Vakıfbank, Eczacıbaşı'nın Yıldızı Tijana Boskovic'e İmzayı Attırdı!
Vakıfbank, Eczacıbaşı'nın Yıldızı Tijana Boskovic'e İmzayı Attırdı!
Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı'nın forması giyen Sırp voleybolcu Tijana Boskovic, Vakıbank'a transfer oldu. Yıldız isim, kendisini sarı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. (Voleybolun Sesi)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025-2026 sezonuna daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Vakıfbank, kadroya ilk takviyesini yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarı-siyahlılar, 10 senedir Eczacıbaşı forması giyen Tijana Boskovic'le anlaşma sağladı.
Turuncu-beyazlı ekibin kaptanlığını üstlenen 27 yaşındaki pasör çaprazı, yeni sezonda artık Vakıfbank için mücadele edecek.
Sırp oyuncu, geçtiğimiz sezon ligin en değerli oyuncusu seçilirken aynı zamanda ligin en skorer oyuncu olmayı da başarmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın