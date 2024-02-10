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Uzun Bir İş Gününün Ardından Hızlıca Yemek Yapmak İsteyenlere 42 Leziz ve Kolay Tarif

Uzun Bir İş Gününün Ardından Hızlıca Yemek Yapmak İsteyenlere 42 Leziz ve Kolay Tarif

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 10:31

Bazen işin veya okulun ardından kendimizi çok yorgun hissettiğimiz günlerde evde hiç yemek olmaması bizi hüsrana uğratıyor olabilir. Tam da bu yüzden size böyle günlerde yapmanız için uzun bir liste ile geldik. Gelin kolay ve pratik olan bu 42 akşam yemeği önerisine bakalım. 👇

Kaynak: https://www.delish.com/cooking/recipe...

1. Pinwheel sandviç

1. Pinwheel sandviç

Malzemeler:

  • 3/4 su bardağı mayonez

  • 2 yemek kaşığı ranch sosu

  • 8 adet tortilla

  • cheddar peyniri

  • jambon

  • hindi göğsü

  • 16 adet tereyağlı marul yaprağı

Yapılışı:

Adım 1: Küçük bir kasede mayonezi ve ranch sosunu karıştırın.

Adım 2: Temiz bir yüzeyde tortillaları düz bir şekilde serin. Her bir tortillanın üzerine 1 yemek kaşığı mayonez karışımı sürün. Her tortillaya 2 ila 3 dilim peynir yerleştirin. Peynirin üzerine jambon ve hindi ekleyin. Etin üzerine 2 ila 3 marul yaprağı koyun ve sıkıca sarın.

Adım 3: Hemen servis yapmak için yuvarlaklar halinde dilimleyin ve bir tabağa yerleştirin.

2. Tavuklu caesar makarna salatası

2. Tavuklu caesar makarna salatası

Malzemeler:

  • 1 paket penne makarna

  • 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • kemiksiz derisiz tavuk göğsü

  • 1 çay kaşığı İtalyan baharatı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Koşer tuzu

  • 2 su bardağı doğranmış marul

  • 1 su bardağı ikiye bölünmüş cherry domates

  • 1/2 su bardağı taze rendelenmiş Parmesan peyniri

  • 1/2 su bardağı kruton

  • 2/3 su bardağı Caesar sosu

  • 1/2 limonun suyu

  • 1 yemek kaşığı taze doğranmış maydanoz

  • Taze çekilmiş karabiber

Yapılışı:

Adım 1: Büyük bir tencerede tuzlu kaynar suda, paketin üzerindeki talimatlara göre penne makarnayı pişirin. Süzün ve büyük bir kaseye aktarın.

Adım 2: Bu sırada, büyük bir tavada orta ateşte yağı ısıtın. Tavukları İtalyan baharatı, sarımsak tozu ve tuz ile tatlandırın. Her iki tarafı da altın rengi olana ve tamamen pişene kadar 8 dakika boyunca pişirin. 10 dakika dinlendirin, ardından kesin.

Adım 3: Marul, domates, Parmesan peyniri, kruton ve tavukları makarna kasenize ekleyin.

Adım 4: Orta boy bir kasede, Caesar sosu, limon suyu ve maydanozu çırpın ve tuz ve biber ile tatlandırın. Penne karışımının üzerine dökün ve karıştırın.

3. Chipotle burrito bowl

3. Chipotle burrito bowl

Malzemeler:

  • 1/2 kırmızı soğan

  • 2 diş sarımsak

  • chipotle biberi

  • Sebze yağı

  • 1 limonun suyu

  • 1 çay kaşığı

  • Kuru kekik

  • 1/2 çay kaşığı toz kimyon

  • Koşer tuzu

  • Taze çekilmiş karabiber

  • Kemiksiz, derisiz tavuk göğsü

  • Tuzsuz tereyağı

  • Yıkanmış, süzülmüş basmati pirinç

  • Su

  • 1 yemek kaşığı doğranmış taze kişniş

  • siyah fasülye

  • 1 Orta boy sarı soğan, doğranmış

  • karabiber

  • Orta boy kırmızı soğan, doğranmış

  • Küçük jalapeno biberi

Yapılışı:

Adım 1: Bir mutfak robotunda soğan, sarımsak, biber, adobo sos, yağ, limon suyu, kekik ve kimyonu pürüzsüz olana kadar karıştırın; tuz ve biber ile tatlandırın.

Adım 2: Karışımı büyük bir kilitli poşete aktarın. Tavuğu ekleyin ve her yerini kaplayacak şekilde ovun. En az 2 saat veya bir gece buzdolabında bekletin.

Adım 3: Izgarayı yüksek ısıya ayarlayın; 5 dakika ısıtın. Tavuğu marine edilen sıvıdan çıkarın ve marinatı atın. Tavuğu pişirin, yaklaşık 8 dakika yeterli olacaktır.

4. Buffalo tavuklu dürüm

4. Buffalo tavuklu dürüm

Malzemeler:

  • 1/2 su bardağı ufalanmış mavi peynir

  • 1/2 su bardağı mayonez

  • 1 yemek kaşığı kırmızı şarap sirkesi

  • Koşer tuz

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş havuç

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş yeşil lahana

  • 1/2 su bardağı acı sos

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • 1 kg kemiksiz tavuk göğs

  • 4 büyük un tortilla

Yapılışı:

Adım 1: Küçük bir kasede, mavi peynir, mayonez, sirke, 1/2 çay kaşığı tuz ve 1/2 çay kaşığı karabiberi çırpın. Havuç ve lahanayı ekleyin ve karıştırın. Kullanıma hazır olana kadar buzdolabında bekletin.

Adım 2: Orta boy bir kasede, acı sos, kırmızı biber, sarımsak tozu, kimyon, kırmızı biber, 2 yemek kaşığı yağ, 1/2 çay kaşığı tuz ve 1/2 çay kaşığı karabiberi çırpın. 1/4 su bardağı sosu ayırın ve buzdolabında bekletin.

Adım 3: Tavukları kalan acı sos karışımına ekleyin; karıştırın.

Adım 4: Orta yüksek ateşte büyük bir tavada kalan 1 çay kaşığı yağı ısıtın. Tavukları marine edin, tavaya ekleyin ve içi pembe kalmayacak şekilde pişirin, 4 ila 5 dakika yeterli olacaktır.

Adım 5 Mavi peynirli lahana salatasını, tavuğu ve ayrılan acı sosu tortillalar arasında paylaştırın. Sıkıca sarın ve servis yapın.

5. Karides bowl

5. Karides bowl

Malzemeler:

  • 2 su bardağı pişmiş kahverengi pirinç

  • kabukları çıkarılmış ve temizlenmiş karides,

  • 1 1/2 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı paprika

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1/2 çay kaşığı soğan tozu

  • Koşer tuz

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 su bardağı kavrulmuş mısır

  • 1 kırmızı biber, doğranmış

  • 2 yemek kaşığı

  • taze doğranmış kişniş

  • 1 adet limonun suyu

  • 1 ince dilimlenmiş avokado

Yapılışı:

Adım 1: Bbüyük bir kasede karidesi kimyon, paprika, sarımsak tozu, soğan tozu ile karıştırın ve tuz ve biberle tatlandırın. Orta-yüksek ateşte büyük bir tavada 1 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın. Karidesi ekleyin ve karides opak ve kömürleşene kadar pişirin.

Adım 2: Mısır salatasını yapın: orta boy bir kasede mısır, biber ve kişnişi karıştırın. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limon suyu ekleyin ve tuz ve biberle tatlandırın.

Adım 3: Kaseleri oluşturun: pirinci 4 kaseye bölün. Üzerine karides, mısır salatası ve her birine 1/4 avokado ekleyin. Kişniş ile süsleyin, limon sıkın ve servis yapın.

6. Big Mac dürüm

6. Big Mac dürüm

Malzemeler:

  • mayonez

  • ketçap

  • hardal

  • tatlı turşu sosu

  • elma sirkesi

  • koşer tuzu

  • sarımsak tozu

  • soğan tozu

  • tatlı kırmızı biber

  • kıyma

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 4 adet tortilla

  • 8 dilim Amerikan peyniri

  • 2 yemek kaşığı ince doğranmış beyaz soğan

  • 1 adet dereotlu turşu

  • ince doğranmış marul

  • 20 adet mini tortilla cipsi

  • Kanola yağı

  • 1 yemek kaşığı eritilmiş tuzsuz tereyağı

  • 1 çay kaşığı  kavrulmuş susam

Yapılışı:

Küçük bir kasede mayonez, ketçap, hardal, turşu sosu, sirke, tuz, sarımsak tozu, soğan tozu ve kırmızı biberi karıştırın. Kaseyi plastikle kaplayın ve kullanıma hazır olana kadar soğutun.

Adım 1: Etinizi 8 (yaklaşık 60 gram) parçaya bölün. Birini alıp iki parça yağlı kağıt arasına koyun. Bir bardak ya da ölçü kabının altını kullanarak ince bir daire oluşturun. Her katı ayrı ayrı yağlı kağıtla üst üste koyun.

Adım 2: Tavayı orta-yüksek ateşte ısıtın. Bir tarafı tuz ve karabiberle tatlandırın. Partiler halinde, köfteleri 2 dakika kızartın, sonra çevirin ve köfteler biraz küçülmeye başlayana kadar 1 dakika daha pişirin. Bir tabağa alın ve biraz soğumasını bekleyin.

Adım 3: Bir tortilla alın ve Crunchwrap'ı şu sırayla oluşturun: 1 dilim Amerikan peyniri, 1 burger köftesi, 1 çay kaşığı Mac sosu, 1/2 çay kaşığı soğan, 2 dilim turşu, 1 yemek kaşığı marul, 5 tortilla cipsi, 1 burger köftesi, 1 çay kaşığı Mac sosu, 1/2 çay kaşığı soğan, 2 dilim turşu, 1 yemek kaşığı marul ve 1 dilim Amerikan peyniri. Tortillanın kenarlarını merkeze doğru sıkıca katlayın.

