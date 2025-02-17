Uyuyan Güzel: 42 Yıl Komada Kalan Kadının Hazin Hikayesi
Uyuyan Güzel: 42 Yıl Komada Kalan Kadının Hazin Hikayesi
Uyuyan Güzel masalını bilir misiniz? 1970 yılında bir genç kız, bu masalı gerçek hayatta yaşayacağını bilmiyordu. 16 yaşında hastalanan Edwarda O'Bara, komaya girdi ve bir daha uyanmadı. 80 yaşında hayatını kaybeden talihsiz kadın, ömrünün çoğunu komada geçirdi.
Dünya tarihine geçen kadının mezar taşına yazılanlar ise yürekleri burktu.
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Florida'da yaşayan Edwarda O'Bara'nın oldukça normal bir hayatı vardı.
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1970 yılında hastaneye yatırılan O'Bara annesine "Beni terk etmeyeceğine söz ver" demişti.
Edwarda O'Bara'nın annesi 42 yıl boyunca onun yanından ayrılmadı.
Edwarda "gerçek uyuyan güzel" olarak tanınmaya başladı.
42 yıl boyunca komada yaşayan Edwarda 59 yaşında hayatını kaybetti. Mezar taşına ise şu satırlar yazıldı: "Umut asla ölmez"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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