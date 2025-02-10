Reina Saldırısında Şaşırtan Kararlar! 1432 Yıllık Hapis Cezası Bozuldu
Reina Saldırısında Şaşırtan Kararlar! 1432 Yıllık Hapis Cezası Bozuldu
Yargıtay, 2017 yılbaşında Ortaköy'de gerçekleştirilen terör saldırısının faili Abdulkadir Masharipov'a verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezası onadı. 31 sanık arasında Masharipov'un eşinin de aralarında olduğu iki sanığa verilen cezalar bozuldu.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, saldırıda kullanılan silahları saklayan ve 'terör saldırısının planlayıcısı' olarak kabul edilen İlyas Mamaşaripov'a verilen 1432 yıl hapis cezasını bozdu. Bunun yanı sıra teröristin eşi Zarina Nurullayeva da fazla ceza verildiği belirtilerek karar bozuldu.
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, saldırının faili Abdulkadir Masharipov'a verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası ile 31 sanık hakkındaki süreli hapis cezalarının onanmasına karar verdi.
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Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Yargıtay, yerel mahkemece "terör saldırısının planlayıcısı" olarak kabul edilen İlyas Mamaşaripov'a "Anayasa'yı ihlal etmeye yardım" suçundan 20 yıl, 39 kişiye karşı "tasarlayarak öldürmeye yardım" ve 79 kişiye karşı "tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım" suçlarından verilen 1432 yıl hapis cezasını ise bozdu.
Dairenin bozma kararında, "sanığın eylemden haberdar olduğuna, eylemin gerçekleştirilmesi için ya da eylem sonrası sanık Masharipov'un kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiğine ilişkin delil bulunmadığına" karar verdi.
İlyas Mamaşaripov'un saldırıyı planlayan ve saldırıda kullanan silahları evinde saklayan isim olduğu belirlenmişti. Bozma kararından sanığa örgüt üyeliğinden ceza verilmesi istendi.
Bunun yanı sıra teröristin eşi Zarina Nurullayeva da fazla ceza verildiği belirtilerek karar bozuldu. Masharipov'un eşi sanık Zarina Nurullayeva saldırıdan önce kocasıyla birlikte keşif yaptığı belirtilmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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