Uzun Bir İş Gününün Ardından Hızlıca Yemek Yapmak İsteyenlere 42 Leziz ve Kolay Tarif

Malzemeler:
mayonez
ketçap
hardal
tatlı turşu sosu
elma sirkesi
koşer tuzu
sarımsak tozu
soğan tozu
tatlı kırmızı biber
kıyma
Taze çekilmiş karabiber
4 adet tortilla
8 dilim Amerikan peyniri
2 yemek kaşığı ince doğranmış beyaz soğan
1 adet dereotlu turşu
ince doğranmış marul
20 adet mini tortilla cipsi
Kanola yağı
1 yemek kaşığı eritilmiş tuzsuz tereyağı
1 çay kaşığı kavrulmuş susam
Yapılışı:
Küçük bir kasede mayonez, ketçap, hardal, turşu sosu, sirke, tuz, sarımsak tozu, soğan tozu ve kırmızı biberi karıştırın. Kaseyi plastikle kaplayın ve kullanıma hazır olana kadar soğutun.
Adım 1: Etinizi 8 (yaklaşık 60 gram) parçaya bölün. Birini alıp iki parça yağlı kağıt arasına koyun. Bir bardak ya da ölçü kabının altını kullanarak ince bir daire oluşturun. Her katı ayrı ayrı yağlı kağıtla üst üste koyun.
Adım 2: Tavayı orta-yüksek ateşte ısıtın. Bir tarafı tuz ve karabiberle tatlandırın. Partiler halinde, köfteleri 2 dakika kızartın, sonra çevirin ve köfteler biraz küçülmeye başlayana kadar 1 dakika daha pişirin. Bir tabağa alın ve biraz soğumasını bekleyin.
Adım 3: Bir tortilla alın ve Crunchwrap'ı şu sırayla oluşturun: 1 dilim Amerikan peyniri, 1 burger köftesi, 1 çay kaşığı Mac sosu, 1/2 çay kaşığı soğan, 2 dilim turşu, 1 yemek kaşığı marul, 5 tortilla cipsi, 1 burger köftesi, 1 çay kaşığı Mac sosu, 1/2 çay kaşığı soğan, 2 dilim turşu, 1 yemek kaşığı marul ve 1 dilim Amerikan peyniri. Tortillanın kenarlarını merkeze doğru sıkıca katlayın.
Adım 4: Ateşi orta dereceye indirin ve tavayı yağlayın. Dikiş kısmı aşağıya gelecek şekilde yerleştirin ve tortilla altın rengi olana ve kızarana kadar yaklaşık 3 dakika her iki tarafta pişirin.
Adım 5: Crunchwrap'ları bir tabağa yerleştirin. Üzerine tereyağı sürün ve susam serpin. Kalan Mac sosu ile servis yapın.