Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan Oyuncu Boykotuna Destek: "Tutuklanmayı Göze Aldım"

“Öncesinde çok sevdiğim bir tiyatrocu abimle birlikteydim. Hedefler onu gösteriyordu. “Abi merak etme senden önce bana gelirler” dedim. Bir sonraki akşama zaten kapı çaldı. Polisler geldiğinde ilk söylediğim şey “Ben de sizi bekliyordum” oldu. Tabii ki evde kıyafetlerimle hazır beklemiyordum.

Gözaltına alınmaktan korkmadım ama saat gece bir buçukta bir anda zil sesiyle uyanıp kapı deliğinden polisin kimliğini görünce korktum. Dedim “Ne oluyor ya?” O şafak operasyonlarının psikolojik bir sebebi olduğunu sonradan okudum. Seni en savunmasız anında, en güvende hissettiğin anda gelip alıyorlar. Fizyolojik bir korkuyu tetiklemek için yapılıyor bu.”