AK Partili İsimden Ayakkabı Sansürü: Önce Paylaştı Sonra Tepkiler Gelince Sildi

'Haluk Laçin! @Akparti Muğla İl Başkanı… 3 isim üzerinde @akpartimugla48 İl Başkanlığı için istişareler yürütülürken dilimizde tüy bitti, bu isimler AK Parti’yi temsil edecek donanımda değil hatta defolu dedik.

Buyurun; ev ziyaretinde o isimler içinden belirlenen İl Başkanı Haluk Laçin ayakkabıyı çıkarma zahmetine bile girmemiş. Oysa CHP’lilere ne yüklenilmişti bu tür görüntüler sebebiyle.

Ne diyelim; sanırım değişimden kasıt kınadığına benzeşmekmiş…'