Adım 4: Ateşi orta dereceye indirin ve tavayı yağlayın. Dikiş kısmı aşağıya gelecek şekilde yerleştirin ve tortilla altın rengi olana ve kızarana kadar yaklaşık 3 dakika her iki tarafta pişirin.

Adım 5: Crunchwrap'ları bir tabağa yerleştirin. Üzerine tereyağı sürün ve susam serpin. Kalan Mac sosu ile servis yapın.

7. Balıklı taco bowl

7. Balıklı taco bowl

Malzemeler:

  • jalapeno biberi

  • küçük sarımsak

  • mayonez

  • 2 yemek kaşığı ekşi krema

  • 1 adet limonun kabuğu ve suyu

  • 1 çay kaşığı koşer tuzu

  • 1/4 çay kaşığı toz şeker

  • 6 su bardağı rendelenmiş yeşil ve/veya kırmızı lahana

  • 1/4 su bardağı doğranmış taze kişniş

  • 1/4 su bardağı mayonez

  • 1/4 su bardağı ekşi krema

  • 2 yemek kaşığı sriracha sosu

  • 1/2 adet limonun suyu

  • Servis için taze kişniş yaprakları ve limon dilimleri

Yapılışı:

Adım 1: Orta boy bir kapta un, chili tozu, tuz, karabiber ve sarımsak tozunu karıştırın. Sütü başka bir orta boy kaba dökün. Balığı süte koyun.

Adım 2: Orta-yüksek ateşte büyük bir tavada yağı ısıtın. Balığı hafifçe un karışımına batırın, fazlasını silkeleyin. Gerekirse partiler halinde, balığı dikkatlice tavaya koyun ve bir tarafı altın rengi olana kadar 3 ila 4 dakika pişirin. Dikkatlice çevirin ve ikinci tarafın altın rengi olana kadar yaklaşık 2 dakika daha pişirin. Bir fırın tepsisi içine yerleştirilmiş bir tel ızgaraya aktarın.

Adım 3: Marulu kaseler arasında paylaştırın. Üzerine lahana salatası, birkaç parça balık, avokado, mango, kişniş ve biraz krema ekleyin. Yanında limon dilimleri ile servis yapın.

8. Dolma biber

8. Dolma biber

Malzemeler:

  • 1/2 su bardağı pişmemiş beyaz veya kahverengi pirinç

  • 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, üzerine dökmek için ekstra

  • 1 orta boy sarı soğan, doğranmış

  • 3 diş sarımsak, ince doğranmış

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • kıyma

  • konserve domates

  • 1 1/2 çay kaşığı kuru kekik

  • Koşer tuz

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 6 adet biber

  • 1 su bardağı rendelenmiş Monterey jack peyniri

  • Servis için doğranmış taze maydanoz

Yapılışı:

Adım 1: Fırını 200°C'ye ısıtın. Küçük bir tencerede, paket talimatlarına göre pirinci hazırlayın.

Adım 2: Bu sırada, büyük bir tavada orta ateşte yağı ısıtın. Soğanı, ara sıra karıştırarak, yumuşayana kadar yaklaşık 7 dakika pişirin. Sarımsak ve domates salçasını ekleyin ve karıştırarak, kokusu çıkana kadar yaklaşık 1 dakika daha pişirin. Kıymayı ekleyin ve tahta bir kaşıkla eti parçalayarak, pembe olmayana kadar yaklaşık 6 dakika pişirin. Fazla yağı süzün.

Adım 3: Pirinç ve doğranmış domatesleri karıştırın; kekik, tuz ve biberle tatlandırın. Sıvı biraz azalana kadar ara sıra karıştırarak yaklaşık 5 dakika bekletin.

Adım 4: Biberleri, kesik tarafı yukarı gelecek şekilde 33cm x 23cm'lik bir fırın kabına yerleştirin ve üzerine yağ gezdirin. Her biberin içine et karışımını kaşıkla koyun. Üzerine peynir serpin, ardından fırın kabını folyo ile kaplayın.

Adım 5: Biberler yumuşayana kadar yaklaşık 35 dakika pişirin. Folyoyu çıkarın ve peynir kabarcıklı olana kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirin.

Adım 6: Servis yapmadan önce üzerine maydanoz serpin.

9. Tofu kızartması

Malzemeler:TOFU İÇİN

  • tofu

  • 1 yemek kaşığı düşük sodyumlu soya sosu

  • 1 yemek kaşığı susam yağı

  • 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası

KIZARTMA İÇİN

  • 3 yemek kaşığı ekstra sızma zeytinyağı

  • Koşer tuz

  • 3 diş sarımsak, doğranmış

  • 1 yemek kaşığı taze doğranmış zencefil

  • 8 oz. yeşil fasulye, temizlenmiş

  • 2 küçük havuç, dilimlenmiş

  • 1 küçük brokoli başı, çiçeklere ayrılmış

  • 1 kırmızı biber, çekirdekleri çıkarılmış ve dilimlenmiş

  • 2 yeşil soğan, ince dilimlenmiş

SOS İÇİN

  • 2 yemek kaşığı düşük sodyumlu soya sosu

  • 2 çay kaşığı susam yağı

  • 1/4 su bardağı su

  • 2 yemek kaşığı esmer şeker

  • 2 çay kaşığı mısır nişastası

Yapılışı:

Adım 1: Orta boy bir tencerede tuzlu kaynar suda tofu'yu 2 dakika haşlayın. Donmuş tofu kullanıyorsanız, tamamen çözülünceye kadar haşlayın. Ateşten alın ve kağıt havlu serili bir süzgeçte süzün. Elle tutulacak kadar soğuduğunda, hafifçe sıkın ve kurulayın. Donmuş tofu kullanıyorsanız, suyu sıkmak için daha sert bir basınç uygulayın.

Adım 2: Tofu'yu ısırık büyüklüğünde parçalara kesin, ardından soya sosu, susam yağı ve karabiberle birlikte bir kaseye atın. Sıvılar emildikten sonra, tofu'yu mısır nişastası ile karıştırın.

Adım 3: Orta-yüksek ateşte büyük bir tavada 2 yemek kaşığı yağı ısıtın. Tofu'yu ekleyin ve tüm yüzeyleri altın rengi olana kadar, ara sıra çevirerek, 7 ila 8 dakika pişirin. Tuz ve biberle tatlandırın ve tavadan alıp kenara koyun.

Adım 4: Kalan 1 yemek kaşığı yağı ısıtın ve sarımsak ve zencefili ekleyip 1 dakika boyunca koku çıkana kadar pişirin. Yeşil fasulye, havuç, brokoli, kırmızı biber ve yeşil soğanları ekleyin. Yaklaşık 8 ila 10 dakika boyunca, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Tuz ve biberle tatlandırın.

Adım 5: Küçük bir kasede soya sosu, susam yağı, su, esmer şeker ve mısır nişastasını karıştırın. Tofu'yu tavaya geri koyun ve sos karışımını tavaya ekleyin. Karıştırın ve biraz koyulaşana kadar 2 dakika pişirin.

10. İtalyan salatı

10. İtalyan salatı

Malzemeler:

  • 1/2 şalot, ince doğranmış

  • 1 diş sarımsak, ince doğranmış

  • 1/4 c.kırmızı şarap sirkesi

  • 2 yemek kaşığı.Dijon hardalı

  • 1 çay kaşığı.kuru kekik

  • 1 çay kaşığı.kuru maydanoz

  • 1 çay kaşığı.koşer tuzu

  • 1/2 çay kaşığı.taze çekilmiş karabiber

  • 6 yemek kaşığı.sızma zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı.ince rendelenmiş Parmesan

  • kemiksiz, derisiz tavuk veya hindi göğsü

  • taze çekilmiş karabiber

  • doğranmış domates

  • konservelenmiş nohut, durulanmış, süzülmüş

  • rendelenmiş mozzarella

  • ince dilimlenmiş taze fesleğen

Yapılışı:

Adım 1: Orta boy bir kasede, şalot, sarımsak, sirke, hardal, kekik, maydanoz, tuz ve biberi çırpın.

Adım 2: Çırpmaya devam ederken, yağı yavaşça ekleyin ve daha kalın, pürüzsüz bir sos oluşana kadar karıştırın. Parmesan'ı ekleyin ve karıştırın; kullanıma hazır olana kadar bekletin. Fırın rafını ortaya yerleştirin; 425°'de ısıtın. Bir fırın tepsisini folyo ile kaplayın. Tavuğun her iki tarafını yağla ovun; tuz ve biberle tatlandırın. Hazırlanan tepsiye yerleştirin.

Adım 3: Tavuğu, bir anlık ok termometre merkezine yerleştirildiğinde 160° gösterene kadar, 20-25 dakika pişirin.

Adım 4: Tepsinin üzerinde oda sıcaklığına soğumasını bekleyin, ardından bir kesme tahtasına alın ve 1/4' ila 1/2' küpler halinde kesin. (Yaklaşık 2 su bardağı olmalı.)

Adım 5: Büyük bir kasede, marul, romaine, domates, nohut, mozzarella, salam, fesleğen ve tavuğu karıştırın. Üzerine sosu gezdirin ve karıştırmaya devam edin.

Adım 6: Tavuk, 1 gün önceden pişirilip doğranabilir. Hava geçirmez bir kapta saklayın ve buzdolabında bekletin. Marul ve salam 1 gün önceden doğranabilir. Ayrı hava geçirmez kaplarda saklayın ve buzdolabında bekletin.

