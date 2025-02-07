Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na: "Ey Ekrem Efendi!"

Erdoğan şunları söyledi:

'Neymiş İstanbul’u konutlarla donatmışlar. Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar… Böyle bir şey gördünüz mü? Var mı bu tür konutlar? Ey Ekrem Efendi, sen bunları dellilendir ispat et, bak bakalım Erdoğan ne yapıyor. Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere, senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem.'