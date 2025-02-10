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Binlerce İşçi Mağdur Olmuştu: KFC ve Pizza Hut Çalışanlarının Protestoları Sürüyor

Binlerce İşçi Mağdur Olmuştu: KFC ve Pizza Hut Çalışanlarının Protestoları Sürüyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.02.2025 - 17:51

Türkiye’de binlerce mağazası bulunan İş Gıda’nın sahibi olduğu KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’den çekilmesi sonrasında binlerce işçi işsiz kalmıştı. Konkordato ilan eden ve işçilerin tazminatlarını ödemeyen İş Gıda ile ilgili protestolar artıyor. Tazminatlarının ödenmesini isteyen işçiler, İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan KFC mağazanına astıkları yazılarla seslerini duyurmaya çalıştı.

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Dünyaca ünlü Yum! Brands şirketi, bünyesindeki KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki işletmelerinin sahibi İş Gıda ile sözleşmesini feshetmiş ve İş Gıda konkordato ilan etmişti.

Dünyaca ünlü Yum! Brands şirketi, bünyesindeki KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki işletmelerinin sahibi İş Gıda ile sözleşmesini feshetmiş ve İş Gıda konkordato ilan etmişti.

Şirketin binlerce çalışanı işsiz kalırken haklarını alamamaları üzerine eylem yapmışlardı.

Şirketin binlerce çalışanı işsiz kalırken haklarını alamamaları üzerine eylem yapmışlardı.

İşçiler, İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan KFC şubesinin önüne astıkları yazılarla seslerini duyurmaya çalıştı.

İşçiler, İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan KFC şubesinin önüne astıkları yazılarla seslerini duyurmaya çalıştı.

O görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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