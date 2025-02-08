AK Parti'de Büyük Değişim: Topun Ağzında Olan Bakanları Tek Tek Açıkladı! Yeri Garanti Olan Tek Bir Kişi Var
AK Parti'de Büyük Değişim: Topun Ağzında Olan Bakanları Tek Tek Açıkladı! Yeri Garanti Olan Tek Bir Kişi Var
Yerel seçimlerin ardından AK Parti'de değişim sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede büyük değişim yapacağı iddia edildi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, topun ağzında olan bakanları tek tek isim vererek açıkladı.
Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar ise yeri garanti olan tek bakanın Mehmet Şimşek olduğunu ifade etti. Gazeteci Cem Küçük ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevi bırakmak istediğini söyledi.
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31 Mart Yerel Seçimleri’nde büyük bir hezimet yaşayan AK Parti’de son günlerde ‘değişim’ havası hakim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen aylarda yaptığı açıklamalarda partisinde değişim sinyallerini vermişti.
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Kulisler hareketlendi ve 23 Şubat’ta AK Parti Genel Kongresi gerçekleştirilecek. Kongreden önce pek çok bakanın değişeceği iddia edildi.
Bu iddialar TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında konuşuldu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, kabinede iki hafta içinde değişim olacağını ifade etti.
En az 6-7 ismin değişeceğini de ileri süren Atik, topun ağzında olan isimleri tek tek açıkladı:
Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, "Yeri garanti olan tek bakan var." dedi.
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Gazeteci Cem Küçük: “Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görevi bırakmak istiyor.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Talimat almadan hareket edemeyen kabinede değişiklik olunca ne olacak? Yani bu sefer ne olacak? Aslında büyük resmi görmek bu dava için tek sosyal aktivite o... Devamını Gör
En baştaki değişsin, en erkeninden genel seçim istiyoruz✌️
Mantikli......................
67 bakan mı?