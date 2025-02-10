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Galatasaray'dan Eleştirilerin Odağındaki İsim Mertens'e Destek

Galatasaray'dan Eleştirilerin Odağındaki İsim Mertens'e Destek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.02.2025 - 15:08

Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kalarak ülke futbolunda yeni bir kaosa kapı araladı. Maçta en çok tartışılan pozisyon ise Mertens'in yerde kalmasının ardından verilen penaltıydı. Birçok kişinin eleştirdiği Mertens'e Galatasaray sahip çıktı. Sarı kırmızılı taraftarlar da paylaşıma destek verdi. Eleştirilen Belçikalı yıldıza camiasından destek sürüyor.

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Adana Demirspor, Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı gerekçe göstererek sahadan çekilmişti. Eleştirilerde adı geçen isim ise Mertens olmuştu.

Adana Demirspor, Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı gerekçe göstererek sahadan çekilmişti. Eleştirilerde adı geçen isim ise Mertens olmuştu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da Belçikalı yıldızı eleştirmişti. Futbol yorumcuları da Mertens'e ağır sözlerle yüklenmişlerdi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da Belçikalı yıldızı eleştirmişti. Futbol yorumcuları da Mertens'e ağır sözlerle yüklenmişlerdi.

Tüm bu eleştirilerin ardından Galatasaray ise yıldızına sahip çıktı. Kulüp sosyal medya hesabı Dries Mertens'in fotoğrafını ekstra bir yorum yapmadan paylaştı.

Tüm bu eleştirilerin ardından Galatasaray ise yıldızına sahip çıktı. Kulüp sosyal medya hesabı Dries Mertens'in fotoğrafını ekstra bir yorum yapmadan paylaştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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