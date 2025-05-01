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Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan Oyuncu Boykotuna Destek: "Tutuklanmayı Göze Aldım"

Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan Oyuncu Boykotuna Destek: "Tutuklanmayı Göze Aldım"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.05.2025 - 11:19

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, boykot paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmış ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest kalmıştı.

T24’ten Binnaz Saktanber’e konuşan Üzümoğlu, gösterdiği tepki ve paylaşımları nedeniyle tutuklanmayı göze aldığını söyleyerek, olaylarla ilgili fikirlerini belirtmeyen oyuncu arkadaşlarının boykot edilmesinin de doğru olduğunu ifade etti.

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Cem Yiğit Üzümoğlu 2 Nisan boykotuna destek paylaşımı sonrasında gözaltına alınmıştı.

Cem Yiğit Üzümoğlu 2 Nisan boykotuna destek paylaşımı sonrasında gözaltına alınmıştı.

Ünlü oyuncu gözaltı sonrasında çıkarıldığı mahkemede yurt dışı çıkış yasağı ile serbest kalmıştı. 

Sonrasında paylaşımlarına devam eden Cem Yiğit Üzümoğlu, bu paylaşımları nedeniyle tutuklanmayı göze aldığını ifade etti.

T24’ten Binnaz Saktanber’e röportaj veren Cem Yiğit Üzümoğlu, oyuncu arkadaşlarının boykot edilmesinin de doğru olduğunu söyledi.

T24’ten Binnaz Saktanber’e röportaj veren Cem Yiğit Üzümoğlu, oyuncu arkadaşlarının boykot edilmesinin de doğru olduğunu söyledi.

Söz söylemeyen sanatçıların boykot edilmesi hakkında konuşan Üzümoğlu, şöyle dedi:

'Tabii ki doğru ve şu yönden de doğru: Burada bir üretici, bir tüketici ve bir tüketim malzemesi var. Sanatçı ve seyirci arasında bir ekonomik ilişki var. Sen bir şey satıyorsun ve ben de onu alıyorum ya da almıyorum. Almamamın sebebi daha kalitelisini bulmam olabilir. Almamın sebebi belki sen ucuz olduğun için olabilir. Almamamın sebebi politik bir mesele de olabilir. “Bu kişinin hayattaki duruşu benim hoşuma gitmiyor ve ben bu kişiyi seyretmekten hoşlanmıyorum” demesinde ne gibi bir problem var? Bir tüketici bakış açısıyla o kişiyi seyretmemenin doğru olduğunu düşünüyorum. Bu benim tercihim.”

Kaynak

“Ben tutuklanmayı göze aldım”

“Ben tutuklanmayı göze aldım”

Gözaltına alındıktan bir hafta sonra bir avukatımla konuştum. Çok yakın, çok sevdiğim bir abimle. Tam ailemin o korku çemberine girdiği ve “biraz sakin dursan” dediği yerde dedim ki, “Abi ne olacak, eğer susamıyorsam o zaman ne yapacağım?” “Bir daha gözaltına alabilirler. Sonra salarlarsa bir daha gözaltına alabilirler, Bir yerde tutuklayabilirler. Düzen bu. Haberin olsun” dedi. Çok iyi bir ceza avukatı ve ailemin bir parçasıdır. Ben de “tamam” dedim. Bunu göze alarak devam ediyorum şu anda.”

Gözaltına alınmadan önce neler yaşadı?

Gözaltına alınmadan önce neler yaşadı?

“Öncesinde çok sevdiğim bir tiyatrocu abimle birlikteydim. Hedefler onu gösteriyordu. “Abi merak etme senden önce bana gelirler” dedim. Bir sonraki akşama zaten kapı çaldı. Polisler geldiğinde ilk söylediğim şey “Ben de sizi bekliyordum” oldu. Tabii ki evde kıyafetlerimle hazır beklemiyordum.

Gözaltına alınmaktan korkmadım ama saat gece bir buçukta bir anda zil sesiyle uyanıp kapı deliğinden polisin kimliğini görünce korktum. Dedim “Ne oluyor ya?” O şafak operasyonlarının psikolojik bir sebebi olduğunu sonradan okudum. Seni en savunmasız anında, en güvende hissettiğin anda gelip alıyorlar. Fizyolojik bir korkuyu tetiklemek için yapılıyor bu.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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