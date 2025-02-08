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AK Parti'de Büyük Değişim: Topun Ağzında Olan Bakanları Tek Tek Açıkladı! Yeri Garanti Olan Tek Bir Kişi Var

AK Parti'de Büyük Değişim: Topun Ağzında Olan Bakanları Tek Tek Açıkladı! Yeri Garanti Olan Tek Bir Kişi Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.02.2025 - 09:46

Yerel seçimlerin ardından AK Parti'de değişim sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede büyük değişim yapacağı iddia edildi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, topun ağzında olan bakanları tek tek isim vererek açıkladı.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar ise yeri garanti olan tek bakanın Mehmet Şimşek olduğunu ifade etti. Gazeteci Cem Küçük ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevi bırakmak istediğini söyledi.

Kaynak

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31 Mart Yerel Seçimleri’nde büyük bir hezimet yaşayan AK Parti’de son günlerde ‘değişim’ havası hakim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen aylarda yaptığı açıklamalarda partisinde değişim sinyallerini vermişti.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde büyük bir hezimet yaşayan AK Parti’de son günlerde ‘değişim’ havası hakim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen aylarda yaptığı açıklamalarda partisinde değişim sinyallerini vermişti.

Kulisler hareketlendi ve 23 Şubat’ta AK Parti Genel Kongresi gerçekleştirilecek. Kongreden önce pek çok bakanın değişeceği iddia edildi.

Kulisler hareketlendi ve 23 Şubat’ta AK Parti Genel Kongresi gerçekleştirilecek. Kongreden önce pek çok bakanın değişeceği iddia edildi.

Bu iddialar TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında konuşuldu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, kabinede iki hafta içinde değişim olacağını ifade etti.

Bu iddialar TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında konuşuldu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, kabinede iki hafta içinde değişim olacağını ifade etti.

En az 6-7 ismin değişeceğini de ileri süren Atik, topun ağzında olan isimleri tek tek açıkladı:

En az 6-7 ismin değişeceğini de ileri süren Atik, topun ağzında olan isimleri tek tek açıkladı:

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un değişeceği söyleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile ilgili de birkaç duyum var. Adıyaman'da sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile de konuştuk. Bütün bakanların devlete hizmet görevi yaptığının ve bir bayrak değişiminin yapılabileceğinin farkındalar. 67 bakan hakkında söylentiler var.'

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, "Yeri garanti olan tek bakan var." dedi.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, "Yeri garanti olan tek bakan var." dedi.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın iddialarına göre yeri garanti olan tek bakan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'tir: 'Yerinden oynatıldığında ortalığın karışacağı tek bakan Mehmet Şimşek. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan çok başarılı, kabine dışında kalmayacaktır; ancak değişim olabilir.'

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Gazeteci Cem Küçük: “Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görevi bırakmak istiyor.”

Gazeteci Cem Küçük: “Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görevi bırakmak istiyor.”

Öte yandan Gazeteci Cem Küçük, Bakan Ömer Bolat’ın görevi bırakmak istediğini şu sözlerle ileri sürdü:

“Ben 3 bakanı garanti görüyorum. Mehmet Şimşek, Hakan Fidan ve Murat Kurum dışında herkes değişebilir. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın uzun süredir kızının ve babasının bir rahatsızlığı var. Bu yüzden bırakmak istiyor.”

"AK Parti'de büyük değişim" iddialarını buradan izleyebilirsiniz 👇

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından 23 Şubat'ta yapılacak AK Parti Kongresi'ne işaret eden bir mesaj paylaştı:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Bozkurt

Talimat almadan hareket edemeyen kabinede değişiklik olunca ne olacak? Yani bu sefer ne olacak? Aslında büyük resmi görmek bu dava için tek sosyal aktivite o... Devamını Gör

piyanist

En baştaki değişsin, en erkeninden genel seçim istiyoruz✌️

SAYGIN ADAM

Mantikli......................