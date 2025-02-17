Uyuyan Güzel: 42 Yıl Komada Kalan Kadının Hazin Hikayesi

Öyle ki ünlü isimler Edwarda'yı ziyaret etmeye başladı. Talihsiz kadın farkında olmasa da 56'ncı doğum gününü kutlamak için binlerce insan yanına geldi. Fakat ABD'de o sıralarda ünlenen 'Ötanazi Hakkı' savunucusu bir dernek, Edwarda'nın hayatına son verilmesi için kardeşine baskı yapmaya başladı.

Tarihler 1981'i gösterdiğinde Edwarda'nın evine ateş açıldı. Bu saldırıda yaralanan kimse olmadı.