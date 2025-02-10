Galatasaray'dan Eleştirilerin Odağındaki İsim Mertens'e Destek

Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kalarak ülke futbolunda yeni bir kaosa kapı araladı. Maçta en çok tartışılan pozisyon ise Mertens'in yerde kalmasının ardından verilen penaltıydı. Birçok kişinin eleştirdiği Mertens'e Galatasaray sahip çıktı. Sarı kırmızılı taraftarlar da paylaşıma destek verdi. Eleştirilen Belçikalı yıldıza camiasından destek sürüyor.