AK Parti'de Büyük Değişim: Topun Ağzında Olan Bakanları Tek Tek Açıkladı! Yeri Garanti Olan Tek Bir Kişi Var

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un değişeceği söyleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile ilgili de birkaç duyum var. Adıyaman'da sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile de konuştuk. Bütün bakanların devlete hizmet görevi yaptığının ve bir bayrak değişiminin yapılabileceğinin farkındalar. 67 bakan hakkında söylentiler var.'