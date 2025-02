CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığında "Centilmenlik Anlaşması" Formülü mü Devreye Girecek?

*Hem kendisi hem İmamoğlu aday olacak.

*Her iki aday da CHP'ye bağlılıklarını dile getirecek.

*Her iki aday da başka bölgelerde yüksek oy alabildiği için muhalif oylar en yüksek seviyeye çıkarılacak.

*Her iki aday da diğer adaya desteğini açıkça dile getirecek.

*İkinci tura kalma durumunda takdir seçmenin olacak.