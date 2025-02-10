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Türk Futbolu Artık Heyecan, Keyif, Mücadele Değil Kaos Vaat Ediyor

Türk Futbolu Artık Heyecan, Keyif, Mücadele Değil Kaos Vaat Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.02.2025 - 16:26

Türkiye'de futbolun kapladığı alan ve ağırlık tartışılmaz bir gerçek. Gündelik ilişkiler, sohbetlerden tutun da hayati konularda bile futbol bir şekilde oraya temas edebiliyor. Sızabiliyor. Ancak bu kadar sevdiğimiz, gönülden bağlandığımız bir spor artık keyif, aşk, tutku nesnesi değil kaosa sebebiyet veren bir 'ürün' haline gelmiş durumda. Son yıllarda Avrupa'da manşet olduğumuz tek tük konuları varsaymazsak hepsi ülkemizde yaşanan skandallara ait. Hakem dövülmesi, yarıda kalan maçlar, federasyon nezdinde rezillikler... 'Avrupa bizi konuşuyor' ama hiç birinde o eski 'Bu Türklerin ayak sesleri' modu yok. Aksine gürültü yapan üst komşu gibi bahsediyorlar Türk futbolundan... Türklerin ayak sesleriyle inlettiği Avrupa basınının artık 'uzaklardaki' kaos bahçesi olduk. İşte son birkaç yıla sığan ardı arkası kesilmeyen kaoslarımız...

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11 Aralık 2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında MKE Ankaragücü başkanı Faruk Koca sahaya inerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı.

11 Aralık 2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında MKE Ankaragücü başkanı Faruk Koca sahaya inerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Yere düşen hakem tekmelerin hedefi oldu. Koca'nın yanında inenler de hakeme vurmadan sahadan çıkmadı. Bu saldırı da Avrupa'da büyük ses getirdi.

Yere düşen hakem tekmelerin hedefi oldu. Koca'nın yanında inenler de hakeme vurmadan sahadan çıkmadı. Bu saldırı da Avrupa'da büyük ses getirdi.

19 Aralık 2023 tarihinde Trabzonspor'la karşılaşan İstanbulspor'un başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu mücadelenin 73. dakikasında saha kenarına gelerek takımını sahadan çekti.

19 Aralık 2023 tarihinde Trabzonspor'la karşılaşan İstanbulspor'un başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu mücadelenin 73. dakikasında saha kenarına gelerek takımını sahadan çekti.

Futbolcular uzun süre başkanlarına yalvarsa da yönetim karar değiştirmedi ve sahadan çekildi.

Futbolcular uzun süre başkanlarına yalvarsa da yönetim karar değiştirmedi ve sahadan çekildi.

TFF, Cumhuriyet'in 100. yılında ülkenin iki köklü takımını Cumhuriyet değerlerine en düşman olabilecek topraklara, Suudi Arabistan'a Süper Kupa oynamaya götürdü.

TFF, Cumhuriyet'in 100. yılında ülkenin iki köklü takımını Cumhuriyet değerlerine en düşman olabilecek topraklara, Suudi Arabistan'a Süper Kupa oynamaya götürdü.
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Atatürk'ün sözüne, kendisine tahammülü olamayan bir devlette Atatürk tişörtü, pankartı ile maça çıkamayan iki takım maça çıkmadan ülkeye döndü.

Atatürk'ün sözüne, kendisine tahammülü olamayan bir devlette Atatürk tişörtü, pankartı ile maça çıkamayan iki takım maça çıkmadan ülkeye döndü.

17 Mart 2024'te Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yenmesinin ardından Trabzonspor taraftarı sahaya inerek futbolcularla karşı karşıya geldi.

17 Mart 2024'te Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yenmesinin ardından Trabzonspor taraftarı sahaya inerek futbolcularla karşı karşıya geldi.

Futbolculara saldırıların ardından kendini korumak isteyen futbolcular da taraftarlara fiziki müdahalede bulundu.

Futbolculara saldırıların ardından kendini korumak isteyen futbolcular da taraftarlara fiziki müdahalede bulundu.

Bu olayların ardından 2 Nisan'da Fenerbahçe ligden çekilme gündemiyle kongre üyelerini topladı ve ligden çekilme kararı konuşuldu.

Bu olayların ardından 2 Nisan'da Fenerbahçe ligden çekilme gündemiyle kongre üyelerini topladı ve ligden çekilme kararı konuşuldu.

Olağanüstü genel kurul toplantısında konuşan Başkan Ali Koç "Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz" dedi. Süper Kupa'da başka bir protesto bizi karşıladı.

Olağanüstü genel kurul toplantısında konuşan Başkan Ali Koç "Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz" dedi. Süper Kupa'da başka bir protesto bizi karşıladı.
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7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatılma kararı alınan Süper Kupa maçına Fenerbahçe U19 takımıyla katıldı. Fenerbahçe bir nevi boykot kararı aldı.

7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatılma kararı alınan Süper Kupa maçına Fenerbahçe U19 takımıyla katıldı. Fenerbahçe bir nevi boykot kararı aldı.

İlk dakikada gol yiyen Fenerbahçe U19 sahadan çekildi. Maçın ardından topun taca atılacağını bekledikleri iddia edildi ancak Galatasaray 1-0 ve hükmen kupayı kazandı.

İlk dakikada gol yiyen Fenerbahçe U19 sahadan çekildi. Maçın ardından topun taca atılacağını bekledikleri iddia edildi ancak Galatasaray 1-0 ve hükmen kupayı kazandı.

Bu sezon henüz ligin başında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe'de taraftarın kötü muameleye maruz kalması sebebiyle sahaya inen Ali Koç saldırıya uğradı.

Bu sezon henüz ligin başında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe'de taraftarın kötü muameleye maruz kalması sebebiyle sahaya inen Ali Koç saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası gözaltılar ve karşılıklı açıklamalarla iki kulüp arasında adeta yeni bir kan davası süreci başladı.

Saldırı sonrası gözaltılar ve karşılıklı açıklamalarla iki kulüp arasında adeta yeni bir kan davası süreci başladı.

Ligde oynadıkları Eyüpspor maçında kırmızı kart gören oyuncularını sahaya süren Sivasspor'a galip geldiği maçta PFDK'dan hükmen mağlubiyet cezası geldi.

Ligde oynadıkları Eyüpspor maçında kırmızı kart gören oyuncularını sahaya süren Sivasspor'a galip geldiği maçta PFDK'dan hükmen mağlubiyet cezası geldi.
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Sezon başında lige katılmama isteği reddedilen Yeni Malatyaspor lige hazırlıksız yakalandı ve ilk hafta Pendikspor maçına çıkamadı.

Sezon başında lige katılmama isteği reddedilen Yeni Malatyaspor lige hazırlıksız yakalandı ve ilk hafta Pendikspor maçına çıkamadı.

TFF, UEFA Yönetim Kurulu seçimine isim bildirmediği için 1996 yılından bu yana sahip olduğu koltuğu kaybetti.

TFF, UEFA Yönetim Kurulu seçimine isim bildirmediği için 1996 yılından bu yana sahip olduğu koltuğu kaybetti.

Ve en tazesi... Galatasaray deplasmanında Adana Demirspor maçı tamamlamayarak 29.dakikada sahadan ayrıldı.

Ve en tazesi... Galatasaray deplasmanında Adana Demirspor maçı tamamlamayarak 29.dakikada sahadan ayrıldı.

İki kulübün yanı sıra futbolun tüm paydaşları bu kaosta açıklamalarıyla gergin ortamı daha da germeyi başardı ve Türk futbolu bir kez daha dünyada konuşuldu.

İki kulübün yanı sıra futbolun tüm paydaşları bu kaosta açıklamalarıyla gergin ortamı daha da germeyi başardı ve Türk futbolu bir kez daha dünyada konuşuldu.

Artık sadece kaosla anılmaya başlayan Türk futbolu izleyenini de oynayanını da yönetinini de hayli yoruyor. Artık hep birlikte büyük bir kaosu izliyoruz.

Artık sadece kaosla anılmaya başlayan Türk futbolu izleyenini de oynayanını da yönetinini de hayli yoruyor. Artık hep birlikte büyük bir kaosu izliyoruz.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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