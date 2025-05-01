Mecidiyeköy’de Abluka Nedeniyle İşe Gidemeyen Vatandaş Sitem Etti: “Yatalak Çocuğum Var, 60 Tane İlaç İçiyor”

1 Mayıs yürüyüşleri için Taksim Meydanı yasaklanmıştı. Bu sebeple vatandaşlar Mecidiyeköy’de bir araya gelerek Taksim’e yürümek istedi. Polis Mecidiyeköy’de buluşan eylemcileri ablukayla engelledi. Bir vatandaş, işe gitmek için otobüs durağına doğru ilerlerken engelle karşılaştı. Polise derdini anlatmak istedi ancak geri dönüş alamadı. Yatalak oğlu olduğunu ve ilaçlarını alabilmek için işe gitmesini gerektiğini dile getirmişti.