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Taylor Swift'ten Hailey Bieber'a Ünlü İsimlerin Denemeye Değer Yemek Tarifleri

Taylor Swift'ten Hailey Bieber'a Ünlü İsimlerin Denemeye Değer Yemek Tarifleri

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 11:01

Ünlülerin yalnızca smoothielerle beslenmekte olduğu düşüncesi yaygın olabilir, fakat gerçek bu değil. Zaman zaman birçok ünlü yapmayı en sevdiği yemekleri paylaşıyor. Gelin ünlülerin kendi yaptığı favori tariflerine bir bakalım... 👇

Kaynak: https://www.purewow.com/food/celeb-bi...

13. Kate Middleton - Karpuz salatası

13. Kate Middleton - Karpuz salatası

Malzemeler:

  • 3 su bardağı karpuz, küp şeklinde doğranmış⁣

  • 1 adet İngiliz salatalığı, doğranmış⁣

  • 1 adet avokado, doğranmış⁣

  • 1/2 su bardağı beyaz peynir, ufalanmış⁣

  • 1 demet nane, doğranmış⁣

  • 1/4 su bardağı zeytinyağı

  • 1 adet limon

  • 2 yemek kaşığı elma sirkesi⁣

  • Tuz & karabiber⁣

Yapılışı:

Büyük bir kaseye tüm malzemeleri ekleyin. Karıştırın ve ihtiyaç duyduğunuz kadar tuz ve karabiber ekleyin ve keyfini çıkarın.

12. Snoop Dogg - Milyoner pastırması

12. Snoop Dogg - Milyoner pastırması

Malzemeler:

Yapışmaz yemeklik sprey

½ bardak esmer şeker

2 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 pound ekstra kalın kesilmiş pastırma

Yapılışı:

1) Fırını 175°C'ye ısıtın. Bir fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın ve üzerine bir tel ızgara yerleştirin. Izgarayı yapışmaz yemeklik sprey ile sıvayın.

2) Esmer şekeri, kırmızı biber ve karabiberi küçük bir kaseye ekleyin ve karıştırın.

3) Pastırma şeritlerini tel ızgaranın üzerine yerleştirin. Baharat karışımını pastırma şeritlerinin üzerine serpin.

4) 30 dakika boyunca, pastırma çıtır ve karamel rengini alana kadar pişirin.

11. Cameron Diaz - Evde ne varsa rameni

11. Cameron Diaz - Evde ne varsa rameni

Malzemeler:

  • 3 su bardağı tavuk suyu

  • Sebze ya da zeytinyağı

  • ½ su bardağı shiitake mantarı, dilimlenmiş

  • ½ su bardağı havuç, doğranmış

  • ½ su bardağı kereviz, doğranmış

  • ½ su bardağı brokoli çiçeği

  • 1 çay kaşığı susam yağı

  • 1 yemek kaşığı arpacık soğan, doğranmış

  • 1 yemek kaşığı sarımsak, doğranmış

  • 1 yemek kaşığı zencefil, doğranmış

  • 1 yemek kaşığı çıtır sarımsaklı acı sos 

  • 2 paket instant noodle

  • 1 yumurta

  • Yarım limonun suyu

  • 1 çay kaşığı pirinç sirkesi

  • 1 yemek kaşığı kişniş

Yapılışı:

1) Orta boy bir tencerede tavuk suyunu kaynatın.

2) Bu sırada, yağlanmış bir tavada mantarları hafifçe çıtır olana kadar kavurun. Bir kaseye aktarın. Aynı tavaya biraz daha yağ ekleyin ve havuç, kereviz ve brokoliyi yumuşayana kadar kavurun. Mantarları tavaya geri ekleyin. Susam yağı, arpacık soğan, sarımsak ve zencefili ekleyin ve kokusu çıkana kadar pişirin. 

3) Çeşni paketlerini tavuk suyuna ekleyin. Noodle'ları ekleyin ve paketin üzerindeki talimatlara göre pişirin. Yumurtayı tencereye kırın ve hemen çırpıcı ile yumurtayı parçalayın. Sebze karışımını tencereye ekleyin.

4) Servis kasesine aktarın ve üzerine limon suyu, pirinç sirkesi ve kişnişi ekleyin.

10. Taylor Swift - Chaitea cookie

10. Taylor Swift - Chaitea cookie

Malzemeler:

Kurabiyeler için:

  • 1 çubuk tuzsuz tereyağı, yumuşatılmış

  • ½ su bardağı bitkisel yağ

  • ½ su bardağı pudra şekeri

  • ½ su bardağı toz şeker

  • 1 yumurta

  • 2 çay kaşığı vanilya özütü

  • 1 çay poşeti

  • 2 su bardağı un

  • ½ çay kaşığı kabartma tozu

  • ¼ çay kaşığı tuz

Üstüne sürmek için:

  • 1 su bardağı pudra şekeri

  • 1 yemek kaşığı eggnog

  • Tadına bakarak rendelenmiş muskat

  • Tadına bakarak toz tarçın

Yapılışı:

1) Fırını 180°C'ye ısıtın ve bir fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın.

2) Kurabiyeleri hazırlayın. Tereyağını bir karıştırma kabına alın ve çırpın. Ardından, bitkisel yağ, pudra şekeri, toz şeker, yumurta ve vanilya özütünü kabın içine ekleyin ve karıştırın.

3) Çay poşetini tezgaha koyun. İçindeki yaprakları bir bardak veya baharat kabı ile döverek ezin. Çay poşetini kesin ve içindekileri karıştırma kabına ekleyin.

4) Unu, kabartma tozunu ve tuzu kaba ekleyin ve karıştırın. Hamuru büyük bir karıştırma kabına aktarın ve 10 dakika boyunca dondurucuda bekletin.

5) Hamuru dondurucudan çıkarın ve küçük toplar halinde yuvarlamaya başlayın. Topları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin ve üstlerini hafifçe düzleştirin. 10 dakika boyunca pişirin.

6) Üstüne sürmek için malzemeleri hazırlayın. Tüm malzemeleri orta boy bir karıştırma kabına ekleyin ve karıştırın.

7) Kurabiyeleri üstüne sürün. Kurabiyeleri fırından çıkarın ve biraz soğumasını bekleyin. Üzerine glazür dökün ve afiyet olsun.

9. Rihanna - Nohut salatası

9. Rihanna - Nohut salatası

Malzemeler:

  • 1 salatalık, soyulmuş ve dilimlenmiş

  • 2 olgunlaşmış domates, dilimlenmiş

  • 2 su bardağı nohut

  • 1/4 kırmızı soğan, ince dilimlenmiş

  • 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • 4 büyük fesleğen yaprağı, ince kıyılmış

  • Tuz 

  • taze çekilmiş karabiber

Yapılışı:

Büyük bir kaseye tüm malzemeleri ekleyin. Karıştırın ve keyfini çıkarın.

8. Meghan Markle - Özel spagetti

8. Meghan Markle - Özel spagetti

Malzemeler:

Hamur için

  • 2 su bardağı caputo unu

  • 3 yumurta

  • Bir tutam tuz

  • Biraz sızma zeytinyağı

  • Biraz su 

Sos için

  • 1/2 soğan doğranmış

  • Birkaç diş doğranmış sarımsak

  • Doğranmış fesleğen ve biberiye

  • Zeytinyağı

  • Tuz ve biber

  • Konserve domates

  • Biraz doğranmış havuç

  • Pancetta (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1) Maranayı haşladıktan sonra domates sarımsak, fesleğen ve biberiyeyi kavurun. 

2) Doğranmış havuç ve soğanı başka bir tavada zeytinyağında kavurduktan sonra dilerseniz pancetta ekledikten sonra tüm malzemeleri birleştirebilirsiniz.

7. Reese Witherspoon - Karpuzlu margarita

7. Reese Witherspoon - Karpuzlu margarita

Malzemeler:

  • karpuz

  • margarita

  • tekila

  • limon suyu 

  • buz parçaları

  • şeker

  • nane

Yapılışı:

Karpuz Margarita, hem tatlı hem de tuzlu aperatiflerle mükemmel bir uyum sağlar. Bu nedenle, yaz aylarında düzenlenen partilerin ve toplantıların vazgeçilmez içeceği olmuştur. Tek yapmanız gereken karpuzu doğradıktan sonra tüm malzemeleri birleştirmek.

6. Queen Elizabeth - Pankek

6. Queen Elizabeth - Pankek

Malzemeler:

  • 4 yemek kaşığı şeker

  • Oda sıcaklığında 2 büyük yumurta

  • 1 ½ su bardağı tam yağlı süt

  • 3 su bardağı un

  • 2 çay kaşığı karbonat veya kabartma tozu

  • 3 çay kaşığı tartar kremi

  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

İsteğe Bağlı Malzemeler

  • tereyağı, reçel, altın veya akçaağaç şurubu veya taze meyveler (servis için)

Yapılışı:

1) Büyük bir kasede şekeri, yumurtaları ve tam yağlı sütü karıştırın. Bir çırpıcı kullanarak malzemeleri iyi bir şekilde karıştırın.

