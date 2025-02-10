CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığında "Centilmenlik Anlaşması" Formülü mü Devreye Girecek?
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığında "Centilmenlik Anlaşması" Formülü mü Devreye Girecek?
Ekrem İmamoğlu'na bilirkişinin ismini verdiği için açılan dava CHP'de bir hareketin ateşini fitillemişti. Özgür Özel CHP'nin cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin katılacağı bir ön seçimle belirleneceğini açıkladı. Kulislere göre parti üyeleri arasında İmamoğlu önde ancak Yavaş da anketlere güveniyor. Dün Özel, İmamoğlu, Yavaş üçlüsünün yaptığı toplantıdan Yavaş'ın aday olmama kararı çıksa da gazeteci Ali Taş'a göre Mansur Yavaş masaya ilginç bir öneriyle geldi.
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Dün akşam gerçekleştirilen zirveden Mansur Yavaş'ın önseçime girmeyeceği kararı çıkmıştı.
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Ancak iddialara göre Mansur Yavaş Özgür Özel'e kendi adaylığının avantajlı olduğunu göstermek için eski Antalya vekili Hasan Subaşı'nın sunduğu formülle geldi.
Özetle Yavaş'ın centilmenlik anlaşması önerisi şu şekilde;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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