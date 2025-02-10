Türk Futbolu Artık Heyecan, Keyif, Mücadele Değil Kaos Vaat Ediyor

Türkiye'de futbolun kapladığı alan ve ağırlık tartışılmaz bir gerçek. Gündelik ilişkiler, sohbetlerden tutun da hayati konularda bile futbol bir şekilde oraya temas edebiliyor. Sızabiliyor. Ancak bu kadar sevdiğimiz, gönülden bağlandığımız bir spor artık keyif, aşk, tutku nesnesi değil kaosa sebebiyet veren bir 'ürün' haline gelmiş durumda. Son yıllarda Avrupa'da manşet olduğumuz tek tük konuları varsaymazsak hepsi ülkemizde yaşanan skandallara ait. Hakem dövülmesi, yarıda kalan maçlar, federasyon nezdinde rezillikler... 'Avrupa bizi konuşuyor' ama hiç birinde o eski 'Bu Türklerin ayak sesleri' modu yok. Aksine gürültü yapan üst komşu gibi bahsediyorlar Türk futbolundan... Türklerin ayak sesleriyle inlettiği Avrupa basınının artık 'uzaklardaki' kaos bahçesi olduk. İşte son birkaç yıla sığan ardı arkası kesilmeyen kaoslarımız...