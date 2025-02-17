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Yaşam
Uyuyan Güzel: 42 Yıl Komada Kalan Kadının Hazin Hikayesi

Uyuyan Güzel: 42 Yıl Komada Kalan Kadının Hazin Hikayesi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.02.2025 - 21:21

Uyuyan Güzel masalını bilir misiniz? 1970 yılında bir genç kız, bu masalı gerçek hayatta yaşayacağını bilmiyordu. 16 yaşında hastalanan Edwarda O'Bara, komaya girdi ve bir daha uyanmadı. 80 yaşında hayatını kaybeden talihsiz kadın, ömrünün çoğunu komada geçirdi.

Dünya tarihine geçen kadının mezar taşına yazılanlar ise yürekleri burktu.

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Florida'da yaşayan Edwarda O'Bara'nın oldukça normal bir hayatı vardı.

Florida'da yaşayan Edwarda O'Bara'nın oldukça normal bir hayatı vardı.

Ailesiyle mutlu bir yaşam süren küçük kıza henüz genç yaşta diyabet teşhisi kondu. Doktorlar, daha sonra zararlı etkileri nedeniyle yasaklanan bir ilacı küçük kıza reçete etmişlerdi. Aynı yıl Noel'de gribe yakalanan kız, kusarak aldığı ilacı da çıkartmıştı.

Vücudundaki şeker oranı tehlikeli seviyelere ulaşan O'Bara aceleyle hastaneye yatırıldı.

1970 yılında hastaneye yatırılan O'Bara annesine "Beni terk etmeyeceğine söz ver" demişti.

1970 yılında hastaneye yatırılan O'Bara annesine "Beni terk etmeyeceğine söz ver" demişti.

Annesi ise 'Seni asla terk etmem' dedi ve yıllar boyunca bu sözünde durdu. Talihsiz genç kızın sağlığı hızla kötüleşti. Akciğerleri, böbrekleri iflas etti, kalbi zorlandı ve beynine giden oksijen miktarı azaldı. 

1970 yılının Ocak ayında hastaneye yatan genç kız bir daha uyanmadı.

Edwarda O'Bara'nın annesi 42 yıl boyunca onun yanından ayrılmadı.

Edwarda O'Bara'nın annesi 42 yıl boyunca onun yanından ayrılmadı.

Kızını yıllar geçse de bir bebek gibi beslemeye devam etti. Uykularından feda edip kızının vücudunda yatak yarası olmaması için kızının vücudunu hareket ettirdi...

O'Bara'nın bakım masraflarını karşılamak için üç farklı işte çalışan baba, 1977 yılında kalp krizinden vefat etti. Annesi ise 2008 yılında vefat ettiğinde geriye binlerce dolar borç kalmıştı. 

Annesi ve babasını kaybeden O'Bara'ya bakmak için kız kardeşi işinden istifa etti.

Edwarda "gerçek uyuyan güzel" olarak tanınmaya başladı.

Edwarda "gerçek uyuyan güzel" olarak tanınmaya başladı.

Öyle ki ünlü isimler Edwarda'yı ziyaret etmeye başladı. Talihsiz kadın farkında olmasa da 56'ncı doğum gününü kutlamak için binlerce insan yanına geldi. Fakat ABD'de o sıralarda ünlenen 'Ötanazi Hakkı' savunucusu bir dernek, Edwarda'nın hayatına son verilmesi için kardeşine baskı yapmaya başladı.

Tarihler 1981'i gösterdiğinde Edwarda'nın evine ateş açıldı. Bu saldırıda yaralanan kimse olmadı.

42 yıl boyunca komada yaşayan Edwarda 59 yaşında hayatını kaybetti. Mezar taşına ise şu satırlar yazıldı: "Umut asla ölmez"

42 yıl boyunca komada yaşayan Edwarda 59 yaşında hayatını kaybetti. Mezar taşına ise şu satırlar yazıldı: "Umut asla ölmez"

Edwarda O'Bara yıllarca kendisine bakmak için hayatlarından vazgeçen anne ve babasının yanına gömüldü.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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