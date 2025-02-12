İş Gıda’dan KFC ve Pizza Hut Çalışanları İçin Maaş Açıklaması

Dünyanın fast food devleri KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye'deki şubeleri kapandı. ABD merkezli Yum! Brands'in Türkiye'de söz konusu markalar ile franchise anlaşması bulunan İş Gıda ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesi kapanma sürecini başlattı. İş Gıda'nın konkordato talep etmesinin ardından yaklaşık 7 bin çalışan mağdur olurken, İş Gıda'dan sürece dair yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada mahkemenin 3 aylık süre verdiği ifade edildi.

İş Gıda, çalışanların ocak ayı maaşının şubat sonuna kadar ödeneceğini belirterek, 'İşten çıkış işlemleri kapsamında çalışanlarımızın varsa kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin alacakları yasal olarak saklıdır' dedi.