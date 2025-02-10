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Şaibe İddialarının Ardından CHP Kurultayı'na Savcılık İnceleme Başlattı

Şaibe İddialarının Ardından CHP Kurultayı'na Savcılık İnceleme Başlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.02.2025 - 13:37

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'na dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Söz konusu kurultayda Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçilmişti. Kurultay gecesinde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun oylarının şaibeli olduğu ileri sürülmüştü.

İddialar yeniden gündeme geldi ve söz konusu Kurultay’a inceleme başlatıldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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