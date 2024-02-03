Geçirdikleri Estetik Operasyonları Abartarak Tamamen Başka Birine Dönüşen Dünyaca Ünlü İsimler
Geçirdikleri Estetik Operasyonları Abartarak Tamamen Başka Birine Dönüşen Dünyaca Ünlü İsimler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Ekran önünde olan birçok kişi estetik operasyon geçiriyor. Kimi küçük dokunuşlarla fark yaratmak isterken, kimi bu durumu abartıyor ve bambaşka birine dönüşüyor. Çok fazla estetik yaptıran dünyaca ünlü kişilerin bir listesini yaptık. Buyurun...👇
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1. "Megan Fox, müthiş bir güzelliğe sahipti. Şimdi dolguları abartmış."
2. "Chrissy Tiegan'ın yüzü o kadar şiş görünüyor ki, denizde olsaydı can simidi gerekmezdi."
3. "Ariana Grande'nin her üç yılda bir yüzü değişiyor."
4. "Gwen Stefani, Hollywood'daki estetik bağımlısı kadınlara benzemiş."
5. "Madonna durmazsa farklı bir türe dönüşecek."
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6. "Miley Cyrus ağzını kapatmakta zorlanıyor gibi..."
7. "Zoe Kravitz biraz tuhaf görünmeye başladı."
8. "Kate Beckinsale yıllardır küçük dokunuşlar yaptırıyordu ve mükemmel görünüyordu. Artık yüzü herkes gibi oldu."
9. "Tom Cruise, Mission Impossible filminde hem çok genç hem çok yaşlı görünüyordu."
10. "Nicole Kidman'ın ifadesi tamamen değişti."
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11. "Jennifer Lawrence, yavaş yavaş kendi olmaktan uzaklaşıyor."
12. "Cate Blanceett'in artık dikkatli olması gerekiyor. Yoksa son zamanlarda aldığı rolleri kaybetmeye başlayacak."
13. "Courtney Cox bir süre estetiğe ara vermişti ancak geri dönmüş gibi gözüküyor."
14. "Brad Pitt yaşına göre çok iyi görünüyor. Bir şeyler yaptırmış ancak devam etmemeli."
15. "Emily Blunt tam sınırda ve bu sınırı aşmaması lazım."
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16. "Lady Gaga'nın büyük bir hayranıyım ama birkaç yıl içinde tamamen yeni bir çeneye ve yeni elmacık kemiklerine sahip oldu."
17. "Angela Bassett limon yemiş gibi gözüküyor."
18. "David Beckham, ona benzemek için ucuz ameliyat geçirmiş birine benziyor."
19. "Jessica Simpson, estetik dışında sağlıksız bir hayat yaşıyormuş gibi."
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