkezli fast food devi Yum! Brands bünyesinde bulunan KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye'deki şubeleri kapandı.

ABD merkezli fast food devi Yum! Brands bünyesinde bulunan KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye'deki şubeleri kapandı.

Yum Brands, Türkiye'de franchise anlaşmasını İş Gıda ile yürütüyordu. İş Gıda ile sözleşme tek taraflı feshedili ve şirket için ekonomik zorluklar başladı. İş Gıda'nın konkordato talep etmesinin ardından KFC ve Pizza Hut şubeleri Türkiye'de birer birer kapanmaya başlandı.

Yaklaşık 7 bin KFC ve Pizza Hut çalışanı mağdur olurken işçiler haklarının verilmesi için eylem gerçekleştiriyor.

Yaklaşık 7 bin KFC ve Pizza Hut çalışanı mağdur olurken işçiler haklarının verilmesi için eylem gerçekleştiriyor.

İş Gıda'dan son duruma dair açıklama yapıldı. Şirket konkordato başvurularının ardından mahkemenin 3 aylık süre verdiğini ifade etti.

İş Gıda'dan son duruma dair açıklama yapıldı. Şirket konkordato başvurularının ardından mahkemenin 3 aylık süre verdiğini ifade etti.

Yapılan açıklamada 'Mahkeme konkordatonun kesinleşmesi öncesi 31 Ocak 2025 itibarıyla üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Bu süreç, şirketimizin mali dengesini yeniden sağlamak ve tüm taraflar için en uygun hukuki çözümleri geliştirmek adına alınmış bir önlemdir' denildi.

Çalışanların ocak ayı maaşlarının şubat sonuna kadar ödeneceği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Çalışanların ocak ayı maaşlarının şubat sonuna kadar ödeneceği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Sözleşmemizin Yum! Brands tarafından feshedilmesine bağlı olarak faaliyetlerimizin durması nedeniyle zorunlu ve feshin son çare olması ilkesine uygun şekilde 11 Şubat 2025 tarihi itibariyle İş Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında işten çıkış işlemlerine başlanacaktır.

İşten çıkış işlemleri kapsamında çalışanlarımızın varsa kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin alacakları yasal olarak saklıdır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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