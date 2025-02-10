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Hollanda Futbolu 17 Yaşındaki Eser Gürbüz'ün Yeteneklerini Konuşuyor

Hollanda Futbolu 17 Yaşındaki Eser Gürbüz'ün Yeteneklerini Konuşuyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.02.2025 - 14:51

Türkiye son dönemde birçok genç yıldız yetiştirmenin gururunu yaşıyor. Bununla beraber yıllar önce olduğu gibi 'gurbetteki' Türkler'den de pek çok isim milli takım kamplarında boy gösteriyor. Kenan Yıldız, Arda Güler gibi genç isimlere kısa süre sonra bir yeni yıldız adayı daha eklenebilir. Hollanda'da forma giyen Eser Gürbüz, hafta sonu attığı golle kendini tüm Hollanda'ya tanıttı. Basında da kendisiyle ilgili bol bol övgü vardı.

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Heerenveen'in genç yeteneği Eser Gürbüz, Hollanda Ligi'nde bu hafta sonu attığı golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Heerenveen'in genç yeteneği Eser Gürbüz, Hollanda Ligi'nde bu hafta sonu attığı golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Eser bu sezon ikinci golünü Twente ile oynanan maçta sonradan oyuna girip 90+3. dakikada attı ve takımına 3-3'lük beraberliği getirdi.

Eser bu sezon ikinci golünü Twente ile oynanan maçta sonradan oyuna girip 90+3. dakikada attı ve takımına 3-3'lük beraberliği getirdi.

Heerenveen Teknik Direktörü Robin van Persie, Twente maçının ardından Eser hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Heerenveen Teknik Direktörü Robin van Persie, Twente maçının ardından Eser hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

van Persie, "Burnu çok iyi koku alıyor, her zaman doğru yerde. Eser, on yedi yaşında bir çocuğun oynaması gerektiği gibi oynuyor." açıklaması yaptı.

van Persie, "Burnu çok iyi koku alıyor, her zaman doğru yerde. Eser, on yedi yaşında bir çocuğun oynaması gerektiği gibi oynuyor." açıklaması yaptı.

Eser'in cesaretini de öven Robin van Persie, "Taraftarların, Eser'den memnun olduğunu biliyorum ama sakinleşmesi ve o güzel duyguyu adım adım devam ettirmesi çok önemli. Eser uçuşa geçen bir futbolcu" açıklaması yaptı.

Eser'in cesaretini de öven Robin van Persie, "Taraftarların, Eser'den memnun olduğunu biliyorum ama sakinleşmesi ve o güzel duyguyu adım adım devam ettirmesi çok önemli. Eser uçuşa geçen bir futbolcu" açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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