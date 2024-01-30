Ortalık Karışır! Bircan Bali'den Eski Partneri Seren Serengil'i Hedef Alan Sözler!
Ortalık Karışır! Bircan Bali'den Eski Partneri Seren Serengil'i Hedef Alan Sözler!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=vIVjy...
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programınına konuk olan Bircan Bali, eski partneri Seren Serengil hakkında konuştu.
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Söylemezsem Olmaz isimli programı Seren Serengil'le birlikte sunan ve daha sonra kavga edip ayrılan Bircan Bali, eski partnerini hedef alan sözler söyledi.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programınına konuk olan Bali, Seren Serengil hakkında konuştu.
"Seren Serengil ile niye anlaşamıyorsun?" sorusuna yanıt veren Bali, "Bu çok yanlış bir soru. Biz hep anlaştık. Seren Serengil kalbi ağzında doğmuş biri. Ona mantığınla hiçbir şey yaptıramazsın. Seren'de mantık sıfır. Mantıksız... Seren'in sadece kalbi çalışıyor, kafası çalışmıyor. Kafasının çalıştığı noktalarda afallıyor." dedi.
"Karşısında kafası çok çalışan biri olduğunda da afallıyor. Ben kafası çok çalışan biriyim, duygularını geriye atmış biriyim. Galiba Seren'e benimle ilgili artık kalbinin çalışmaması gerektiğini söylediler." ifadelerini kullandı.
"Bir Amerika tatili yaşadı. Tatildeyken bana ciddi hakaretlerin olduğu bir yazı yazdı. Seren, Demet Akalın'la tatile gidince biz de programda Arto ile iki kişi kalınca yayını doldurmak için dans etmeye karar verdik. O gidince biz dans ettik diye olay oldu. Sanki ameliyata gitti... Arto ile bana çok reyting geldi. Seren galiba buna gerildi ve bize bir yazıyla döşedi. Saçma sapan şeyler yazdı kendimi çok zor tuttum." sözlerini ekledi.
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