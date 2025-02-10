Galatasaray'dan Eleştirilerin Odağındaki İsim Mertens'e Destek
Galatasaray'dan Eleştirilerin Odağındaki İsim Mertens'e Destek
Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kalarak ülke futbolunda yeni bir kaosa kapı araladı. Maçta en çok tartışılan pozisyon ise Mertens'in yerde kalmasının ardından verilen penaltıydı. Birçok kişinin eleştirdiği Mertens'e Galatasaray sahip çıktı. Sarı kırmızılı taraftarlar da paylaşıma destek verdi. Eleştirilen Belçikalı yıldıza camiasından destek sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adana Demirspor, Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı gerekçe göstererek sahadan çekilmişti. Eleştirilerde adı geçen isim ise Mertens olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da Belçikalı yıldızı eleştirmişti. Futbol yorumcuları da Mertens'e ağır sözlerle yüklenmişlerdi.
Tüm bu eleştirilerin ardından Galatasaray ise yıldızına sahip çıktı. Kulüp sosyal medya hesabı Dries Mertens'in fotoğrafını ekstra bir yorum yapmadan paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın