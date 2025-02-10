AK Parti Milletvekili Patron ile İşçi Temsilcisi Arasında Gerginlik: "Benim Zenginliğimi Allah Verdi"
AK Parti Milletvekili Patron ile İşçi Temsilcisi Arasında Gerginlik: "Benim Zenginliğimi Allah Verdi"
AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan’ın sahibi olduğu fabrikada yapılan yüzde 30’luk zammı yeterli bulmayan işçiler greve başladı. İşçilerin grev alanına gelen patron milletvekili, işçileri zorla fabrikaya sokmaya çalıştı. Bu sırada BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ile İrfan Çelikaslan arasında tartışma yaşandı. Çelikaslan, işçilerin hakkı olan zammı isteyen sendika başkanına “Benim zenginliğimi Allah verdi” diyerek cevap verdi.
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AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan’ın sahibi olduğu Çelikaslan Tekstil’de çalışan işçilere yüzde 30 zam yapıldı. İşçilerin yüzde 50’lik zam talebi de kabul edilmeyince grev kararı alındı.
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Halk TV’de yer alan habere göre, dün akşam grevi sonlandırmak için işçilerin yanına gelen AK Parti Gaziantep Milletvekili patron İrfan Çelikaslan zammı artırmamak için direndi.
BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, “Bu kadar para kazandın, zengin oldun. İşçinin de hakkını ver demek edepsizlik mi?” diye patron milletvekili ile tartıştı.
İrfan Çelikaslan ise sendika başkanına “Benim zenginliğimi Allah verdi” diye cevap verdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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