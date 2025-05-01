Ekrem İmamoğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Telef" Yanıtı: "Sonunda Ağzındaki Baklayı Çıkarmışsın"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset yolunda telef olup gidecek?” ifadelerini kullanmıştı.
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cevap verdi. “Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın” diyen İmamoğlu, “Cumhurbaşkanının ‘telef oldunuz’, ‘telef olacaksınız’ sözü Türk siyasi tarihinin en dehşet verici itiraflarından birisidir.” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP’nin Meclis’teki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuştu.
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cevap verdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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