2) Unu, karbonatı ve tartar kremi kaseye ekleyin. Malzemeleri ıslak karışıma yoğun bir hamur oluşana kadar karıştırın. Karışımı çırparken kalan sütü yavaşça ekleyin, karışım pürüzsüz olana ve yavaşça bir kaşıktan damlayana kadar karıştırın.

3) Kalan sütü atın ve eritilmiş tereyağını karışıma katlayın. Bir ızgara veya büyük bir döküm tava orta düşük ateşte ısıtın.

4) Pişirme yüzeyi önceden ısıtıldığında, birkaç yemek kaşığı hamuru tavaya bırakın. Scones pişerken yayılacak, bu yüzden her bir scone arasında 1 ila 2 inç boşluk bırakın ve gerekirse partiler halinde pişirin.

5) Yaklaşık 2 dakika sonra, scones'ların üstleri kabarcıklar oluşturmaya başlar. Scones'ları hafifçe kaldırın, altları altın rengi kahverengi olduğunu kontrol edin, ardından diğer tarafını 1 dakika pişirin.

6) Pişirildikten sonra, scones'ları bir tabağa koyun ve gerisini pişirirken onları sıcak tutmak için üzerlerini bir çay havlusuyla örtün. Tereyağı, reçel, altın veya akçaağaç şurubu ve taze meyveler gibi klasik yan ürünlerle servis yapın.

5. Kris Jenner - Brownie

5. Kris Jenner - Brownie

Malzemeler:

  • 4 dilim bitter çikolata

  • 2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

  • 4 yumurta

  • 2 çay kaşığı vanilya özü

  • 1 su bardağı un

  • 2 su bardağı şeker

  • ½ çay kaşığı kabartma tozu

  • ½ çay kaşığı tuz

  • 1 su bardağı doğranmış ceviz

  • sütlü çikolata parçaları

Yapılışı:

1) Fırını 325°F (yaklaşık 163°C) ısıya getirin.

2) Çikolata ve tereyağını birlikte eritin, mikrodalga fırında veya ocakta olabilir. Bir kenara koyun.

3) Yumurtaları büyük bir karıştırma kabına kırın, ardından vanilyayı ekleyin. Karıştırın.

4) Unu yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın. Şekeri de ekleyip karıştırın. Ardından, kabartma tozu ve tuzu ekleyin.

5) Eritilmiş çikolata ve tereyağını karışıma ekleyin, ardından ceviz ve çikolata parçalarını ekleyin.

6) Bir fırın kabını yapışmaz sprey veya tereyağı ile yağlayın (veya yapışmaz folyo veya yağlı kağıt ile kaplayın). Brownie karışımını tepsinin içine ekleyin ve yayın. 20 ila 25 dakika boyunca pişirin.

4. Olivia Wilde - Salata sosu

4. Olivia Wilde - Salata sosu

Malzemeler:

Yapılışı:

Büyük bir kaseye tüm malzemeleri ekleyin. Karıştırın ve keyfini çıkarın. Bu sosu makarnadan salataya, et veya tavuk marine etmekten ekmek üstüne sürüp yemeye kadar birçok yerde kullanabilirsiniz.

3. Snoop Dogg - Kızarmış bologna sandwich

3. Snoop Dogg - Kızarmış bologna sandwich

Malzemeler:

  • beyaz ekmek

  • sarı hardal

  • Bologna sosisi

  • Amerikan peyniri

  • barbekü patates cipsi

Yapılışı:

Tüm malzemeleri ekmeğinizin arasına koyduktan sonra tek yapmanız gereken şey kızartmak. Ardından afiyetle yiyebilirsiniz.

2. Hailey Bieber - Erewhon smoothie

2. Hailey Bieber - Erewhon smoothie

Malzemeler:

  • 1 su bardağı taze çilek (glazür için)

  • 1 su bardağı donmuş çilek

  • 2 adet çekirdeği çıkarılmış hurma

  • 1/4 avokado

  • ½ su bardağı badem sütü

  • 1 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

  • 1 kutu hindistan cevizi kreması

  • Hyaluronik asit

  • Kolajen

Yapılışı:

Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

1. Blake Lively - Mac and Cheese

1. Blake Lively - Mac and Cheese

Malzemeler:

  • 1 kutu makarna ve peynir

  • Tam yağlı süt

  • krem peynir

  • cheddar ve/veya Gouda peyniri

Yapılışı:

1) Makarnayı paket talimatlarına göre pişirin, ardından süzün ve tencereye geri koyun.

2) Kutunun içindeki peynir tozunu, biraz tam yağlı süt, krem peyniri ve rendelenmiş cheddar veya Gouda peynirinin iki büyük avucunu ekleyin. Tamamen eriyene ve kremamsı bir kıvam alana kadar karıştırın.

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