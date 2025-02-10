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Eskişehir’de Yalnız Yaşayan Yaşlı Adamın Feci Sonu: Cansız Bedeni 1 Hafta Sonra Bulundu

Eskişehir’de Yalnız Yaşayan Yaşlı Adamın Feci Sonu: Cansız Bedeni 1 Hafta Sonra Bulundu

Eskişehir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.02.2025 - 17:19

Eskişehir’de kendisinden 1 haftadır haber alınamayan 67 yaşındaki Y.Ö’nün yakınları polise başvurdu. Polis ekipleri yaşlı adamın tek başına yaşadığı müstakil eve girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. 1 hafta önce ikametinde hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı adamın cansız bedenini farelerin yediği tespit edildi.

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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde müstakil bir evde tak başına yaşayan 3 çocuk babası 67 yaşında Y.Ö’nün yakınları kayıp ihbarıyla polis ekiplerine başvurdu.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde müstakil bir evde tak başına yaşayan 3 çocuk babası 67 yaşında Y.Ö’nün yakınları kayıp ihbarıyla polis ekiplerine başvurdu.

İkamete giden polis ekiplerinin kapıyı açmasıyla Y.Ö. yerde yatarken bulundu. Yapılan incelemelerde adamın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği anlaşıldı.

İkamete giden polis ekiplerinin kapıyı açmasıyla Y.Ö. yerde yatarken bulundu. Yapılan incelemelerde adamın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Öte yandan, Y.Ö.'nün cansız bedeninin bazı kısımlarının fareler tarafından yenildiği öğrenildi. Adamın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Y.Ö.'nün cansız bedeninin bazı kısımlarının fareler tarafından yenildiği öğrenildi. Adamın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay yerinden görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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