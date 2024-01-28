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Yanlışlıkla Birbirlerinin Sırlarını Açıklayarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan Ünlüler

Yanlışlıkla Birbirlerinin Sırlarını Açıklayarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan Ünlüler

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 07:01

Ünlülerin yanılgıları sonucu birbirlerinin sırlarını ifşa ettikleri anlar, hepimizi hayrete düşüren olaylar arasında yer alır. Bu durumlar, genellikle beklenmedik bir şekilde gerçekleşir ve izleyicilerin ağzını açık bırakır. Bugün, açıkladıkları sırlarla bizleri şaşırtmış ünlülere bakacağız.

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kristenharri...
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1. 2022 yılında Michael Cera ile beraber, şovları Life & Beth için röportaj veren Amy Schumer yanlışlıkla Cera'nın bebek sahibi olduğunu tüm dünyaya duyurmuştu.

1. 2022 yılında Michael Cera ile beraber, şovları Life & Beth için röportaj veren Amy Schumer yanlışlıkla Cera'nın bebek sahibi olduğunu tüm dünyaya duyurmuştu.

Şaşıran Cera, birkaç gün sonra 6 aylık bir bebeği olduğunu açıkladı.

2. 2015 yılında T-Pain, FKA Twigs'in Robert Pattinson ile nişanlı olduğunu yanlışlıkla ortaya çıkardı.

2. 2015 yılında T-Pain, FKA Twigs'in Robert Pattinson ile nişanlı olduğunu yanlışlıkla ortaya çıkardı.

Vulture'la konuşan T-Pain şunları söyledi: 'Birbirimizle ilk kez stüdyoda tanıştık. Müziği o zamandan beri çok değişti. Ama o kadar çok turnede ki, onu her aradığımda farklı bir yerde. Ve şimdi nişanlı, yani bu başka bir şey olacak. Evet, eski Patty'ye [Robert Pattinson]. Herkesin bilmesini isteyip istemediğini bilmiyorum...'

3. Kelly Rowland, Beyoncé ve Jay-Z'nin yeni doğacak çocukları hakkında bahsederken yanlışlıkla kız olduğunu ağzından kaçırdı.

3. Kelly Rowland, Beyoncé ve Jay-Z'nin yeni doğacak çocukları hakkında bahsederken yanlışlıkla kız olduğunu ağzından kaçırdı.

Yıllar sonra verdiği röportajında bu hatasını uzun yıllar unutamadığını söyledi.

4. 2019 yılında Sabrina Carpenter, Girl Meets World'den oyuncu arkadaşı Corey Fogelmanis'in gizli instagram hesabını etiketlemiş ve yanlışlıkla bütün herkese açıklamıştı.

4. 2019 yılında Sabrina Carpenter, Girl Meets World'den oyuncu arkadaşı Corey Fogelmanis'in gizli instagram hesabını etiketlemiş ve yanlışlıkla bütün herkese açıklamıştı.

Daha sonra Corey için bir doğum günü gönderisinde konuyu ele aldı ve şöyle yazdı: 'Hayatımın en tatlı, en platonik ilişkisinin 20. yaşı kutlu olsun. Hesabını sızdırdığım için üzgünüm ama seni her geçen gün daha çok seviyorum.'

5. 2014 Yılında Britney Spears, Crossroads'dan arkadaşı Zoe Saldaña'nın ikiz bebekler beklediğini yanlışlıkla açıkladı ve Entertainment Tonight'a "Kim bilir [birlikte başka bir film yapsak ne olurdu]? Bu çok iyi bir fikir. Ama şu anda ikizlere hamile. Eminim önünde kocaman bir gelecek vardır." dedi.

5. 2014 Yılında Britney Spears, Crossroads'dan arkadaşı Zoe Saldaña'nın ikiz bebekler beklediğini yanlışlıkla açıkladı ve Entertainment Tonight'a "Kim bilir [birlikte başka bir film yapsak ne olurdu]? Bu çok iyi bir fikir. Ama şu anda ikizlere hamile. Eminim önünde kocaman bir gelecek vardır." dedi.

Olaylar üzerine Watch What Happens Live with Andy Cohen'da Zoe şöyle dedi: 'LA'den New York'a aynı uçakla gidiyorduk ve uçuş boyunca konuşup durduk. Onun iki oğlu vardı, ben ikiz bekliyordum, çok güzel bir konuşma yaptık ve ona söylememesini tembihlemek aklıma bile gelmedi çünkü saklamaya çalışmıyorduk, sadece dikkatli olmaya çalışıyorduk...'

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6. 2017'de Mandy Moore'un This Is Us'dan oyuncu arkadaşı Chris Sullivan, Mandy'nin Taylor Goldsmith ile nişanlandığını duyurdu.

6. 2017'de Mandy Moore'un This Is Us'dan oyuncu arkadaşı Chris Sullivan, Mandy'nin Taylor Goldsmith ile nişanlandığını duyurdu.

Entertainment Tonight'a şunları söyledi: 'Stüdyoda erkek arkadaşıyla birlikteydim, şimdi nişanlısı tabii. Tek kelime etmedi! Biraz enerjik görünüyordu, ama o her zaman oldukça enerjik birisidir... Onu çok iyi tanıyorum. Hızla en sevdiğim insanlardan biri haline geliyor ve o ve Mandy inanılmaz bir çift.'

7. 2017'de Oprah Winfrey yanlışlıkla A Wrinkle in Time'dan arkadaşının sırrını ortaya çıkardı.