11. Taco salata

11. Taco salata

Malzemeler:

  • 1 lb. kıyma

  • Koşer tuzu

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 2 yemek kaşığı taco baharatı

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 2 su bardağı bitkisel yağ

  • 2 adet mısır tortillası

  • 2 adet doğranmış marul

  • 1/2 su bardağı yarıya kesilmiş cherry domates

  • siyah fasulye

  • 1 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri

  • 1/2 su bardağı pico de gallo

  • 1/4 su bardağı doğranmış taze kişniş

  • 1/2 su bardağı ekşi krema

Yapılışı:

Adım 1: Büyük bir döküm tava üzerinde orta-yüksek ateşte, kıymayı bir tahta kaşıkla küçük parçalara ayırarak pişirin; tuz ve biberle tatlandırın. Taco baharatı, domates salçası ve 2 yemek kaşığı su ekleyin. Ara sıra karıştırarak, kıyma kahverengi olana ve tamamen pişene kadar yaklaşık 5 dakika pişirin. Ateşten alın.

Adım 2: Başka bir büyük tavaya, 1/2' derinliğinde yağ dökün. Orta-yüksek ateşte, yağ sıcak ama duman çıkmayacak kadar olana kadar ısıtın. Tortilla şeritlerini altın rengi olana kadar kızartın, yaklaşık 2 dakika. Bir kağıt havlu üzerine aktarın; hemen tuzla tatlandırın.

Adım 3: Büyük bir kasede, marulu bir tutam tuzla tatlandırın. Domatesleri, fasulyeyi ve kıymayı ekleyin ve karıştırın. Üzerine peynir, pico de gallo, kişniş ve tortilla şeritleri ekleyin. Üzerine ekşi krema ekleyin.

12. Sarımsaklı ekmek

12. Sarımsaklı ekmek

Malzemeler:

  • domates konserve

  • 2 yemek kaşığı extravirgin zeytinyağı

  • 3 diş sarımsak, ince doğranmış

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 çay kaşığı  koşer tuz

  • 1/2 çay kaşığı kuru kekik

  • 1/4 çay kaşığı kırmızı pul biber

  • 1/2 çay kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

  • 1 su bardağı rendelenmiş mozzarella

  • 14 dilim sucuk

  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş Parmesan

  • 1/2 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Adım 1: Domatesleri bir blender veya mutfak robotunda püre haline getirin.

Adım 2: Büyük bir tavada orta ateşte yağı ısıtın. Sarımsağı ekleyin ve kokusu çıkana kadar karıştırarak pişirin, yaklaşık 30 saniye. Domates salçasını ekleyin ve sürekli karıştırarak 1-2 dakika koyulaşana kadar pişirin. Püre haline getirilmiş domatesleri ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyin. Orta yüksek ateşte kaynamaya bırakın, ardından ısıyı orta düşük seviyeye indirin ve sos koyulaşıp yaklaşık üçte bir oranında azalana kadar, 20-25 dakika boyunca kısık ateşte pişirin. Tadına bakın ve gerekirse tuz ve toz şeker ekleyin. Oda sıcaklığına soğumasını bekleyin.

Adım 3: Pizza sosu 5 gün önceden yapılabilir. Tamamen soğumasını bekleyin, sonra hava geçirmez bir kapta saklayın ve buzdolabında saklayın veya 1 aya kadar dondurun.

Adım 1: Fırını 425°'ye önceden ısıtın. Büyük bir fırın tepsisine ekmek yarılarını sarımsaklı tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirin.

Adım 2: Ekmekler ısınıp yanları ve altı kıtır hale gelene kadar, 9-11 dakika pişirin.

Adım 3: Her bir sarımsaklı ekmek yarısına 1/4 su bardağı pizza sosu sürün. Üstüne mozzarella, sucuk ve Parmesan ekleyin.

Adım 4: Izgarayı ısıtın. Peynir kabarcıklar oluşup kahverengiye dönene kadar ekmekleri ızgara yapın, 3-5 dakika.

Adım 5: Kırmızı pul biber serpin, eğer kullanıyorsanız. Dilimleyin ve servis yapın.

13. Tavuk pirinç bowl

13. Tavuk pirinç bowl

Malzemeler:

  • 2 adet ince dilimlenmiş Fars salatalığı

  • 1/4 su bardağı pirinç sirkesi

  • 2 yemek kaşığı düşük sodyumlu soya sosu

  • 1 çay kaşığı toz şeker

  • 2 adet büyük tatlı patates

  • 1 adet büyük brokoli

  • 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, ayrılmış

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Koşer tuz

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 2 su bardağı su

  • 1 su bardağı uzun taneli beyaz pirinç, yıkanmış

  • 4 adet derisiz, kemiksiz tavuk göğsü

  • 1 çay kaşığı chili tozu

  • 1/3 su bardağı bal

  • 1 yemek kaşığı sriracha

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber taneleri

Yapılışı:

Adım 1: Salatalıkları ısıya dayanıklı bir kavanoza koyun. Sirke, soya sosu, toz şeker ve salatalıkları kaplayacak kadar sıcak su ekleyin. Kullanıma hazır olana kadar bekletin.

Adım 2: Fırını 400°'ye ısıtın. Patatesleri ve brokoliyi 2 ayrı fırın tepsisine yerleştirin. Her birine 1 yemek kaşığı yağ ve 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu gezdirin; tuz ve karabiberle bolca baharatlayın ve karıştırın.

Adım 3: Brokoli ve patatesleri, brokoli yumuşayana kadar yaklaşık 25 dakika kızartın. Patatesleri karıştırın ve kıtır ve yer yer kahverengi olana kadar 10 ila 15 dakika daha kızartın.

Adım 4: Bu arada, orta boy bir tencerede yüksek ateşte su, pirinç ve 1 çay kaşığı tuzu kaynatın. Ateşi düşürün, ardından kapağını kapatın ve pirinç yumuşayana ve su emilene kadar yaklaşık 18 dakika pişirin. Ateşten alın ve kapalı bir şekilde yaklaşık 5 dakika bekletin. Bir çatal ile karıştırın.

Adım 5: Büyük bir tavada kalan 1 yemek kaşığı yağı orta ateşte ısıtın. Tavuğu her iki taraftan chili tozu, tuz ve karabiberle baharatlayın. Tavuğu ara sıra çevirerek, altın rengi olana ve en kalın kısmına sokulan anında okuma termometresi 165°'yi gösterene kadar pişirin, yaklaşık her yanı 8 dakika. Bir kesme tahtasına alın ve 5 dakika dinlendirin. Lokma büyüklüğünde parçalara kesin.

Adım 6: Tavayı silin. Orta ateşte kalmaya devam edin ve bal, sriracha ve kırmızı biber tanelerini sürekli karıştırarak, balın ısınıp kaynamasına kadar pişirin, yaklaşık 2 dakika. Tavuğu tavaya geri koyun ve karıştırın.

Adım 7: Pirinci kaselere bölün. Üzerine tavuk, kızarmış sebzeler ve turşulu salatalıkları ekleyin. Tavadan sıcak balı kaselerin üzerine gezdirin.

14. Yumurta bowl

14. Yumurta bowl

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 1 diş sarımsak, doğranmış

  • 1 yemek kaşığı taze zencefil, doğranmış

  • kıyma

  • 1 yemek kaşığı kavrulmuş susam yağı

  • 1/2 soğan, ince dilimlenmiş

  • 1 su bardağı rendelenmiş havuç

  • 1/4 yeşil lahana, ince dilimlenmiş

  • 1/4 su bardağı

  • düşük sodyumlu soya sosu

  • 1 yemek kaşığı sriracha

  • Koşer tuzu

  • 1 yeşil soğan, ince dilimlenmiş

  • 1 yemek kaşığı

  • kavrulmuş susam tohumları

Yapılışı:

Adım 1: Orta ateşte büyük bir tavada bitkisel yağ ısıtın. Sarımsak ve zencefili ekleyin ve koku çıkana kadar 1 dakika pişirin. Kıymayı ekleyin ve ara sıra karıştırarak, etin bazı kısımları altın rengini alana ve tamamen pişene kadar 8 ila 10 dakika pişirin. Etin küçük parçalar halinde olması için kaşık veya spatula kullanın.

Adım 2: Kıymayı bir tarafa itin ve susam yağı ekleyin. Soğan, havuç ve lahanayı ekleyin. Et ile karıştırmak için karıştırın ve soya sosu ve sriracha ekleyin. Lahana yumuşayana kadar 5 ila 8 dakika pişirin. Tuz ile tatlandırın.

Adım 3: Karışımı bir servis tabağına aktarın ve yeşil soğan ve susam tohumları ile süsleyin.

15. Tanrıça bowl

15. Tanrıça bowl

Malzemeler:

  • kuşkonmaz

  • 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • koşer tuz

  • Taze çekilmiş karabiber

  • kemiksiz derisiz tavuk göğsü

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kuru kekik

SOS İÇİN

  • 1 su bardağı mayonez

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 1/2 su bardağı doğranmış fesleğen 

  • 1/2 su bardağı doğranmış maydanoz

  • 1/4 su bardağı doğranmış dereotu (üzeri için ekstra)

  • 1/4 su bardağı limon suyu

  • 2 diş sarımsak, iri doğranmış

  • 4 su bardağı pişmiş esmer pirinç

  • 1 adet avokado, dilimlenmiş

  • 1 su bardağı çeri domates, ikiye bölünmüş

Yapılışı:

1. Adım Kuşkonmazı kızartın: Fırını 425°'ye ısıtın. Büyük bir fırın tepsisinde kuşkonmazı 1 yemek kaşığı yağ ile karıştırın ve tuz ve biber ile tatlandırın. Kuşkonmaz yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

2. Adım Tavuğu pişirin: Kalan zeytinyağını orta ateşte büyük bir tavada ısıtın. Tavuğun her iki tarafını sarımsak tozu, kuru kekik, tuz ve biber ile tatlandırın. Tavuğu sıcak tavaya ekleyin ve her iki tarafı da altın rengi olana ve tamamen pişene kadar yaklaşık 8 dakika pişirin. Ateşten alın ve 10 dakika dinlendirin ve sonra şeritler halinde dilimleyin.

