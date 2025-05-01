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Ekrem İmamoğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Telef" Yanıtı: "Sonunda Ağzındaki Baklayı Çıkarmışsın"

Ekrem İmamoğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Telef" Yanıtı: "Sonunda Ağzındaki Baklayı Çıkarmışsın"

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.05.2025 - 14:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset yolunda telef olup gidecek?” ifadelerini kullanmıştı.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cevap verdi. “Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın” diyen İmamoğlu, “Cumhurbaşkanının ‘telef oldunuz’, ‘telef olacaksınız’ sözü Türk siyasi tarihinin en dehşet verici itiraflarından birisidir.” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP’nin Meclis’teki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP’nin Meclis’teki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Özgür Özel için, “Perişan haliyle cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başladı” diyen Erdoğan, “Bunların eski başkanı (Kemal Kılıçdaroğlu) aynı hevesle kurmadık masa bırakmadı. Ama sonucu gördük. Güya Cumhurbaşkanı olacaktı, tarih oldu. Şimdi kapısını kimse çalmıyor. Bunun nefesi 2028’e kadar yetecek mi; göreceğiz. Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset yolunda telef olup gidecek?” ifadelerini kullanmıştı.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cevap verdi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cevap verdi.
twitter.com

Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın!

Ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu unutup açıkça bir cumhurbaşkanı adayını “telef” etmekle tehdit etmişsin.

Beni değil on milyonlarca seçmeni, milleti tehdit ediyorsun.

Aziz Milletim!

Cumhurbaşkanının “telef oldunuz”, “telef olacaksınız” sözü Türk siyasi tarihinin en dehşet verici itiraflarından birisidir.

Erdoğan rakiplerini saf dışı bırakmak için her yolu denediğini, daha da deneyeceğini itiraf etmiştir.

Seçimi iptal ederek, milli iradeyi yok sayarak, emrine aldığı yargı marifetiyle rakibini hapse atıp 35 yıllık diplomasını iptal ederek, aile fertlerini hapse atarak bizi durduramayacağını gören bu akla şu soruyu sorun:

Bilmediğimiz başka hangi yöntemlerin var? Daha ne yapacaksın? Henüz “heybenden” çıkarmadığın başka ne kaldı?

Aziz Milletim;

Telef olan Türk ekonomisidir, iştir, aştır, ekmektir,

Telef olan demokrasi ve hukuktur,

Telef olan milyonlarca emeklinin, işçinin, memuru , çiftçinin, gencin hayatıdır,

Telef olan “milletin hizmetkarı” diye yola çıkarıp bir kenara atılan Ak Partili kadrolardır,

Telef olan her musibete rağmen yıllarca Erdoğan’ı sırtlamış Ak Partili seçmenin umutlarıdır.

Bu kötücül aklın yakıp yıkmadığı, canından bezdirmediği, inim inim inletmediği, “telef etmediği” ne kaldı?

Allah’ın izni, milletin desteğiyle ne telef olacağız, ne de kimseyi telef edeceğiz.

Ülkeyi bu kötücül akıldan kurtarıp düze çıkaracağız.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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