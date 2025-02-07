Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na: "Ey Ekrem Efendi!"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan açıklamalarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İstanbul'da yapılan uygulamaları eleştiren Erdoğan, 'Ey Ekrem Efendi!' sözleriyle seslendi ve ardından 'Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere, senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem' dedi.
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AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
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Kongreye gelirken yolda İBB'nin reklamlarını gördüğünü anlatan Erdoğan, İmamoğlu'na "Ey Ekrem Efendi" sözleriyle seslendi.
"Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere, senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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