3. Adım Sosu hazırlayın: Bir mutfak robotuna mayonez, yoğurt, fesleğen, maydanoz, dereotu, limon suyu ve sarımsak ekleyin. Pürüzsüz olana kadar karıştırın ve tuz ve biber ile tatlandırın.

4. Adım Kaseleri hazırlayın: Pirinci 4 servis kasesi arasında bölün. Üzerine avokado, çeri domates, pişmiş tavuk ve kızarmış kuşkonmaz ekleyin. Her kaseye sos gezdirin. Hemen servis yapın.

16. Yengeçli avokado

16. Yengeçli avokado

Malzemeler:

  • 80 g büyük parça yengeç eti, temizlenmiş

  • 1 adet roma domatesi, ince doğranmış

  • 1 adet jalapeno biberi, çekirdekleri çıkarılmış, ince doğranmış

  • 1 adet yeşil soğan, yeşil ve beyaz kısımları ayrılmış, ince doğranmış

  • 1/4 su bardağı ince doğranmış mango (yaklaşık 1 küçük mango)

  • 2 yemek kaşığı taze kişniş, doğranmış

  • Koşer tuz

  • 2 yemek kaşığı ekşi krema

  • 1/2 çay kaşığı chili tozu, biraz daha servis için

  • 1/4 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1/4 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 2 yemek kaşığı taze limon suyu, ayrılmış

  • 4 adet olgun avokado, ikiye bölünmüş, çekirdeği çıkarılmış

  • Tuzlu deniz tuzu

  • Muz cipsi, servis için

Yapılışı:

Adım 1: Büyük bir kasede, yengeç eti, domates, jalapeno biberi, beyaz soğan kısımları, mango ve kişnişi karıştırın; bir tutam koşer tuz ile tatlandırın. Lastik spatula kullanarak karıştırın.

Adım 2: Küçük bir kasede, ekşi krema, chili tozu, kırmızı biber, sarımsak tozu, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 3/4 çay kaşığı koşer tuzu karıştırın.

Adım 3: Her bir avokado yarısından yaklaşık 2 çay kaşığı et çıkarın, yaklaşık 1/4 'lik bir kenar bırakın. Etleri küçük bir kaseye alın.

Adım 4: Avokado yarılarına kalan 1 yemek kaşığı limon suyunu gezdirin; bir tutam deniz tuzu ile tatlandırın. Rezerve edilen avokado etini çatalla ezin. Ezilmiş avokadoyu ekşi krema karışımına ekleyin ve karıştırın. Ekşi krema karışımını yengeç karışımına ekleyin ve spatula ile nazikçe karıştırın.

Adım 5: Avokado yarılarını bir tabağa yerleştirin. Yengeç karışımını avokado yarılarına kaşıkla doldurun. Yeşil soğan kısımları ve bir tutam chili tozu ile üstünü süsleyin. Yanında cips ile servis yapın.

17. Tavuk fajita

17. Tavuk fajita

Malzemeler:

  • 1/4 su bardağı

  • Limon suyu (yaklaşık 3 limondan)

  • 1/2 çay kaşığı

  • Kırmızı biber taneleri

  • 1/4 su bardağı

  • ve 1 yemek kaşığı nötr yağ

  • 2 çay kaşığı

  • Toz kimyon, ayrılmış

  • Kemiksiz, derisiz tavuk göğsü

  • Koşer tuz

  • Taze çekilmiş karabiber

  • Çekirdekleri ve kabukları çıkarılmış, ince dilimlenmiş biber

  • 1 Büyük sarı soğan, ince dilimlenmiş

  • Servis için ısıtılmış un tortillas ve limon dilimleri

Yapılışı:

Adım 1: Büyük bir kasede limon suyu, kırmızı biber, 1/4 su bardağı yağ ve 1 çay kaşığı kimyonu çırpın. Tavuğu tuz ve karabiber ile tatlandırın, sonra kasaya ekleyin ve karıştırın. Üzerini örtün ve en az 30 dakika veya en fazla 2 saat buzdolabında bekletin.

Adım 2: Orta ateşte büyük bir tavada kalan 1 yemek kaşığı yağı ısıtın. Tavuğu ekleyin ve altın rengini alana ve içine sokulan anlık okuma termometresi 160° gösterene kadar pişirin, her tarafı yaklaşık 8 dakika. Kesme tahtasına aktarın. 10 dakika dinlendirin, sonra şeritler halinde dilimleyin.

Adım 3: Bu arada, aynı tavada orta ateşte, biberleri, soğanı ve kalan 1 çay kaşığı kimyonu karıştırın; tuz ve karabiber ile tatlandırın. Ara sıra karıştırarak yumuşayana kadar yaklaşık 7 dakika pişirin. Tavuğu tavaya geri koyun ve karıştırın.

Adım 4: Tavuk karışımını bir tabağa aktarın. Yanında tortilla ve limon dilimleri ile servis yapın.

18. Pizza

18. Pizza

Malzemeler:

EKMEK İÇİN

  • 2 su bardağı un

  • 2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karbonat

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tava için bitkisel yağ

ÜST MALZEMELER İÇİN

  • 340 gram cherry domates, ikiye bölünmüş

  • 1/4 küçük kırmızı soğan, dilimlenmiş

  • 2 çay kaşığı sızma zeytinyağı

  • 2 çay kaşığı taze doğranmış kekik

  • Tuz

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 225 gram mozzarella

  • Servis için balsamik sos

  • 2 su bardağı roka

Yapılışı:

1. Adım: Fırını 200°C'ye ısıtın. Büyük bir kasede un, kabartma tozu, tuz ve karbonatı karıştırın. Yoğurt ve yağı ekleyin ve kuru yer kalmayıncaya kadar karıştırın.

2. Adım: Temiz bir çalışma yüzeyini hafifçe unlayın. Hamuru yüzeye aktarın ve pürüzsüz olana kadar 3-4 dakika yoğurun, hamur yapışkan ise daha fazla un ekleyin.

3. Adım: Hamuru 3 parçaya bölün, sonra her parçayı 1/4' kalınlığında yuvarlak şeklinde açın. Büyük bir tavayı veya ızgarayı orta-yüksek ateşte ısıtın ve tabanı kaplayacak kadar bitkisel yağ ekleyin. Ekmekleri her iki tarafı da altın rengi olana kadar, yaklaşık her tarafı için 2 dakika, pişirin. Daha fazla bitkisel yağ ekleyerek ekmekleri pişirmeye devam edin.

4. Adım: Orta boy bir kasede domates, kırmızı soğan, yağ ve kekiği karıştırın ve tuz ve biber ile tatlandırın. Her bir ekmeğin üzerine peynir, domates-soğan karışımı ekleyin ve peynir eriyene kadar, 15 dakika, fırında pişirin. Balsamik sos ile gezdirin ve servis yapmadan önce roka ile süsleyin.

19. Falafel dürüm

19. Falafel dürüm

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, artı fırın tepsisi için biraz daha

  • 425 g nohut konservesi

  • 1 su bardağı taze kişniş yaprakları ve yumuşak sapları

  • 1/2 orta boy soğan

  • 2 yemek kaşığı un

  • 4 sarımsak dişi, kabaca doğranmış

  • 1 yemek kaşığı toz kimyon

  • 2 çay kaşığı toz kişniş

  • 1 çay kaşığı koşer tuz

  • 1 çay kaşığı limon suyu

  • 1/2 çay kaşığı

  • toz kırmızı biber

  • 1/4 çay kaşığı

  • toz tarçın

  • 1/4 çay kaşığı

  • kabartma tozu

Yapılışı:

1. Adım: Fırını 220°'ye ısıtın ve bir fırın tepsisini yaklaşık 2 çay kaşığı zeytinyağı ile yağlayın.

2. Adım: Tüm falafel malzemelerini bir mutfak robotuna ekleyin ve kabaca öğütülünceye kadar çekin, spatula ile kase kenarlarından sıyırın ve her şeyin karıştığından emin olmak için gerektiği kadar işlemi tekrarlayın. Aşırı işlem yapmayın - biraz doku arıyorsunuz.

3. Adım: Ellerinizle, karışımı 16 yemek kaşığı büyüklüğünde toplar haline getirin ve fırın tepsisine yerleştirin.

4. Adım: Sebzeleri kızartın: Ayrı bir fırın tepsisinde, biberleri ve soğanları 1 yemek kaşığı yağ ile karıştırın ve tuz ve biber ile tatlandırın.

5. Adım: Falafeli ve sebzeleri 10 dakika pişirin, ardından fırından çıkarın. Her bir falafeli spatula ile çevirin ve biberleri karıştırın. Falafelin her iki tarafı altın rengi olana ve biberler ve soğanlar yumuşayana kadar 10 ila 15 dakika daha fırına geri koyun. Falafelin en az 5 dakika fırın tepsisinde soğumasını bekleyin.

6. Adım: Bu arada, tahin sosunu yapın: Orta boy bir kasede tüm tahin sosu malzemelerini çırpın ve tuz ile tatlandırın.

7. Adım: Kızartılmış biber salatasını yapın: Kişnişi, turşuları ve limon suyunu kızartılmış sebzelerle birlikte fırın tepsisine ekleyin ve karıştırın.

8. Adım: Servis yapmak için: Her bir pidenin üst 1/5'ini kesin ve her birinin içine ince bir tabaka tahin sosu sürün. Salatayı ve falafeli eşit şekilde sandviçler arasında paylaştırın.

