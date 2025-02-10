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Fatih Altaylı’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na Sert Sözler: “CHP’yi Karıştırıp AK Parti’yi Rahatlatıyor”

Fatih Altaylı’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na Sert Sözler: “CHP’yi Karıştırıp AK Parti’yi Rahatlatıyor”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 15:35

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Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube programında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin AK Parti’ye karşı güçlü bir duruş sergilediği her dönemde partiyi karıştırdığını savunan Altaylı, “CHP ne zaman AKP’yi rahatsız etse, Kılıçdaroğlu içindeki bütün kötülüğü kusmak istercesine CHP’yi karıştırıp AKP’yi rahatlatacak cümleler kuruyor” dedi.

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Kılıçdaroğlu’nun CHP'nin başında kalsaydı, yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu’nu aday göstermeyeceğini iddia eden Altaylı, “Çünkü kazanacağını biliyordu” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun CHP'nin başında kalsaydı, yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu’nu aday göstermeyeceğini iddia eden Altaylı, “Çünkü kazanacağını biliyordu” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Altaylı, “Başka türlü Cumhur İttifakı’na katkıda bulunamayacak” sözleriyle de dikkat çekti.

Açıklamalarına devam eden Altaylı, “Başka türlü Cumhur İttifakı’na katkıda bulunamayacak” sözleriyle de dikkat çekti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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