CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığında "Centilmenlik Anlaşması" Formülü mü Devreye Girecek?

'Mansur Yavaş 'seçim benimle alınır, çünkü MHP ve AKP dahil bütün sağ kesimden de oy alırım' diye düşünüyor.

Ekrem İmamoğlu ise ' benimle alınır, doğu ve güneydoğu ile Karadeniz bölgesinden en çok oyu ben alırım' diye düşünüyor, ve popülaritesi ve siyasi becerisi yüksek.

Soğukkanlı ve temkinli tutumuyla da Yavaş sempati kazanmaktadır.

Yavaş kamuoyu yoklamalarında önde olduğunu, İmamoğlu ise önseçimi alacağını biliyor.

İkisi de değerli ve güçlü adaylar... Bu, CHP'nin güçlü yanıyken iyi yönetilmezse zayıf yanı olabilir. Birisi vazgeçer mi zor görünüyor.

Önseçimle belirlensin denirse Mansur Yavaş, kamuoyu yoklamaları denirse İmamoğlu kabul etmeyecektir. Ayrıca seçimin ancak kendileri ile kazanılacağını düşünüyorlar.

Genel başkan Özgür Özel'in iki başkanla yapacağı toplantıdan uzlaşma çıkmazsa,

bir centilmenlik anlaşması yapılılabilir. Şöyleki;

Ön seçim yapılacaksa dışarıda kalan diğer aday, dilerse partisine bağlılığını ifade ederek 100 bin imzayla cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız katılabilir. Seçim ikinci tura kalacaktır ve üç adaylı bir seçim olacaktır. CHP'li iki başkan her bölgeden oy alacak muhalif oylar en yüksek seviyeye çıkacaktır. Yine anlaşma gereği ilk turda daha az oy alan aday ise diğer adaya tam desteği peşinen kabul ederek dilerse cumhurbaşkanlığı yardımcılığını da kabul edebilecektir.

Böyle bir uzlaşma zor olmaz kimse kaybedilmez, ön seçim ve kamuoyu yoklaması bir yana milyonlarca seçmen de oylarıyla yol göstermiş olacağı için herkes sonucuna rıza gösterecektir diye düşünürüm.