20. Sezar salata dürümü

20. Sezar salata dürümü

Malzemeler:

  • 1 su bardağı beyaz ekmek

  • 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • 3/4 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 3/4 çay kaşığı koşer tuz

  • 3/4 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

  • 1 büyük tavuk göğsü 

  • 1/2 çay kaşığı kuru kekik

  • 1 adet romen marul

  • 2 yemek kaşığı sezar sos

  • 1/4 su bardağı ince rendelenmiş parmesan

  • 4 adet unlu tortilla

Yapılışı:

Adım 1: Fırını ısıtın. Bir fırın tepsisinde, ekmeği 1 çay kaşığı zeytinyağı, ¼ çay kaşığı sarımsak tozu, ¼ çay kaşığı tuz ve ¼ çay kaşığı biber ile karıştırın. Tek bir katman halinde yayın ve altın rengi ve çıtır olana kadar 10 ila 12 dakika pişirin.

Adım 2: Bu arada, tavuğu tüm taraflarından kekik ve kalan ½ çay kaşığı sarımsak tozu, ½ çay kaşığı tuz ve ½ çay kaşığı biber ile baharatlayın. Orta yüksek ateşte büyük bir tavada kalan 1 yemek kaşığı yağı ısıtın. Tavuğu, ara sıra çevirerek, her iki tarafı da güzelce kızarana ve göğsün en kalın kısmına takılan anında okunan termometre 165º'yi gösterene kadar 2 ila 3 dakika boyunca pişirin.

Adım 3: Tavuğu bir kesme tahtasına alın. Elle tutulabilecek kadar soğuduktan sonra, tavuğu şeritler halinde dilimleyin.

Adım 4: Büyük bir kasede tavuk, kruton, marul, parmesan ve istenen miktarda sezar sosu karıştırın; tuz ve biberle tatlandırın.

Adım 5: Salatayı tortillalar arasında paylaştırın ve burrito tarzında sarın. İkiye kesin ve servis yapın.

21. Club sandviç

21. Club sandviç

Malzemeler:

  • 3 dilim ekmek

  • Yumuşak tereyağı

  • 3 yemek kaşığı mayonez

  • Romen marul

  • 2 dilim domates

  • Koşer tuz

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 2 dilim pişmiş bacon

  • 1 kalın dilim cheddar peyniri

  • 2 dilim hindi

  • 2 dilim jambon

Yapılışı:

Adım 1: Ekmekleri altın rengi olana kadar kızartın, ardından her dilimin her iki tarafına ince bir tabaka tereyağı sürün.

Adım 2: Bir dilim ekmeğin bir tarafına mayonez sürün. Üzerine marul ve domates dilimleri ekleyin, ardından hafifçe tuz ve biber serpin. Üzerine bacon dilimlerini yerleştirin.

Adım 3: İkinci bir ekmek diliminin her iki tarafına mayonez sürün ve bacon'ın üzerine yerleştirin. Üzerine cheddar, hindi ve jambon ekleyin. Son ekmek diliminin bir tarafına mayonez sürün ve sandviçin üzerine yerleştirin, mayonezli taraf aşağıya gelecek şekilde.

Adım 4: Kürdanlarla sabitleyin ve 4 adet üçgene kesin. Hazır.

22. Avakadolu tavuklu bowl

22. Avakadolu tavuklu bowl

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı balsamik sirke

  • 1 yemek kaşığı saf akçaağaç şurubu

  • 1 çay kaşığı Dijon hardalı

  • Koşer tuzu

  • 1/2 su bardağı sızma zeytinyağı

  • 2 adet kemiksiz, derisiz tavuk göğsü 

  • 3/4 çay kaşığı İtalyan baharatı

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 2 adet ince dilimlenmiş marul 

  • 2 adet küçük veya 1 adet büyük avokado

  • 1 su bardağı kiraz veya domates, yarıya bölünmüş

  • 1/2 su bardağı ince dilimlenmiş taze fesleğen yaprağı

Yapılışı:

Adım 1: Orta boy bir kasede sirkeyi, şurubu, hardalı ve 3/4 çay kaşığı tuzu çırpın. Çırpmaya devam ederken, yağı yavaşça ekleyin ve karıştırın.

Adım 2: Tavukları iki parça plastik örtünün arasına koyun ve et döveceği ile 1/2 inç kalınlığında parçalar haline getirin. Tavukları büyük bir kaseye aktarın; her tarafını İtalyan baharatı, 3/4 çay kaşığı tuz ve 1/4 çay kaşığı biber ile tatlandırın. 1/4 su bardağı balsamik sosu tavukların üzerine dökün; kalan sosu kullanıma hazır olana kadar buzdolabında saklayın. Tavukları karıştırın ve en az 15 dakika oda sıcaklığında marine edin, veya kasenin üzerini örtün ve 3 saate kadar buzdolabında bekletin.

Adım 3: Orta yüksek ısıda bir ızgara hazırlayın; 5 dakika ısıtın (veya orta yüksek ısıda bir ızgara tavası önceden ısıtın). Tavukları, her iki tarafını da altın rengi olana ve tamamen pişene kadar ızgarada pişirin, yaklaşık her tarafı için 5 dakika. Pişen tavukları bir kesme tahtasına alın ve biraz soğumasını bekleyin.

Adım 4: Bu arada, marulu, avokadoyu, mozzarellayı, domatesleri ve fesleğeni kaselere bölüştürün. Tavukları ince dilimleyin ve kaselere yerleştirin. Üzerine kalan sosu gezdirin.

23. Buddha bowl

23. Buddha bowl

Malzemeler:

  • 1 büyük tatlı patates

  • 1 büyük kırmızı soğan, doğranmış

  • 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, ayrılmış

  • Koşer tuz

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 1 lb kemiksiz, derisiz tavuk göğsü

  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1/2 çay kaşığı toz zencefil

  • 1 küçük sarımsak dişi, doğranmış

  • 2 yemek kaşığı krema kıvamında fıstık ezmesi

  • 1/4 su bardağı 1 adet limon suyu

  • 1 yemek kaşığı düşük sodyumlu soya sosu

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı kavrulmuş susam yağı

  • 4 su bardağı pişmiş esmer pirinç

  • 1 adet avokado, ince dilimlenmiş

  • 2 su bardağı bebek ıspanak

  • 1 yemek kaşığı taze doğranmış kişniş, süslemek için

  • 1 çay kaşığı kavrulmuş susam tohumları

Yapılışı:

1. Adım: Fırını 425°'ye ısıtın. Büyük bir fırın tepsisinde tatlı patatesleri ve soğanı 1 yemek kaşığı yağ ile karıştırın ve tuz ve biber ile tatlandırın. 20 ila 25 dakika boyunca yumuşayana kadar pişirin.

2. Adım: Bu arada, orta yüksek ateş üzerinde büyük bir tavada 1 yemek kaşığı yağ ısıtın. Tavukları sarımsak tozu, zencefil, tuz ve biber ile tatlandırın. Altın rengi olana ve pembe kalmayana kadar pişirin, her bir tarafı 8 dakika. 10 dakika dinlendirin, sonra dilimleyin.

3. Adım: Küçük bir kasede sarımsak, fıstık ezmesi, limon suyu, soya sosu ve balı çırpın. Susam yağını ve kalan 1 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın.

4. Adım: Pirinci dört kaseye bölün ve her birini tatlı patates karışımı, tavuk, avokado ve bebek ıspanak ile üstleyin. Kişniş ve susam tohumları ile serpin ve servis yapmadan önce üzerine sos gezdirin.

24. Elmalı kinoa salatası

24. Elmalı kinoa salatası

Malzemeler:

  • 1 1/2 su bardağı düşük sodyumlu sebze suyu veya su

  • 3/4 su bardağı üç renkli kinoa, yıkanmış ve süzülmüş

  • 1/2 su bardağı kurutulmuş yaban mersini

  • 1 büyük demet kıvırcık lahana (yaklaşık 140 gram), kabaca doğranmış

  • Koşer tuz

  • 2 orta boy kabuğu soyulmamış elma

  • 1/4 küçük kırmızı soğan, ince dilimlenmiş

  • 1/3 su bardağı kavrulmuş ceviz, kabaca doğranmış

  • 60 gram ufalanmış feta peyniri

  • 1 yemek kaşığı Dijon hardalı

  • 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 limonun suyu

  • Bir tutam kırmızı biber

  • Taze çekilmiş karabiber

Yapılışı:

Adım 1: Orta boy bir tencerede suyu kaynatın. Kinoayı ekleyin ve ısıyı orta seviyeye düşürün. Su emilene ve kinoa yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika boyunca kapağı kapalı şekilde pişirin. Isıdan alın. Bir çatal ile karıştırın ve ardından üzerine yaban mersinlerini ekleyin. 5 dakika boyunca buharlaşmasını sağlayın.

Adım 2: Bu arada, lahanayı büyük bir kaseye alın; 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Lahanayı ellerinizle karıştırın, yaklaşık 1 dakika. Lahana, kinoayı, yaban mersinlerini, elmaları, soğanı, cevizi ve fetayı ekleyin ve karıştırın.

Adım 3: Küçük bir kasede, hardalı, yağı, balı, limon suyunu ve kırmızı biberi çırpın; tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Adım 4: Sosu salatanın üzerine dökün ve karıştırın.

25. Evde sushi

25. Evde sushi

Malzemeler:

  • ince dilimlenmiş küçük kırmızı soğan

  • baharatı olmayan pirinç sirkesi

  • sushi pirinci

  • su, artı pirinci durulamak için ekstra su

  • (2') parça kombu (isteğe bağlı)

  • toz şeker

  • koşer tuz

Yapılışı:

Adım 1: Orta boy bir kasede pirinci soğuk suyla örtün. Nişastaları serbest bırakmak için parmaklarınızla pirinci karıştırın, ardından süzün. Su çoğunlukla temiz olana kadar işlemi yaklaşık 3 kez daha tekrarlayın. Kaseyi tekrar soğuk suyla doldurun ve pirinci 30 dakika bekletin, ardından iyice süzün.

