Karısına Kızına Tokat Atamamaktan Şikayetçi! Hem İzleyenleri Hem Milletvekilini Çileden Çıkaran Sözler

Her gün en az iki kadın erkekler tarafından öldürülürken katillere verilmeyen cezalar failleri güçlendiriyor. Kadınlar cezasızlık politikasına son verilmesi için yıllardır mücadele ederken şimdi izleyecekleriniz karşısında çileden çıkacağınıza eminiz.
Şanlıurfa’da bir erkek CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın yolunu kesti. Karısına ve kızına tokat atamamaktan ‘dert yanan’(!) potansiyel şiddet faili, “Kadın hakları yasasını engelleyin” dedi.
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Şanlıurfa’da CHP Milletvekili Mahmut Tanal, geleneksel Ahilik duası etkinliğine katıldı. Esnaf ziyareti sırasında bir erkek, Tanal’ın yolunu kesti ve kadına şiddet uygulayamadığından şikayet etti!
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“Karıma, kızıma tokat atamıyorum. Kadın hakları yasasını engelleyin!”
“Kızımı, bacımı terbiye edebilirim.”
O anlar cep telefonu kamerasıyla böyle kaydedildi 👇
Sözlere tepki yağdı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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