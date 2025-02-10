Sürpriz İddialar: İstanbul Valisi Davut Gül ve Berat Albayrak’ın Adı Bakanlık İçin Geçiyor
Sürpriz İddialar: İstanbul Valisi Davut Gül ve Berat Albayrak’ın Adı Bakanlık İçin Geçiyor
AK Parti’de hareketli günler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ‘değişim’ konuşmasından sonra herkes yeni bakanların kim olacağını merakla beklerden sürpriz iddialar da gündeme geliyor.
Mynet’te yer alan habere göre; bakanlık için adı geçen isimlerinde başında Berat Albayrak ve İstanbul Valisi Davut Gül var.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler sonrasında partisindeki değişim iradesine dikkat çekmiş ve değişimler olabileceğini söylemişti.
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Cumhurbaşkanı’nın da bu açıklamasından sonra Kabine’deki değişimler merak edilir oldu.
Mynet’ye yer alan habere göre; İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor. Erzurum'da dünyaya gelen Davut Gül, Sivas ve Gaziantep illerinde vali olarak görev yaptı. 2023 tarihinde İstanbul'a vali olarak atanan Davut Gül, 5 Haziran 2023'ten beri bu görevi yerine getiriyor.
Davut Gül’ün dışında en çok adı geçen bir diğer isim de eski bakan Berat Albayrak. Albayrak’ın yeniden kabinede olacağı konuşuluyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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