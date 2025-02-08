Karısına Kızına Tokat Atamamaktan Şikayetçi! Hem İzleyenleri Hem Milletvekilini Çileden Çıkaran Sözler

Kişinin bu sözleri üzerine Tanal, 'İnsan hakkına aykırı değil mi? Yenge hanım sana bir tokat atabiliyor mu? Peki sen niye yenge hanıma tokat atabileceksin?' diye sordu.

Kişi ise, “Benim ailemdir. Haksız olduğu zaman onu terbiye edebilirim. Kızımı, bacımı terbiye edebilirim. Derdim, bu yasayı engelleyin, iptal edin, kadın hakları yasasını' yanıtını verdi.