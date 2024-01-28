Yanlışlıkla Birbirlerinin Sırlarını Açıklayarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan Ünlüler
Yanlışlıkla Birbirlerinin Sırlarını Açıklayarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan Ünlüler
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kristenharri...
Ünlülerin yanılgıları sonucu birbirlerinin sırlarını ifşa ettikleri anlar, hepimizi hayrete düşüren olaylar arasında yer alır. Bu durumlar, genellikle beklenmedik bir şekilde gerçekleşir ve izleyicilerin ağzını açık bırakır. Bugün, açıkladıkları sırlarla bizleri şaşırtmış ünlülere bakacağız.
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1. 2022 yılında Michael Cera ile beraber, şovları Life & Beth için röportaj veren Amy Schumer yanlışlıkla Cera'nın bebek sahibi olduğunu tüm dünyaya duyurmuştu.
2. 2015 yılında T-Pain, FKA Twigs'in Robert Pattinson ile nişanlı olduğunu yanlışlıkla ortaya çıkardı.
3. Kelly Rowland, Beyoncé ve Jay-Z'nin yeni doğacak çocukları hakkında bahsederken yanlışlıkla kız olduğunu ağzından kaçırdı.
4. 2019 yılında Sabrina Carpenter, Girl Meets World'den oyuncu arkadaşı Corey Fogelmanis'in gizli instagram hesabını etiketlemiş ve yanlışlıkla bütün herkese açıklamıştı.
5. 2014 Yılında Britney Spears, Crossroads'dan arkadaşı Zoe Saldaña'nın ikiz bebekler beklediğini yanlışlıkla açıkladı ve Entertainment Tonight'a "Kim bilir [birlikte başka bir film yapsak ne olurdu]? Bu çok iyi bir fikir. Ama şu anda ikizlere hamile. Eminim önünde kocaman bir gelecek vardır." dedi.
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6. 2017'de Mandy Moore'un This Is Us'dan oyuncu arkadaşı Chris Sullivan, Mandy'nin Taylor Goldsmith ile nişanlandığını duyurdu.
7. 2017'de Oprah Winfrey yanlışlıkla A Wrinkle in Time'dan arkadaşının sırrını ortaya çıkardı.
8. Olaylardan yaklaşık iki ay sonra, Mindy Kaling'in The Mindy Project'den oyuncu arakdaşları olan Beth Grant ve Ed Weeks, bebeğin bir kız olduğunu açıklayarak sır perdesini tamamiyle kaldırdı.
9. Rachel Weisz, Jimmy Kimmel Live'da göründüğü sırada, Jimmy, Black Widow karakterinin soyadını ifşa ederek yanlışlıkla Marvel'in kurallarından birini çiğnedi.
10. 2016'da Jiang Wen, Rogue One'da rol arkadaşı Donnie Yen'in karakteri Chirrut Imwe'nin öleceğini istemeden söylemiş oldu.
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11. Joe Jonas ve Sophie Turner 2019'da Las Vegas'ta evlendiklerinde, Diplo tüm töreni izinleri olmadan yayınladı.
12. 2015 yılında Büyük Britanya Bake Off yargıcı Mary Berry yanlışlıkla BBC Radio 2 sunucusu Chris Evans'a hangi yarışmacının gösteriden ayrılacağını söyledi.
13. Ve son olarak, 2008'deki Today Show röportajı sırasında Jack Black, farkında olmadan dünyaya Kung Fu Panda'da beraber rol aldıkları Angelina Jolie'nin ikizlere hamile olduğunu söyledi.
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