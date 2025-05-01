Mahmut Tanal, Mecidiyeköy’de 1 Mayıs Yürüyüşlerinde Gözaltı Yapan Polislere Engel Olmak İçin Araca Çıktı
İşçilerin 1 Mayıs eylemleri için Taksim Meydanı’nın yasak olacağı açıklanmıştı. Mecidiyeköy’de buluşarak Taksim’e yürümek isteyenler bir araya geldi. Vatandaşlara CHP ve DEM Parti heyeti de eşlik etti. Ancak Mecidiyeköy Meydanı’nda gerginlik yaşanmasıyla polisler kimi vatandaşları gözaltına aldı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal olay yerindeydi ve polis aracına çıkarak gözaltılara engel olmak için çaba gösterdi.
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Görüntüleri aktaran gazeteci Fatoş Erdoğan basının da alandan zorla çıkarıldığını aktardı.
Tanal, Twitter hesabından da alanda neler olduğunun paylaşımını yaptı. 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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