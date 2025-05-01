Mahmut Tanal, Mecidiyeköy’de 1 Mayıs Yürüyüşlerinde Gözaltı Yapan Polislere Engel Olmak İçin Araca Çıktı

İşçilerin 1 Mayıs eylemleri için Taksim Meydanı’nın yasak olacağı açıklanmıştı. Mecidiyeköy’de buluşarak Taksim’e yürümek isteyenler bir araya geldi. Vatandaşlara CHP ve DEM Parti heyeti de eşlik etti. Ancak Mecidiyeköy Meydanı’nda gerginlik yaşanmasıyla polisler kimi vatandaşları gözaltına aldı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal olay yerindeydi ve polis aracına çıkarak gözaltılara engel olmak için çaba gösterdi.