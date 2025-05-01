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Çam Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakımında 9 Yaşındaki Zihinsel Engelli Çocuğa Cinsel İstismar İddiası

Çam Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakımında 9 Yaşındaki Zihinsel Engelli Çocuğa Cinsel İstismar İddiası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.05.2025 - 11:45

İstanbul'daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen skandal olay gündeme bomba gibi düştü. Yoğun bakımda ağır zihinsel ve bedensel engeli bulunan 9 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar bulgusu tespit edildi. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. 

Soruşturma kapsamında, yoğun bakıma girip çıktığı belirlenen temizlik ve sağlık görevlileri, bazı doktorlar ile aile üyeleri dahil toplam 26 kişi hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

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9 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine başlatılan adli ve idari süreçle ilgili Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

9 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine başlatılan adli ve idari süreçle ilgili Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

İstanbul'daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 9 yaşındaki ağır zihinsel ve bedensel engelli bir çocuğa yönelik cinsel istismar bulgularının tespit edilmesinin ardından 26 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 

Soruşturmaya dair haberlerin ardından Sağlık Bakanlığı’ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'Bazı basın yayın organlarında yer alan 'devlet hastanesinde cinsel istismar' başlıklı habere ilişkin açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Soruşturma kapsamında, yoğun bakıma girip çıktığı belirlenen temizlik ve sağlık görevlileri, bazı doktorlar ile aile üyeleri dahil toplam 26 kişi hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması:

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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