Uzun Bir İş Gününün Ardından Hızlıca Yemek Yapmak İsteyenlere 42 Leziz ve Kolay Tarif

Malzemeler:

1/2 su bardağı mayonez

1 adet chipotle biber, ince doğranmış

1/4 çay kaşığı koşer tuz

1/8 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1,5 su bardağı didiklenmiş döner tavuk göğsü

2 adet (10cmx10cm) focaccia ekmeği, yatay olarak ikiye bölünmüş

1/4 su bardağı taze fesleğen yaprağı

115 gram oda sıcaklığında mozzarella, 1/2 cm kalınlığında dilimlenmiş

1 adet olgun domates, 1/2 cm kalınlığında dilimlenmiş

1/2 kırmızı soğan, ince dilimlenmiş

1 çay kaşığı sızma zeytinyağı

Yapılışı:

Adım 1: Küçük bir kasede mayonez, biber, adobo sosu, 1/4 çay kaşığı tuz ve 1/8 çay kaşığı karabiberi karıştırın.

Adım 2: Tavuğu orta boy bir kaseye koyun. Üzerini kapatın ve 15 saniyelik aralıklarla karıştırarak mikrodalgada ısıtın, toplamda yaklaşık 1 dakika sürer.

Adım 3: Focaccia ekmeklerinin alt kısımlarını temiz bir yüzeye yerleştirin. Her dilimin üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı chipotle mayonezi sürün; üzerine fesleğen ekleyin. Her dilimin üzerine 3/4 su bardağı tavuk yerleştirin; karabiberle tatlandırın. Her birinin üzerine 2 dilim mozzarella ve 2 dilim domates ekleyin; bolca tuz ve karabiber ekleyin. Her birinin üzerine 2 dilim soğan ekleyin. Her focaccia ekmeğinin üst kısmının kesik yüzeyine yaklaşık 2 yemek kaşığı chipotle mayonez sürün ve sandviçleri kapatın.

Adım 4: Bir panini presi veya büyük bir ağır tavayı orta ateşte ısıtın. Yağ ile fırçalayın. Gerekirse partiler halinde, sandviçleri panini presine veya tavaya ekleyin; presi kapatın veya sandviçin üstüne başka bir ağır tava koyun.

Adım 5: Focaccia ekmeği her iki tarafta da çıtır ve altın rengi olana ve mozzarella eriyene kadar sandviçleri pişirin, 3 ila 4 dakika. Eğer bir tavada kızartıyorsanız, altı altın rengine dönene ve çıtır olana kadar 2 ila 3 dakika pişirin, ardından üstteki tavayı çıkarın, sandviçleri çevirin ve üstü altın rengi olana ve mozzarella eriyene kadar 1 ila 2 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.