Adım 2: Bir pirinç pişirici veya orta boy bir tencerede, ıslatılmış pirinci, ⅔ su bardağı su ve kombuyu karıştırın. Eğer pirinç pişirici kullanıyorsanız, sushi pirinci veya beyaz pirinç ayarında pişirin. Tencere kullanıyorsanız, yüksek ateşte kaynatın. Kapağı kapatın, ateşi düşürün ve pirinç pişene kadar kısık ateşte pişirin, 12 ila 15 dakika. Ateşten alın ve pirinç şişip kabarana kadar, yaklaşık 10 dakika, buharlaşmasını bekleyin. Kombuyu atın.

Adım 3: Pirinci küçük bir fırın tepsisine veya 13'by9' fırın kabına yayın. Küçük bir kasede sirkeyi, şekeri ve tuzu çözülene kadar çırpın, ardından pirincin üzerine gezdirin. Bir tahta kaşık veya pirinç küreği kullanarak, sirke karışımını hızla pirince katlayın. (Çok fazla karıştırmayın yoksa pirinç yapışkan olur) Pirinci düz bir tabaka halinde düzgünce yayın ve yaklaşık 30 dakika soğumasını bekleyin.

26. Chipotle sandviç

26. Chipotle sandviç

Malzemeler:

  • 1/2 su bardağı mayonez

  • 1 adet chipotle biber, ince doğranmış

  • 1/4 çay kaşığı koşer tuz

  • 1/8 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

  • 1,5 su bardağı didiklenmiş döner tavuk göğsü

  • 2 adet (10cmx10cm) focaccia ekmeği, yatay olarak ikiye bölünmüş

  • 1/4 su bardağı taze fesleğen yaprağı

  • 115 gram oda sıcaklığında mozzarella, 1/2 cm kalınlığında dilimlenmiş

  • 1 adet olgun domates, 1/2 cm kalınlığında dilimlenmiş

  • 1/2 kırmızı soğan, ince dilimlenmiş

  • 1 çay kaşığı sızma zeytinyağı

Yapılışı:

Adım 1: Küçük bir kasede mayonez, biber, adobo sosu, 1/4 çay kaşığı tuz ve 1/8 çay kaşığı karabiberi karıştırın.

Adım 2: Tavuğu orta boy bir kaseye koyun. Üzerini kapatın ve 15 saniyelik aralıklarla karıştırarak mikrodalgada ısıtın, toplamda yaklaşık 1 dakika sürer.

Adım 3: Focaccia ekmeklerinin alt kısımlarını temiz bir yüzeye yerleştirin. Her dilimin üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı chipotle mayonezi sürün; üzerine fesleğen ekleyin. Her dilimin üzerine 3/4 su bardağı tavuk yerleştirin; karabiberle tatlandırın. Her birinin üzerine 2 dilim mozzarella ve 2 dilim domates ekleyin; bolca tuz ve karabiber ekleyin. Her birinin üzerine 2 dilim soğan ekleyin. Her focaccia ekmeğinin üst kısmının kesik yüzeyine yaklaşık 2 yemek kaşığı chipotle mayonez sürün ve sandviçleri kapatın.

Adım 4: Bir panini presi veya büyük bir ağır tavayı orta ateşte ısıtın. Yağ ile fırçalayın. Gerekirse partiler halinde, sandviçleri panini presine veya tavaya ekleyin; presi kapatın veya sandviçin üstüne başka bir ağır tava koyun.

Adım 5: Focaccia ekmeği her iki tarafta da çıtır ve altın rengi olana ve mozzarella eriyene kadar sandviçleri pişirin, 3 ila 4 dakika. Eğer bir tavada kızartıyorsanız, altı altın rengine dönene ve çıtır olana kadar 2 ila 3 dakika pişirin, ardından üstteki tavayı çıkarın, sandviçleri çevirin ve üstü altın rengi olana ve mozzarella eriyene kadar 1 ila 2 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.

27. Kabak sarma

27. Kabak sarma

Malzemeler:

  • 8 adet büyük yeşil lahana yaprağı 

  • 2 yemek kaşığı bitkisel yağ, bölünmüş

  • 1/2 büyük soğan, ince dilimlenmiş

  • 2 büyük dolmalık biber, ince dilimlenmiş

  • 1 çay kaşığı kuru kekik

  • Koşer tuzu

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 1 lb etek eti, ince dilimlenmiş

  • 6 dilim provolone peyniri

Yapılışı:

Adım 1: Büyük bir tencerede kaynar suya, lahana yapraklarını 30 saniye haşlamak için maşa kullanın. Kuruması için bir kağıt havlu üzerine yerleştirin.

Adım 2: Orta ateşte büyük bir tavada, 1 yemek kaşığı yağ ısıtın, ardından soğan ve biber ekleyin. Kekik, tuz ve biber ile tatlandırın. Soğan ve biberler yumuşayana kadar sık sık karıştırarak pişirin, yaklaşık 5 dakika. Tavadan çıkarın ve kalan yağı tavaya ekleyin.

Adım 3: Eti tek bir katman halinde ekleyin ve tuz ve biberle tatlandırın. Eti bir tarafı mühürlenene kadar pişirin, yaklaşık 2 dakika. Çevirin ve etin diğer tarafı mühürlenene ve sizin hoşunuza gidecek şekilde pişene kadar 2 dakika daha pişirin.

Adım 4: Soğan ve biberleri tavaya geri ekleyin ve karıştırmak için atın. Karışımın üzerine eşit bir provolone tabakası ekleyin ve tavayı sıkı oturan bir kapakla örtün. Peynir eriyene kadar pişirin, yaklaşık 1 dakika.

Adım 5: Lahana yaprağının merkezine bir kepçe et karışımı yerleştirin. Yaprağın kısa ucunu karışımın üzerine katlayın, sonra uzun tarafını açık uçlu bir burrito gibi sarın. Kalan malzemelerle tekrarlayın ve hemen servis yapın.

28. Chikpea salatası

28. Chikpea salatası

Malzemeler:

  • kutu nohut, süzülüp yıkanmış

  • orta boy salatalık, doğranmış

  • biber, doğranmış

  • kırmızı soğan, ince dilimlenmiş

  • 1/2 su bardağı doğranmış kalamata zeytin

  • 1/2 su bardağı ufalanmış beyaz peynir

  • Koşer tuzu

  • Taze çekilmiş karabiber

  • sızma zeytinyağı

  • 1/4 su bardağı beyaz şarap sirkesi

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 yemek kaşığı taze doğranmış maydanoz

  • 1/4 çay kaşığı kırmızı biber

  • Taze çekilmiş karabiber

Yapılışı:

1. Adım: Salatayı hazırlayın: Büyük bir kasede nohut, salatalık, biber, kırmızı soğan, zeytin ve beyaz peyniri karıştırın. Tuz ve biber ile tatlandırın.

2. Adım: Mayonezi hazırlayın: Kapaklı bir kavanozda zeytinyağı, sirke, limon suyu, maydanoz ve kırmızı biber ile karıştırın. Kavanozu kapatın ve emülsiyon oluşana kadar sallayın, ardından tuz ve biber ile tatlandırın.

3. Adım: Salatayı servis etmeden hemen önce mayonez ile karıştırın.

29. Acılı çorba

29. Acılı çorba

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • 1 orta boy soğan, doğranmış

  • 1 orta boy yeşil biber, doğranmış

  • 2 sap kereviz, doğranmış

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • . kıyma

  • 3 yemek kaşığı chili tozu

  • 2 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Koşer tuzu

  • karabiber

  • 1  kutu ezilmiş domates

  • 1  kutu barbunya fasulyesi, suyuyla birlikte

  • 1 kutu pinto fasulyesi, suyuyla birlikte

  • Rendelenmiş cheddar peyniri

  • Yeşil soğan

Yapılışı:

1. Adım: Büyük bir tencerede orta ateşte yağı ısıtın. Soğan, biber ve kerevizi ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin, yaklaşık 5 dakika. Domates salçasını ekleyin ve rengi koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırın, yaklaşık 2 dakika daha. Kıymayı ekleyin ve tahta bir kaşıkla eti parçalayarak pişirin, yaklaşık 6 dakika daha. Yağı süzün ve tekrar ateşe verin.

2. Adım: Chili tozu, kimyon ve sarımsak tozunu ekleyin ve tuz ve karabiberle bolca tatlandırın. Ezilmiş domatesleri ekleyin, ardından kutuyu yarıya kadar suyla doldurun, kalan domatesleri yakalamak için karıştırın ve tencereye ekleyin. Fasulyeleri ve sularını ekleyin ve karıştırın. Chili'yi kaynatın, ardından ateşi düşürün ve tatlar karışıp sıvı biraz azalana kadar yaklaşık 40 dakika bekletin. Gerekirse baharatları ayarlayın.

3. Adım: Chili'yi cheddar peyniri ve yeşil soğanla servis yapın.

30. Tavuk petty

30. Tavuk petty

Malzemeler:

  • 1/2 su bardağı mayonez

  • 1/4 su bardağı sarı hardal

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1/4 çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber

  • Koşer tuz

  • 100 g tavuk

  • 1 adet arpacık soğan

  • 1 yemek kaşığı un

  • 2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1/2 çay kaşığı koşer tuz, fazlasıyla

  • 1/4 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

  • 1 su bardağı ince kıyılmış mısır gevreği

  • Kızartmak için bitkisel yağ (yaklaşık 2 su bardağı)

  • 6 adet hamburger ekmeği

  • 1/2 adet marul, doğranmış

Yapılışı:

Adım 1: Orta boy bir kasede mayonez, hardal, bal ve kırmızı biberi karıştırın; tuzla tatlandırın. Kullanıma hazır olana kadar buzdolabında saklayın.

Adım 2: Mayonez 3 gün önceden yapılabilir. Hava geçirmez bir kapta saklayın ve buzdolabında tutun.

Tavuk hazırlığı için;

Adım 1: Büyük bir kasede tavuk, arpacık soğan, un, sarımsak tozu, tuz ve biberi karıştırın. 6 adet patti oluşturun.

Adım 2: Yüzeysel bir kasede, mısır gevreğini düz bir katman halinde yayın. Pattileri her iki tarafından mısır gevreğine basın.

Adım 3: Büyük, düz taraflı bir tavaya veya derin kızartma termometresi takılmış bir Hollanda fırınına, 1' derinliğinde yağ dökün. Termometre 350º gösterene kadar orta-yüksek ateşte ısıtın. Partiler halinde, pattileri, bir kez çevirerek, altın rengi olana ve pişene kadar kızartın, her tarafı 2 ila 3 dakika. Pattileri bir kağıt havlu kaplı tabağa aktarın; tuzla tatlandırın.

Adım 4: Her bir ekmeğin kesilmiş tarafına bal hardal mayonezi sürün. Alt ekmeğin üzerine marul koyun, üzerine domates ve/veya turşu ve bir tavuk patti ekleyin ve üst ekmeği kapatın.

31. Salatalı sandviç

31. Salatalı sandviç

Malzemeler:

  • 3 adet kemiksiz derisiz tavuk göğsü

  • 6 dilim limon

  • 6 dal dereotu

  • 1 yeşil elma, doğranmış

  • 1/2 kırmızı soğan, ince doğranmış

  • 2 kereviz sapı, ince doğranmış

  • 2/3 su bardağı mayonez

  • 1/4 su bardağı Dijon hardalı

  • 2 yemek kaşığı kırmızı şarap sirkesi

  • Koşer tuz

  • Taze çekilmiş karabiber

  • Servis için baget

  • Servis için tereyağı marulu

Yapılışı:

Adım 1: Büyük bir tencerede tavukları tek bir kat halinde düzenleyin. Tavukların üzerine limon dilimleri ve dereotu saplarını yerleştirin ve üzerini en az bir inç geçecek şekilde su ile doldurun. Suyu kaynatın, ardından ısıyı düşürün ve tavuklar tamamen pişene kadar 10 dakika boyunca kısık ateşte pişirin. 10 dakika dinlendirin, ardından 1' parçalar halinde dilimleyin.

Adım 2: Büyük bir kasede tavuk, elma, soğan ve kerevizi karıştırın.

Adım 3: Orta boy bir kasede mayonez, Dijon ve sirkeyi çırpın ve tuz ve biber ile tatlandırın.

Adım 4: Sosu tavuk karışımının üzerine dökün ve karıştırın.

Adım 5: Doğranmış dereotu ile süsleyin ve marul ile birlikte bagetin üzerinde servis yapın.

32. Portakallı salata

32. Portakallı salata

Malzemeler:

SALATA İÇİN

  • 3 su bardağı ince doğranmış marul veya buzlu marul

  • 2 su bardağı rendelenmiş kırmızı lahana

  • 2 su bardağı didiklenmiş tavuk

  • 1/2 su bardağı süzülmüş konserve mandalina

  • 1 paket instant ramen, ezilmiş (tatlandırıcı paketi atılır)

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş havuç

  • 1/3 su bardağı doğranmış yeşil soğan

  • 1/4 su bardağı dilimlenmiş badem

SOS İÇİN

  • 3 yemek kaşığı pirinç sirkesi

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı susam yağı

  • 1 yemek kaşığı hoisin sosu

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil

  • 1 diş sarımsak, doğranmış

  • 1/4 su bardağı bitkisel yağ

Yapılışı:

1. Adım: Salatayı hazırlayın: Büyük bir kasede marul, kırmızı lahana, tavuk, mandalina, ezilmiş ramen erişte, havuç, yeşil soğan ve dilimlenmiş bademi karıştırın.

2. Adım: Sosu hazırlayın: Küçük bir kasede sirke, bal, susam yağı, hoisin sosu, soya sosu, zencefil ve sarımsağı çırpın. Sürekli çırparak bitkisel yağı yavaşça ekleyin.

3. Adım: Servis yapmadan önce, sosu salatanın üzerine gezdirin ve karıştırın.

33. Ham sandviç

33. Ham sandviç

Malzemeler:

OTLU MAYONEZ İÇİN

  • 1 su bardağı mayonez

  • 2 yemek kaşığı taze doğranmış maydanoz

  • 2 çay kaşığı taze doğranmış kekik

  • 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak, doğranmış

SANDVİÇ İÇİN

  • 8 dilim ekmek, örneğin ekşi hamur ekmeği veya ciabatta

  • 1/2 su bardağı otlu mayonez

  • 1/4 su bardağı Dijon hardalı

  • 12 dilim jambon

  • 8 dilim provolone peyniri

  • 1 avuç roka

  • 1 domates, ince dilimlenmiş

  • 1/2 kırmızı soğan, ince dilimlenmiş

  • Tüm Besin Değerlerini Görün

Yapılışı:

Adım 1: Orta boy bir kasede mayonez, maydanoz, kekik, yağ ve sarımsağı çırpın.

Adım 2: 4 dilim ekmeğin üzerine 2 yemek kaşığı otlu mayonez sürün. Diğer 4 dilim ekmeğin üzerine 1 yemek kaşığı hardal sürün. Her bir mayonezli ekmek dilimini 3 dilim jambon, 2 dilim provolone, roka, birkaç dilim domates ve kırmızı soğanla doldurun. Kalan ekmek dilimlerini, hardallı tarafı aşağıya gelecek şekilde üst kısma koyun.

34. Tombik

34. Tombik

Malzemeler:

  • 100 g kıyma

  • 1 çay kaşığı chili tozu

  • 1/2 çay kaşığı toz biber

  • 1/2 çay kaşığı toz kimyon

  • Koşer tuz

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 8 büyük un tortillası

  • 1/2 su bardağı nacho peynir sosu

  • 4 tostada kabuğu

  • 1 su bardağı ekşi krema

  • 2 su bardağı rendelenmiş marul

  • 1 su bardağı doğranmış domates

  • 1 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri

  • 1 su bardağı rendelenmiş Monterey Jack peyniri

  • 1 yemek kaşığı bitkisel yağ

Yapılışı:

Adım 1: Orta ateşte büyük bir yapışmaz tavada, kıyma ve baharatları tuz ve biber ile birleştirin. Tahta bir kaşıkla eti parçalayarak, pembe olmayana kadar yaklaşık 6 dakika pişirin. Eti bir kaseye alın ve bir kenara koyun. Yağı süzün ve tavayı temizleyin.

Adım 2: 4 büyük un tortillasını üst üste koyun ve ortasına bir tostada kabuğu yerleştirin. Bir soyucu bıçağı kullanarak, kabuğun kenarlarını izleyerek 4 küçük un tortillası kesin.

Adım 3: Crunchwrap'leri oluşturun: Kalan 4 büyük un tortillasının ortasına bir kepçe kıyma ekleyin, katlamak için geniş bir kenar bırakın. Her birinin üzerine peynir sosu gezdirin, ardından bir tostada kabuğu yerleştirin. Her kabuğun üzerine ekşi krema sürün, ardından marul, domates ve peynirlerle üstünü kaplayın. Küçük un tortillası kesimlerini üstüne yerleştirin ve büyük tortillanın kenarlarını merkeze doğru sıkıca katlayın, kıvrımlar oluşturun. Crunchwrap'leri hızla ters çevirin, böylece kıvrımlar altta kalır ve bir arada dururlar.

Adım 4: Aynı tavada, orta ateşte pişirin.

35. Kuzu gyro

35. Kuzu gyro

Malzemeler:

  • 1 küçük sarı soğan, kabaca doğranmış

  • 5 diş sarımsak, 3'ü doğranmış, 2'si bütün

  • 1 çay kaşığı taze kekik yaprağı veya 2 çay kaşığı kuru kekik

  • Koşer tuz

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 2 pound kıyma kuzu eti

  • 2 su bardağı tam yağlı yoğurt

  • 1 İngiliz salatalığı, rendelenmiş

  • 2 yemek kaşığı doğranmış dereotu veya nane

  • Servis için ısıtılmış lavaş veya pita

  • Servis için dilimlenmiş domates

  • Servis için doğranmış marul

  • Servis için ince dilimlenmiş kırmızı veya sarı soğan

Yapılışı:

1. Adım: Fırını 350°'ye ısıtın. Bir ekmek kalıbını her iki taraftan taşacak şekilde folyo ile kaplayın.

2. Adım: Soğanı, 2 bütün sarımsağı, kekiği, 1 yemek kaşığı tuzu ve ½ çay kaşığı biberi bir mutfak robotunun kabına ekleyin. Çok ince doğranana kadar işleyin, gerektiğinde yanları lastik spatula ile kazıyın. Kıyma kuzuyu ekleyin ve karışım çok pürüzsüz olana kadar işlemeye devam edin, toplamda yaklaşık 1 dakika, gerektiğinde eti karıştırın ve yanları kazıyın.

3. Adım: Karışımı ekmek kalıbına aktarın ve spatula ile bastırın, üstünü düzleştirin. Bir anlık okuma termometresi ekmek kalıbının merkezine 165° okuyana kadar pişirin, 50 ila 60 dakika. Oda sıcaklığında 1 saat soğutun.

4. Adım: Bu arada tzatziki sosunu yapın: Orta boy bir kasede yoğurt, salatalık, kalan 3 diş doğranmış sarımsak, dereotu ve 1 çay kaşığı tuzu karıştırın. Kullanıma hazır olana kadar buzdolabında saklayın.

5. Adım: Izgarayı yüksek ısıya getirin ve rafı en yüksek konuma yerleştirin. Kenarlı bir fırın tepsisini folyo ile kaplayın. Ekmek kalıbını ince dilimlere (⅛” ila ¼” kalınlığında) kesin. Dilimleri fırın tepsisine yerleştirin ve kenarlar kıtır olana kadar ızgara yapın, 2 ila 3 dakika.

