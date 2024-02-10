Uzun Bir İş Gününün Ardından Hızlıca Yemek Yapmak İsteyenlere 42 Leziz ve Kolay Tarif

Malzemeler:

1 küçük sarı soğan, kabaca doğranmış

5 diş sarımsak, 3'ü doğranmış, 2'si bütün

1 çay kaşığı taze kekik yaprağı veya 2 çay kaşığı kuru kekik

Koşer tuz

Taze çekilmiş karabiber

2 pound kıyma kuzu eti

2 su bardağı tam yağlı yoğurt

1 İngiliz salatalığı, rendelenmiş

2 yemek kaşığı doğranmış dereotu veya nane

Servis için ısıtılmış lavaş veya pita

Servis için dilimlenmiş domates

Servis için doğranmış marul

Servis için ince dilimlenmiş kırmızı veya sarı soğan

Yapılışı:

1. Adım: Fırını 350°'ye ısıtın. Bir ekmek kalıbını her iki taraftan taşacak şekilde folyo ile kaplayın.

2. Adım: Soğanı, 2 bütün sarımsağı, kekiği, 1 yemek kaşığı tuzu ve ½ çay kaşığı biberi bir mutfak robotunun kabına ekleyin. Çok ince doğranana kadar işleyin, gerektiğinde yanları lastik spatula ile kazıyın. Kıyma kuzuyu ekleyin ve karışım çok pürüzsüz olana kadar işlemeye devam edin, toplamda yaklaşık 1 dakika, gerektiğinde eti karıştırın ve yanları kazıyın.

3. Adım: Karışımı ekmek kalıbına aktarın ve spatula ile bastırın, üstünü düzleştirin. Bir anlık okuma termometresi ekmek kalıbının merkezine 165° okuyana kadar pişirin, 50 ila 60 dakika. Oda sıcaklığında 1 saat soğutun.

4. Adım: Bu arada tzatziki sosunu yapın: Orta boy bir kasede yoğurt, salatalık, kalan 3 diş doğranmış sarımsak, dereotu ve 1 çay kaşığı tuzu karıştırın. Kullanıma hazır olana kadar buzdolabında saklayın.

5. Adım: Izgarayı yüksek ısıya getirin ve rafı en yüksek konuma yerleştirin. Kenarlı bir fırın tepsisini folyo ile kaplayın. Ekmek kalıbını ince dilimlere (⅛” ila ¼” kalınlığında) kesin. Dilimleri fırın tepsisine yerleştirin ve kenarlar kıtır olana kadar ızgara yapın, 2 ila 3 dakika.

6. Adım: Sandviçleri birkaç et şeridi ile bir lavaş veya pita üzerine yerleştirerek ve tzatziki sos, marul, dilimlenmiş domates ve dilimlenmiş soğan ile üstünü kaplayarak hazırlayın.