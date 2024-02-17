Taylor Swift'ten Hailey Bieber'a Ünlü İsimlerin Denemeye Değer Yemek Tarifleri

Malzemeler:

4 yemek kaşığı şeker

Oda sıcaklığında 2 büyük yumurta

1 ½ su bardağı tam yağlı süt

3 su bardağı un

2 çay kaşığı karbonat veya kabartma tozu

3 çay kaşığı tartar kremi

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

İsteğe Bağlı Malzemeler

tereyağı, reçel, altın veya akçaağaç şurubu veya taze meyveler (servis için)

Yapılışı:

1) Büyük bir kasede şekeri, yumurtaları ve tam yağlı sütü karıştırın. Bir çırpıcı kullanarak malzemeleri iyi bir şekilde karıştırın.

2) Unu, karbonatı ve tartar kremi kaseye ekleyin. Malzemeleri ıslak karışıma yoğun bir hamur oluşana kadar karıştırın. Karışımı çırparken kalan sütü yavaşça ekleyin, karışım pürüzsüz olana ve yavaşça bir kaşıktan damlayana kadar karıştırın.

3) Kalan sütü atın ve eritilmiş tereyağını karışıma katlayın. Bir ızgara veya büyük bir döküm tava orta düşük ateşte ısıtın.

4) Pişirme yüzeyi önceden ısıtıldığında, birkaç yemek kaşığı hamuru tavaya bırakın. Scones pişerken yayılacak, bu yüzden her bir scone arasında 1 ila 2 inç boşluk bırakın ve gerekirse partiler halinde pişirin.

5) Yaklaşık 2 dakika sonra, scones'ların üstleri kabarcıklar oluşturmaya başlar. Scones'ları hafifçe kaldırın, altları altın rengi kahverengi olduğunu kontrol edin, ardından diğer tarafını 1 dakika pişirin.

6) Pişirildikten sonra, scones'ları bir tabağa koyun ve gerisini pişirirken onları sıcak tutmak için üzerlerini bir çay havlusuyla örtün. Tereyağı, reçel, altın veya akçaağaç şurubu ve taze meyveler gibi klasik yan ürünlerle servis yapın.