6. Adım: Sandviçleri birkaç et şeridi ile bir lavaş veya pita üzerine yerleştirerek ve tzatziki sos, marul, dilimlenmiş domates ve dilimlenmiş soğan ile üstünü kaplayarak hazırlayın.

36. Şipşak sandviç

36. Şipşak sandviç

Malzemeler:

  • 4 dilim ekşi mayalı ekmek

  • 2 yemek kaşığı mayonez

  • 2 yemek kaşığı hardal

  • 2 çay kaşığı bal

  • 6 dilim İsviçre peyniri

  • 6 dilim jambon

  • 8 dilim turşu

Yapılışı:

Adım 1: Her bir ekmek diliminin bir tarafına mayonez sürün. Küçük bir kasede, hardal ve balı karıştırın.

Adım 2: Dört dilimin 2'sine, mayonezin ters tarafına hardal karışımını sürün. Her birine 3 dilim peynir ve 3 dilim jambon ekleyin. Her birine 4 dilim turşu ekleyin, sonra kalan ekmek dilimiyle üstünü kapatın, mayonezli taraf dışarıda olacak şekilde.

Adım 3: Orta ateşte büyük bir tavayı ısıtın. Sandviçleri ekleyin ve ekmek altın rengini alana ve peynir eriyene kadar pişirin, her tarafı 3 dakika.

37. Sebzeli makarna

37. Sebzeli makarna

Malzemeler:

  • 1 küçük kırmızı soğan, ince doğranmış

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş havuç

  • 1/4 su bardağı ince doğranmış turşu

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 çay kaşığı toz şeker

  • 1 çay kaşığı koşer tuz, ayrılmış

  • yarım paket makarna

  • 1/2 su bardağı acı mayonez

  • 1/2 çay kaşığı tütsülenmiş biber

  • 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

  • 2 haşlanmış yumurta, doğranmış

  • 1 yeşil soğan

Yapılışı:

Adım 1: Orta boy bir kasede, soğan, havuç, turşu, limon suyu, şeker ve ½ çay kaşığı tuzu karıştırın. Bir kenara koyun.

Adım 2: Bu arada, orta boy bir tencerede, makarna, 2 su bardağı su ve kalan ½ çay kaşığı tuzu karıştırın ve kaynatın. Sık sık karıştırarak, makarnanın al dente olması için yaklaşık 5 dakika pişirin. Hemen süzün ve biraz soğumasını bekleyin.

Adım 3: Büyük bir kasede, ton balığı, mayonez, biber ve karabiberi karıştırın. Makarna ve turşu karışımını ekleyin ve iyice karıştırın, ardından yumurtaları ekleyin.

Adım 4: Servis yapmadan önce yeşil soğan ile süsleyin.

38. Izgara tavuklu salata

38. Izgara tavuklu salata

Malzemeler:

  • 2 adet kemiksiz tavuk göğsü

  • 1 çay kaşığı toz kişniş

  • 1 çay kaşığı kuru kekik

  • Koşer tuz

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • 4 yemek kaşığı kırmızı şarap sirkesi

  • 1 yemek kaşığı taze doğranmış maydanoz

  • 4 adet doğranmış marul kalbi

  • 3 adet ince dilimlenmiş Pers salatalığı

  • 1 su bardağı yarıya kesilmiş kiraz ya da üzüm domates

  • 2 adet dilimlenmiş avokado

  • 1/2 su bardağı çekirdeği çıkarılmış kalamata zeytin

Yapılışı:

1. Adım: Izgarayı orta-yüksek ateşte ısıtın. Tavuğu kişniş, kekik, tuz ve biber ile tatlandırın. Kapalı ızgarada, yarıya geldiğinde çevirin, hafifçe kararmış ve göğsün en kalın kısmı termometre ile ölçüldüğünde 165ºF olana kadar pişirin, 18 ila 22 dakika. Başka 5 dakika daha dinlendirin, sonra dilimleyin.

2. Adım: Bu arada, sosu hazırlayın. Zeytinyağı, kırmızı şarap sirkesi ve maydanozu küçük bir kasede çırpın ve tuz ve biber ile tatlandırın.

3. Adım: Marul, salatalık, domates, avokado, peynir ve zeytinleri dört servis kasesine bölün. Üstüne dilimlenmiş tavuk ekleyin, sonra sosla gezdirin.

39. Çedarlı sandviç

39. Çedarlı sandviç

Malzemeler:

  • 1/3 su bardağı mayonez

  • 1/2 limonun suyu

  • 1/2 çay kaşığı kırmızı biber (isteğe bağlı)

  • 2 adet (6oz.) ton balığı kutusu

  • 1 adet kereviz sapı, ince doğranmış

  • 2 adet turşulu salatalık, ince doğranmış

  • 1/4 su bardağı ince doğranmış kırmızı soğan

  • 2 yemek kaşığı taze doğranmış maydanoz

  • Koşer tuzu

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 8 dilim ekmek, örneğin ekşi mayalı ekmek

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 adet domates, dilimlenmiş

  • 8 dilim cheddar peyniri

Yapılışı:

Adım 1: Fırını 200°C'ye ısıtın. Büyük bir kasede mayonez, limon suyu ve kırmızı biberi (kullanıyorsanız) çırpın.

Adım 2: Ton balığını süzün ve mayonez karışımına ekleyin. Bir çatal yardımıyla ton balığını parçalara ayırın. Kereviz, turşu, kırmızı soğan ve maydanozu ekleyin ve karıştırın. Tuz ve biber ile tatlandırın.

Adım 3: Her bir ekmek diliminin bir tarafını yağlayın. Yağlanmamış bir tarafı yaklaşık 1/2 su bardağı ton balığı salatası, 2 ila 3 dilim domates ve 2 dilim peynir ile doldurun. Üzerine bir dilim daha ekmek koyun, yağlanmış tarafı yukarı bakacak şekilde. Kalan malzemelerle aynı işlemi tekrarlayın ve büyük bir fırın tepsisine yerleştirin. Peynir eriyene kadar 5 ila 8 dakika pişirin.

40. Tortellinili salata

40. Tortellinili salata

Malzemeler:

  • taze peynirli tortellini

  • 1/4 su bardağı

  • sızma zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı

  • balsamik sirke

  • 1/2 yemek kaşığı bal

  • koşer tuz

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 3/4 su bardağı

  • doğranmış salam veya prosciutto

  • 1/2 su bardağı

  • bebek ıspanak

  • 1/2 su bardağı

  • yağda güneşte kurutulmuş domates

  • 1/4 su bardağı

  • taze rendelenmiş Parmesan peyniri

Yapılışı:

Adım 1: Tuzlu kaynar su dolu büyük bir tencerede, paketin üzerindeki talimatlara göre tortelliniyi pişirin. Süzün ve büyük bir servis kasesine aktarın.

Adım 2: Sosu hazırlayın: Zeytinyağı, balsamik sirke ve balı çırpın ve tuz ve biberle tatlandırın.

Adım 3: Kaseye prosciutto, ıspanak, güneşte kurutulmuş domates ve sos ekleyin ve iyice karıştırın. Parmesan peyniri ile süsleyin.

41. Tavuklu salata

41. Tavuklu salata

Malzemeler:

SALATA İÇİN

  • makarna

  • 2 adet kemiksiz derisiz tavuk göğsü 

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Koşer tuz

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • 4 dilim pişmiş ve ufalanmış bacon

  • 2 su bardağı yarıya kesilmiş cherry domates

  • 2 su bardağı ıspanak

  • 1/2 su bardağı ufalanmış beyaz peynir

  • 1/4 kırmızı soğan, ince dilimlenmiş

  • 2 yemek kaşığı taze doğranmış dereotu

SOS İÇİN

  • 1/4 su bardağı sızma zeytinyağı

  • 3 yemek kaşığı kırmızı şarap sirkesi

  • 1/2 çay kaşığı İtalyan baharatı

  • 1 diş sarımsak, doğranmış

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • Koşer tuz

  • Taze çekilmiş karabiber

Yapılışı:

1. Adım: Büyük bir tencerede tuzlu kaynar suya fusilli makarnayı ekleyin ve paketin üzerinde belirtildiği gibi al dente oluncaya kadar pişirin. Süzün ve büyük bir kaseye aktarın.

2. Adım: Tavuk göğüslerini sarımsak tozu, tuz ve biber ile baharatlandırın. Büyük bir tavada orta ateşte yağı ısıtın. Tavukları her iki tarafı da altın rengi oluncaya ve tamamen pişene kadar 8 dakika boyunca pişirin.

3. Adım: Bu arada, sosu hazırlayın: Orta boy bir kasede yağı, sirkeyi, İtalyan baharatını, sarımsağı ve hardalı çırpın. Tuz ve biber ile tatlandırın.

4. Adım: Makarnanın olduğu büyük kasede, kalan tüm malzemeleri karıştırın. Sosu salatanın üzerine dökün, karıştırın ve servis yapın.

42. Körili makarna

42. Körili makarna

Malzemeler:

  • kemiksiz tavuk 

  • 2 çay kaşığı havuç, rendelenmiş

  • 2 yemek kaşığı kereviz sapı, ince dilimlenmiş

  • 1/2 su bardağı kavrulmuş kaju

  • 1/4 su bardağı taze doğranmış kişniş

  • 1/4 su bardağı kuru üzüm

SOS İÇİN

  • 1/2 su bardağı mayonez

  • 1/4 su bardağı Yunan yoğurdu

  • 1/2 limonun suyu

  • 2 çay kaşığı köri tozu

  • 1/2 çay kaşığı bal

  • Koşer tuzu

  • Taze çekilmiş karabiber

Yapılışı:

1. Adım: Büyük bir salata kasesinde tüm malzemeleri karıştırın.

2. Adım: Sosu hazırlayın: Küçük bir kasede mayonez, yoğurt, limon suyu, köri tozu ve balı çırpın ve tuz ve biber ile tatlandırın.

3. Adım: Salata malzemelerinin üzerine dökün ve karıştırın.

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