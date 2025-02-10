Hollanda Futbolu 17 Yaşındaki Eser Gürbüz'ün Yeteneklerini Konuşuyor

Türkiye son dönemde birçok genç yıldız yetiştirmenin gururunu yaşıyor. Bununla beraber yıllar önce olduğu gibi 'gurbetteki' Türkler'den de pek çok isim milli takım kamplarında boy gösteriyor. Kenan Yıldız, Arda Güler gibi genç isimlere kısa süre sonra bir yeni yıldız adayı daha eklenebilir. Hollanda'da forma giyen Eser Gürbüz, hafta sonu attığı golle kendini tüm Hollanda'ya tanıttı. Basında da kendisiyle ilgili bol bol övgü vardı.