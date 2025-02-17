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Vakıfbank, Eczacıbaşı'nın Yıldızı Tijana Boskovic'e İmzayı Attırdı!

Vakıfbank, Eczacıbaşı'nın Yıldızı Tijana Boskovic'e İmzayı Attırdı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.02.2025 - 21:26

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı'nın forması giyen Sırp voleybolcu Tijana Boskovic, Vakıbank'a transfer oldu. Yıldız isim, kendisini sarı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. (Voleybolun Sesi)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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