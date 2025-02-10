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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığında "Centilmenlik Anlaşması" Formülü mü Devreye Girecek?

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığında "Centilmenlik Anlaşması" Formülü mü Devreye Girecek?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.02.2025 - 13:28

Ekrem İmamoğlu'na bilirkişinin ismini verdiği için açılan dava CHP'de bir hareketin ateşini fitillemişti. Özgür Özel CHP'nin cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin katılacağı bir ön seçimle belirleneceğini açıkladı. Kulislere göre parti üyeleri arasında İmamoğlu önde ancak Yavaş da anketlere güveniyor. Dün Özel, İmamoğlu, Yavaş üçlüsünün yaptığı toplantıdan Yavaş'ın aday olmama kararı çıksa da gazeteci Ali Taş'a göre Mansur Yavaş masaya ilginç bir öneriyle geldi.

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Dün akşam gerçekleştirilen zirveden Mansur Yavaş'ın önseçime girmeyeceği kararı çıkmıştı.

Dün akşam gerçekleştirilen zirveden Mansur Yavaş'ın önseçime girmeyeceği kararı çıkmıştı.

Ancak iddialara göre Mansur Yavaş Özgür Özel'e kendi adaylığının avantajlı olduğunu göstermek için eski Antalya vekili Hasan Subaşı'nın sunduğu formülle geldi.

Ancak iddialara göre Mansur Yavaş Özgür Özel'e kendi adaylığının avantajlı olduğunu göstermek için eski Antalya vekili Hasan Subaşı'nın sunduğu formülle geldi.

'Mansur Yavaş 'seçim benimle alınır, çünkü MHP ve AKP dahil bütün sağ kesimden de oy alırım' diye düşünüyor.

Ekrem İmamoğlu ise ' benimle alınır, doğu ve güneydoğu ile Karadeniz bölgesinden en çok oyu ben alırım' diye düşünüyor, ve popülaritesi ve siyasi becerisi yüksek.

Soğukkanlı ve temkinli tutumuyla da Yavaş sempati kazanmaktadır.

Yavaş kamuoyu yoklamalarında önde olduğunu, İmamoğlu ise önseçimi alacağını biliyor.

İkisi de değerli ve güçlü adaylar... Bu, CHP'nin güçlü yanıyken iyi yönetilmezse zayıf yanı olabilir. Birisi vazgeçer mi zor görünüyor.

Önseçimle belirlensin denirse Mansur Yavaş, kamuoyu yoklamaları denirse İmamoğlu kabul etmeyecektir. Ayrıca seçimin ancak kendileri ile kazanılacağını düşünüyorlar.

Genel başkan Özgür Özel'in iki başkanla yapacağı toplantıdan uzlaşma çıkmazsa,

bir centilmenlik anlaşması yapılılabilir. Şöyleki;

Ön seçim yapılacaksa dışarıda kalan diğer aday, dilerse partisine bağlılığını ifade ederek 100 bin imzayla cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız katılabilir. Seçim ikinci tura kalacaktır ve üç adaylı bir seçim olacaktır. CHP'li iki başkan her bölgeden oy alacak muhalif oylar en yüksek seviyeye çıkacaktır. Yine anlaşma gereği ilk turda daha az oy alan aday ise diğer adaya tam desteği peşinen kabul ederek dilerse cumhurbaşkanlığı yardımcılığını da kabul edebilecektir.

Böyle bir uzlaşma zor olmaz kimse kaybedilmez, ön seçim ve kamuoyu yoklaması bir yana milyonlarca seçmen de oylarıyla yol göstermiş olacağı için herkes sonucuna rıza gösterecektir diye düşünürüm.

Özetle Yavaş'ın centilmenlik anlaşması önerisi şu şekilde;

Özetle Yavaş'ın centilmenlik anlaşması önerisi şu şekilde;

*Hem kendisi hem İmamoğlu aday olacak.

*Her iki aday da CHP'ye bağlılıklarını dile getirecek.

*Her iki aday da başka bölgelerde yüksek oy alabildiği için muhalif oylar en yüksek seviyeye çıkarılacak.

*Her iki aday da diğer adaya desteğini açıkça dile getirecek.

*İkinci tura kalma durumunda takdir seçmenin olacak.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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