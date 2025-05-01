onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hastalar Tahliye Edildi: Tunceli Devlet Hastanesi’nde Yangın Paniği

Hastalar Tahliye Edildi: Tunceli Devlet Hastanesi’nde Yangın Paniği

Tunceli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.05.2025 - 11:43

Tunceli Devlet Hastenesi’nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Oksijen tüplerinin dolumunun yapıldığı bölgede başlayan yangın nedeniyle hastanedeki hastalar tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tunceli Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

Tunceli Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

Zemin katında oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

Hastanenin içini duman kapladı. İhbarla hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastalar tahliye edildi.

Hastalar tahliye edildi.

Hastanede tedavi gören yaklaşık 40 hasta ise sedyelerle ve yataklarla hastanenin açık otopark alanına tahliye edildi. 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Binanın içine dolan dumanın tahliyesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Hastaneden görüntüler 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın