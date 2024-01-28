Yanlışlıkla Birbirlerinin Sırlarını Açıklayarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan Ünlüler

Beth, 'Bence o hazır ve onun için çok mutluyum çünkü benim de 25 yaşına girecek bir kızım var ve bu dünyadaki en harika şey!' dedi.

Ed de, 'Onun için çok heyecanlıydık. Şov, ne yazık ki vefat eden annesine bir övgü olarak başladı ve Mindy'nin kendi kızına sahip olmasıyla sona erdi.Tanrım, hayat! Bazen çok ilginç ve güzel rastlantılar oluşturuyor.' dedi.