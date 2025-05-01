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Mahmut Tanal, Mecidiyeköy’de 1 Mayıs Yürüyüşlerinde Gözaltı Yapan Polislere Engel Olmak İçin Araca Çıktı

Mahmut Tanal, Mecidiyeköy’de 1 Mayıs Yürüyüşlerinde Gözaltı Yapan Polislere Engel Olmak İçin Araca Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.05.2025 - 12:16

İşçilerin 1 Mayıs eylemleri için Taksim Meydanı’nın yasak olacağı açıklanmıştı. Mecidiyeköy’de buluşarak Taksim’e yürümek isteyenler bir araya geldi. Vatandaşlara CHP ve DEM Parti heyeti de eşlik etti. Ancak Mecidiyeköy Meydanı’nda gerginlik yaşanmasıyla polisler kimi vatandaşları gözaltına aldı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal olay yerindeydi ve polis aracına çıkarak gözaltılara engel olmak için çaba gösterdi.

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Görüntüleri aktaran gazeteci Fatoş Erdoğan basının da alandan zorla çıkarıldığını aktardı.

Görüntüleri aktaran gazeteci Fatoş Erdoğan basının da alandan zorla çıkarıldığını aktardı.

Taksim Meydanı 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda eylemlerin hafızalara kazınan lokasyonu. Ancak bu yıl da yasaklandı. 

Mahmut Tanal’ın gözaltılara engel olmak istediği görüntüler anben kayda alındı ve sosyal medyada da gündem oldu. Tanal son zamanlarda sıkça adını duyduklarımızdan. Özellikle eylemlerde ve toplumsal meselelerde açık yüreklilikle tavrını göstermesiyle konuşuluyor.

Tanal, Twitter hesabından da alanda neler olduğunun paylaşımını yaptı. 👇

Tanal’ın ablukaya alınmak istediği anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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