7. 2017'de Oprah Winfrey yanlışlıkla A Wrinkle in Time'dan arkadaşının sırrını ortaya çıkardı.

Oprah People'la olan görüşmesinde Mindy Kaling'in 5 aylık hamile olduğunu anlattı. Aylar sonra olaylar karşısındaki şaşkınlığını anlatan Mindy, bu haberi veren kişi Oprah olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

8. Olaylardan yaklaşık iki ay sonra, Mindy Kaling'in The Mindy Project'den oyuncu arakdaşları olan Beth Grant ve Ed Weeks, bebeğin bir kız olduğunu açıklayarak sır perdesini tamamiyle kaldırdı.

8. Olaylardan yaklaşık iki ay sonra, Mindy Kaling'in The Mindy Project'den oyuncu arakdaşları olan Beth Grant ve Ed Weeks, bebeğin bir kız olduğunu açıklayarak sır perdesini tamamiyle kaldırdı.

Beth, 'Bence o hazır ve onun için çok mutluyum çünkü benim de 25 yaşına girecek bir kızım var ve bu dünyadaki en harika şey!' dedi.

Ed de, 'Onun için çok heyecanlıydık. Şov, ne yazık ki vefat eden annesine bir övgü olarak başladı ve Mindy'nin kendi kızına sahip olmasıyla sona erdi.Tanrım, hayat! Bazen çok ilginç ve güzel rastlantılar oluşturuyor.' dedi.

9. Rachel Weisz, Jimmy Kimmel Live'da göründüğü sırada, Jimmy, Black Widow karakterinin soyadını ifşa ederek yanlışlıkla Marvel'in kurallarından birini çiğnedi.

9. Rachel Weisz, Jimmy Kimmel Live'da göründüğü sırada, Jimmy, Black Widow karakterinin soyadını ifşa ederek yanlışlıkla Marvel'in kurallarından birini çiğnedi.

10. 2016'da Jiang Wen, Rogue One'da rol arkadaşı Donnie Yen'in karakteri Chirrut Imwe'nin öleceğini istemeden söylemiş oldu.

10. 2016'da Jiang Wen, Rogue One'da rol arkadaşı Donnie Yen'in karakteri Chirrut Imwe'nin öleceğini istemeden söylemiş oldu.

Star Wars Celebration Europe'daki bir panelde, 'O ve ben bir ortaktık ve elbette Güce inanıyorum. Ama karakterim o zamanlar Güce inanmıyordu.  Ama onun karakteri öldüğünde daha iyi yaşamaya başlıyorum.' demişti.

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11. Joe Jonas ve Sophie Turner 2019'da Las Vegas'ta evlendiklerinde, Diplo tüm töreni izinleri olmadan yayınladı.

11. Joe Jonas ve Sophie Turner 2019'da Las Vegas'ta evlendiklerinde, Diplo tüm töreni izinleri olmadan yayınladı.

Sophie daha sonra Net-A-Porter'a: 'Henüz evliymiş gibi hissetmiyorum. Nasıl hissettiğimi bilmiyorum. Yani, iyi hissediyorum, tabii ki. Ama o kadar kısa bir süre önce oldu ki şu an havada süzülüyorum gibi. Ama insanların bunu canlı yayınlaması çok garip. Kimse bilmeseydi daha iyi olurdu, ama aslında komik olduğunu düşünüyorum... Sanırım bir noktada 'nişanlım' demeyi bırakmak zorunda kalacaktım, ama uzun süre gizli tutmak isterdim. Evlilik iki insan arasında özel bir şeydir ve bence de öyle olmalı.' dedi. Joe da Capital Breakfast'a : 'Evet, gerçekten mahvetti. Diplo'yu seviyorum, ama o Instagram'ı 13 yaşındaki bir gençten daha fazla seviyor. Beş saniyede bir paylaşım yapıyor. Kelimenin tam anlamıyla köpek yüz filtreleriyle canlı yayın yaptı.' dedi.

12. 2015 yılında Büyük Britanya Bake Off yargıcı Mary Berry yanlışlıkla BBC Radio 2 sunucusu Chris Evans'a hangi yarışmacının gösteriden ayrılacağını söyledi.

12. 2015 yılında Büyük Britanya Bake Off yargıcı Mary Berry yanlışlıkla BBC Radio 2 sunucusu Chris Evans'a hangi yarışmacının gösteriden ayrılacağını söyledi.

'Zaten iki kişiyi kaybettik. Bir dakika, şimdiden üçüncüyü kaybettik. Marie, Dorret [Conway] ve ilk haftaki küçük şapkalı sevimli adam.' Chris'se, 'Evet, ama şu ana kadar sadece iki tanesini kaybettin. Bu gece bir tane daha kaybedeceksiniz.' diye cevap verdi.

13. Ve son olarak, 2008'deki Today Show röportajı sırasında Jack Black, farkında olmadan dünyaya Kung Fu Panda'da beraber rol aldıkları Angelina Jolie'nin ikizlere hamile olduğunu söyledi.

13. Ve son olarak, 2008'deki Today Show röportajı sırasında Jack Black, farkında olmadan dünyaya Kung Fu Panda'da beraber rol aldıkları Angelina Jolie'nin ikizlere hamile olduğunu söyledi.

Görüşmeci Natalie Morales, 'Gerçekten ikizleriniz mi olacak' diye sordu.

Angelina'ysa, 'Evet, evet, bu doğru. Aslında Jack bunu az önce doğrulamış oldu.' dedi.

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