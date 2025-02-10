AK Partili İsimden Ayakkabı Sansürü: Önce Paylaştı Sonra Tepkiler Gelince Sildi
AK Partili İsimden Ayakkabı Sansürü: Önce Paylaştı Sonra Tepkiler Gelince Sildi
AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Datça'daki yaşlı bir çiftin evini ziyaret etti. Bu ziyarete dair görüntüler, AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nın resmi hesabından paylaşıldı. Ancak fotoğraflarda Laçin'in vatandaşın evine ayakkabıyla girmesi dikkat çekti. Tepkiler üzerine fotoğraflar kırpılıp yeniden paylaşıldı. Ancak bu ayakkabı sansürü de tepkileri durdurmadı.
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AK Partili Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Datça’da yaşlı çiftin evine ziyarette bulundu. AK Parti Muğla İl Başkanlığı’nın ‘@akpartimugla48’ isimli X hesabından paylaşılan ziyaret fotoğrafları oldukça eleştirildi.
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Eleştiri ve tepki yağmurunun nedeni Laçin’in eve ayakkabıyla girmesi oldu. Tepkilerin ardından fotoğraftan ayakkabı bölümü kesildi ve yeniden paylaşıldı. Ancak fotoğrafın orijinal hali çoktan sosyal medyada yayılmıştı bile.
Tepkilerden bazılarını sizin için derledik 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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