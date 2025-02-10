Şaibe İddialarının Ardından CHP Kurultayı'na Savcılık İnceleme Başlattı
Şaibe İddialarının Ardından CHP Kurultayı'na Savcılık İnceleme Başlattı
CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'na dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Söz konusu kurultayda Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçilmişti. Kurultay gecesinde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun oylarının şaibeli olduğu ileri sürülmüştü.
İddialar yeniden gündeme geldi ve söz konusu Kurultay’a inceleme başlatıldı.
AYRINTILAR GELİYOR...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Şaibeliler şaibeyi araştıramaz