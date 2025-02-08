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Karısına Kızına Tokat Atamamaktan Şikayetçi! Hem İzleyenleri Hem Milletvekilini Çileden Çıkaran Sözler

Karısına Kızına Tokat Atamamaktan Şikayetçi! Hem İzleyenleri Hem Milletvekilini Çileden Çıkaran Sözler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.02.2025 - 11:38

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Her gün en az iki kadın erkekler tarafından öldürülürken katillere verilmeyen cezalar failleri güçlendiriyor. Kadınlar cezasızlık politikasına son verilmesi için yıllardır mücadele ederken şimdi izleyecekleriniz karşısında çileden çıkacağınıza eminiz. 

Şanlıurfa’da bir erkek CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın yolunu kesti. Karısına ve kızına tokat atamamaktan ‘dert yanan’(!) potansiyel şiddet faili, “Kadın hakları yasasını engelleyin” dedi.

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Şanlıurfa’da CHP Milletvekili Mahmut Tanal, geleneksel Ahilik duası etkinliğine katıldı. Esnaf ziyareti sırasında bir erkek, Tanal’ın yolunu kesti ve kadına şiddet uygulayamadığından şikayet etti!

Şanlıurfa’da CHP Milletvekili Mahmut Tanal, geleneksel Ahilik duası etkinliğine katıldı. Esnaf ziyareti sırasında bir erkek, Tanal’ın yolunu kesti ve kadına şiddet uygulayamadığından şikayet etti!

“Karıma, kızıma tokat atamıyorum. Kadın hakları yasasını engelleyin!”

“Karıma, kızıma tokat atamıyorum. Kadın hakları yasasını engelleyin!”

Tanal’ın yolunu kesen erkek, milletvekilini ve izleyen herkesi çileden çıkaran ifadeler kullandı. Erkek, “Kadına tokat atamıyorum, kızıma bir şey söyleyemiyorum. Kadın hakları yasasını engelleyin” dedi.

“Kızımı, bacımı terbiye edebilirim.”

“Kızımı, bacımı terbiye edebilirim.”

Kişinin bu sözleri üzerine Tanal, 'İnsan hakkına aykırı değil mi? Yenge hanım sana bir tokat atabiliyor mu? Peki sen niye yenge hanıma tokat atabileceksin?' diye sordu.

Kişi ise, “Benim ailemdir. Haksız olduğu zaman onu terbiye edebilirim. Kızımı, bacımı terbiye edebilirim. Derdim, bu yasayı engelleyin, iptal edin, kadın hakları yasasını' yanıtını verdi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla böyle kaydedildi 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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