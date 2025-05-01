Çam Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakımında 9 Yaşındaki Zihinsel Engelli Çocuğa Cinsel İstismar İddiası

İstanbul'daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen skandal olay gündeme bomba gibi düştü. Yoğun bakımda ağır zihinsel ve bedensel engeli bulunan 9 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar bulgusu tespit edildi. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma kapsamında, yoğun bakıma girip çıktığı belirlenen temizlik ve sağlık görevlileri, bazı doktorlar ile aile üyeleri dahil toplam 26 kişi hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.