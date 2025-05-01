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İşçiler Gözaltına Alındı: Taksim’e Yürümek İsteyen İşçilere Polis Müdahalesi

İşçiler Gözaltına Alındı: Taksim’e Yürümek İsteyen İşçilere Polis Müdahalesi

taksim
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.05.2025 - 12:09

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Taksim’de kutlamak isteyen vatandaşlar Beşiktaş ve Mecidiyeköy’de toplanarak Taksim’e yürümek istedi.

Polis ekipleri ise işçilerin yürüyüşüne izin vermeyerek müdahale etti. Olayda çok kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs kutlamaları için Taksim’e izin vermemişti.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs kutlamaları için Taksim’e izin vermemişti.

Mecidiyeköy'de toplanarak Taksim'e gitmek isteyen, aralarında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın da yer aldığı gruba polis izin vermedi.

Polisin uyarılarına rağmen yürümekte ısrar eden bazı kişiler gözaltına alındı.

Beşiktaş’tan Taksim’e çıkışa da izin verilmedi.

Beşiktaş’tan Taksim’e çıkışa da izin verilmedi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup, taşıdıkları çeşitli pankartlar ve flamalarla sloganlar atarak Beşiktaş'ın ara sokaklarından Barbaros Bulvarı'na çıkmak istedi.

Çevik kuvvet ekipleri, bulvara çıkışlarına izin vermediği gruba müdahalede bulundu. Bu sırada taşkınlık yapan bazı kişiler gözaltına alınırken, ara sokaklardan bulvara çıkarak Taksim'e yürümek isteyen gruba da izin verilmedi.

Gözaltına alınanlar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Olaylardan görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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