Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan Oyuncu Boykotuna Destek: "Tutuklanmayı Göze Aldım"
Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, boykot paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmış ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest kalmıştı.
T24’ten Binnaz Saktanber’e konuşan Üzümoğlu, gösterdiği tepki ve paylaşımları nedeniyle tutuklanmayı göze aldığını söyleyerek, olaylarla ilgili fikirlerini belirtmeyen oyuncu arkadaşlarının boykot edilmesinin de doğru olduğunu ifade etti.
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Cem Yiğit Üzümoğlu 2 Nisan boykotuna destek paylaşımı sonrasında gözaltına alınmıştı.
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T24’ten Binnaz Saktanber’e röportaj veren Cem Yiğit Üzümoğlu, oyuncu arkadaşlarının boykot edilmesinin de doğru olduğunu söyledi.
“Ben tutuklanmayı göze aldım”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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