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AK Partili İsimden Ayakkabı Sansürü: Önce Paylaştı Sonra Tepkiler Gelince Sildi

AK Partili İsimden Ayakkabı Sansürü: Önce Paylaştı Sonra Tepkiler Gelince Sildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.02.2025 - 11:19

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Datça'daki yaşlı bir çiftin evini ziyaret etti. Bu ziyarete dair görüntüler, AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nın resmi hesabından paylaşıldı. Ancak fotoğraflarda Laçin'in vatandaşın evine ayakkabıyla girmesi dikkat çekti. Tepkiler üzerine fotoğraflar kırpılıp yeniden paylaşıldı. Ancak bu ayakkabı sansürü de tepkileri durdurmadı.

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AK Partili Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Datça’da yaşlı çiftin evine ziyarette bulundu. AK Parti Muğla İl Başkanlığı’nın ‘@akpartimugla48’ isimli X hesabından paylaşılan ziyaret fotoğrafları oldukça eleştirildi.

AK Partili Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Datça’da yaşlı çiftin evine ziyarette bulundu. AK Parti Muğla İl Başkanlığı’nın ‘@akpartimugla48’ isimli X hesabından paylaşılan ziyaret fotoğrafları oldukça eleştirildi.

X hesabından o fotoğraflar “İl Başkanımız Sayın Haluk Laçin Datça Kızlan Mahallemizde Gülşen Teke Teyzemiz ile Musa Teke Amcamızı ziyaret etti. Büyüklerimiz baş tacımızdır, Gülşen Teyzemize ve Musa Amcamıza sağlıklı ömür diliyoruz.' mesajı paylaşıldı.

Eleştiri ve tepki yağmurunun nedeni Laçin’in eve ayakkabıyla girmesi oldu. Tepkilerin ardından fotoğraftan ayakkabı bölümü kesildi ve yeniden paylaşıldı. Ancak fotoğrafın orijinal hali çoktan sosyal medyada yayılmıştı bile.

Eleştiri ve tepki yağmurunun nedeni Laçin’in eve ayakkabıyla girmesi oldu. Tepkilerin ardından fotoğraftan ayakkabı bölümü kesildi ve yeniden paylaşıldı. Ancak fotoğrafın orijinal hali çoktan sosyal medyada yayılmıştı bile.

Tepkilerden bazılarını sizin için derledik 👇

Tepkilerden bazılarını sizin için derledik 👇
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'Haluk Laçin! @Akparti Muğla İl Başkanı… 3 isim üzerinde @akpartimugla48 İl Başkanlığı için istişareler yürütülürken dilimizde tüy bitti, bu isimler AK Parti’yi temsil edecek donanımda değil hatta defolu dedik.

Buyurun; ev ziyaretinde o isimler içinden belirlenen İl Başkanı Haluk Laçin ayakkabıyı çıkarma zahmetine bile girmemiş. Oysa CHP’lilere ne yüklenilmişti bu tür görüntüler sebebiyle.

Ne diyelim; sanırım değişimden kasıt kınadığına benzeşmekmiş…'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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