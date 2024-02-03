Geçirdikleri Estetik Operasyonları Abartarak Tamamen Başka Birine Dönüşen Dünyaca Ünlü İsimler

Ekran önünde olan birçok kişi estetik operasyon geçiriyor. Kimi küçük dokunuşlarla fark yaratmak isterken, kimi bu durumu abartıyor ve bambaşka birine dönüşüyor. Çok fazla estetik yaptıran dünyaca ünlü kişilerin bir listesini yaptık. Buyurun...👇