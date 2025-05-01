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Mecidiyeköy’de Abluka Nedeniyle İşe Gidemeyen Vatandaş Sitem Etti: “Yatalak Çocuğum Var, 60 Tane İlaç İçiyor”

Mecidiyeköy’de Abluka Nedeniyle İşe Gidemeyen Vatandaş Sitem Etti: “Yatalak Çocuğum Var, 60 Tane İlaç İçiyor”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.05.2025 - 12:58

1 Mayıs yürüyüşleri için Taksim Meydanı yasaklanmıştı. Bu sebeple vatandaşlar Mecidiyeköy’de bir araya gelerek Taksim’e yürümek istedi. Polis Mecidiyeköy’de buluşan eylemcileri ablukayla engelledi. Bir vatandaş, işe gitmek için otobüs durağına doğru ilerlerken engelle karşılaştı. Polise derdini anlatmak istedi ancak geri dönüş alamadı. Yatalak oğlu olduğunu ve ilaçlarını alabilmek için işe gitmesini gerektiğini dile getirmişti.

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İşte o anlar 👇

Vatandaşın o anlarını gazeteci Fatoş Erdoğan Twitter hesabından paylaştı.

Vatandaşın o anlarını gazeteci Fatoş Erdoğan Twitter hesabından paylaştı.

“Çocuğu yatalak olan, işe gitmesi ablukayla engellenen bir babanın isyanı!

Mecidiyeköy Meydanı'ndan Taksim’e yürümek isteyenler ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Basın alandan zorla itilerek çıkarıldı.

1 Mayıs'ta ellerinde karanfillerle Taksim’e çağrısı yapan #1M2025Taksim tertip komitesi Mecidiyeköy Meydanı'nda.

CHP ve DEM Parti heyeti de Mecidiyeköy Meydanı'nda”

Paylaşımda yukarıdaki sözlere yer verdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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